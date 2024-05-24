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Putin ve Lukaşenko Minsk'te bir araya geldi
Putin ve Lukaşenko Minsk'te bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’a yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Belaruslu Mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Minsk’teki Bağımsızlık... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T18:44+0300
2024-05-24T18:44+0300
dünya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
rusya
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resmi ziyaret
minsk
batı
güvenlik
ekonomi
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Putin ile Lukaşenko arasında dar formatta gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.Ana konuları güvenlik ve ekonomi olan görüşmede Putin, iki ülkenin savunma iş birliğini güçlendireceğini belirtti.Putin, “Modern koşullarda son derece önemli olan bir alan da savunma ve güvenliğin sağlanmasıdır. Ancak bunlar her zaman Belarus Devlet Başkanı ve benim görüş alanımdaki konular, özellikle son zamanlarda her iki taraftan meslektaşlarımızla birlikte bununla sürekli ilgileniyoruz” dedi.Batı, Rusya ve Belarus'un gelişmesini engellemeye çalışıyorPutin, Batı toplumunun düşmanca davrandığını, Belarus ve Rusya'nın gelişimini engellemeye çalıştığını ancak şu ana kadar bunu başaramadıklarına vurgulayarak, “Batı toplumunun hem Belarus hem de Rusya ile ilgili olarak seçtiği yön: mutlak düşmanlık, kalkınmamızı kısıtlama girişimleri ve egemenliğimize zarar verme. Bu konuda şu ana kadar hiç bir başarı elde edemediler. Ve bundan sonra da başaramayacıklarına eminim” diye konuştu.Yüksek teknoloji, Rusya ile Belarus arasındaki işbirliğinin önceliklerinden biriPutin, yatırım işbirliği ve yüksek teknolojilerin Rusya ile Belarus arasındaki öncelikli işbirliği alanları arasında yer aldığını söyledi.Rus lider, "Yatırım faaliyetlerinden bahsettiniz. Tabii ki öncelikle işbirliğimizin öncelikli alanlarına odaklanmamız gerekiyor. Her şeyden önce elbette yüksek teknoloji ve onunla bağlantılı olan her şey. Gelecek bunlara bağlı” ifadelerini kullandı.Yaptırımlar Rusya için sorun yaratıyor ama gelişme fırsatları da varRus lider, yaptırımların Rusya için bazı sorunlar yarattığını, ancak aynı zamanda kalkınma için fırsatlar da sunduğunu belirterek, “Dünyada 16 bin farklı kısıtlama önlemiyle en fazla yaptırım uygulanan ülke Rusya. Belli sorunlar yaratıyorlar elbette, görüyoruz, hissediyoruz ama aynı zamanda bize gelişim için de belli fırsatlar sunuyorlar” dedi.Rusya ve Belarus Batı'nın yaptırımlarına direnmeye devam edecekPutin, Rusya ve Belarus’un ekonomik entegrasyona devam edeceğini, ekonomik etkileşimi derinleştirmeye ve Batı yaptırımlarından kaynaklanan zararı en aza indirmeye yönelik bir eylem planı üzerinde anlaşmanın son aşamada olduğunu belirterek, “Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi'nin 29 Ocak'ta St. Petersburg'da kabul edilen kararına uygun olarak, Batı'nın yasadışı kısıtlamalarından kaynaklanan zararı en aza indirmek için ekonomik etkileşimi daha da derinleştirmeye yönelik gelecek vaat eden yeni entegrasyon alanları belirlendi. Teknolojik gelişme ve ithal ikamesi son aşamada” dedi.Stratejik olmayan nükleer silahlarla tatbikatlar planlandığı gibi yürüyorRusya’nın Belarus topraklarında stratejik olmayan nükleer silahlarla tatbikatlar yaparak durumu tırmandırmaya çalışmadığını, her şeyin planlandığı gibi gittiğini kaydeden Putin, “Bütün bunlar (stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin tatbikatlar) planlandığı gibi gerçekleşiyor, burada zorladığımız bir durum yok, ancak söylendiği gibi belirlenen görevlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu, herhangi bir arızaya, hataya, koordinasyon eksikliğine izin verilmeyeceği bir alan” dedi.
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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, rusya, belarus, resmi ziyaret, minsk, batı, güvenlik, ekonomi, yaptırımlar
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, rusya, belarus, resmi ziyaret, minsk, batı, güvenlik, ekonomi, yaptırımlar

Putin ve Lukaşenko Minsk'te bir araya geldi

18:44 24.05.2024
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidin Vladimir Putin, Aleksandr Lukaşenko
Vladimir Putin, Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’a yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Belaruslu Mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Minsk’teki Bağımsızlık Sarayında bir araya geldi.
Putin ile Lukaşenko arasında dar formatta gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
Ana konuları güvenlik ve ekonomi olan görüşmede Putin, iki ülkenin savunma iş birliğini güçlendireceğini belirtti.
Putin, “Modern koşullarda son derece önemli olan bir alan da savunma ve güvenliğin sağlanmasıdır. Ancak bunlar her zaman Belarus Devlet Başkanı ve benim görüş alanımdaki konular, özellikle son zamanlarda her iki taraftan meslektaşlarımızla birlikte bununla sürekli ilgileniyoruz” dedi.
Batı, Rusya ve Belarus'un gelişmesini engellemeye çalışıyor
Putin, Batı toplumunun düşmanca davrandığını, Belarus ve Rusya'nın gelişimini engellemeye çalıştığını ancak şu ana kadar bunu başaramadıklarına vurgulayarak, “Batı toplumunun hem Belarus hem de Rusya ile ilgili olarak seçtiği yön: mutlak düşmanlık, kalkınmamızı kısıtlama girişimleri ve egemenliğimize zarar verme. Bu konuda şu ana kadar hiç bir başarı elde edemediler. Ve bundan sonra da başaramayacıklarına eminim” diye konuştu.
Yüksek teknoloji, Rusya ile Belarus arasındaki işbirliğinin önceliklerinden biri
Putin, yatırım işbirliği ve yüksek teknolojilerin Rusya ile Belarus arasındaki öncelikli işbirliği alanları arasında yer aldığını söyledi.
Rus lider, "Yatırım faaliyetlerinden bahsettiniz. Tabii ki öncelikle işbirliğimizin öncelikli alanlarına odaklanmamız gerekiyor. Her şeyden önce elbette yüksek teknoloji ve onunla bağlantılı olan her şey. Gelecek bunlara bağlı” ifadelerini kullandı.
Yaptırımlar Rusya için sorun yaratıyor ama gelişme fırsatları da var
Rus lider, yaptırımların Rusya için bazı sorunlar yarattığını, ancak aynı zamanda kalkınma için fırsatlar da sunduğunu belirterek, “Dünyada 16 bin farklı kısıtlama önlemiyle en fazla yaptırım uygulanan ülke Rusya. Belli sorunlar yaratıyorlar elbette, görüyoruz, hissediyoruz ama aynı zamanda bize gelişim için de belli fırsatlar sunuyorlar” dedi.
Rusya ve Belarus Batı'nın yaptırımlarına direnmeye devam edecek
Putin, Rusya ve Belarus’un ekonomik entegrasyona devam edeceğini, ekonomik etkileşimi derinleştirmeye ve Batı yaptırımlarından kaynaklanan zararı en aza indirmeye yönelik bir eylem planı üzerinde anlaşmanın son aşamada olduğunu belirterek, “Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi'nin 29 Ocak'ta St. Petersburg'da kabul edilen kararına uygun olarak, Batı'nın yasadışı kısıtlamalarından kaynaklanan zararı en aza indirmek için ekonomik etkileşimi daha da derinleştirmeye yönelik gelecek vaat eden yeni entegrasyon alanları belirlendi. Teknolojik gelişme ve ithal ikamesi son aşamada” dedi.
Stratejik olmayan nükleer silahlarla tatbikatlar planlandığı gibi yürüyor
Rusya’nın Belarus topraklarında stratejik olmayan nükleer silahlarla tatbikatlar yaparak durumu tırmandırmaya çalışmadığını, her şeyin planlandığı gibi gittiğini kaydeden Putin, “Bütün bunlar (stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin tatbikatlar) planlandığı gibi gerçekleşiyor, burada zorladığımız bir durum yok, ancak söylendiği gibi belirlenen görevlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu, herhangi bir arızaya, hataya, koordinasyon eksikliğine izin verilmeyeceği bir alan” dedi.
Vladimir Putin- Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
DÜNYA
Putin: Lukaşenko ile güvenlik konularını görüşeceğiz
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