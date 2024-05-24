https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rusya-devlet-baskani-putin-zelenskiyin-mesruiyeti-sona-erdi-1084178196.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: Zelenskiy'in meşruiyeti sona erdi

Rusya Devlet Başkanı Putin: Zelenskiy'in meşruiyeti sona erdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı açıklamada Rusya'nın Zelenskiy'nin meşruiyetinin sona erdiği gerçeğinden hareketle politikalarını sürdürdüğünü dile... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T18:54+0300

2024-05-24T18:54+0300

2024-05-24T20:02+0300

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isviçre

vladimir zelenskiy

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Belarus görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Moskova'nın Vladimir Zelenskiy'in meşruiyetinin sona erdiği gerçeğinden hareket ettiğini söyledi.Putin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Putin, Rusya'nın yasal belgeleri imzalarken kiminle muhatap olabileceğini ve olması gerektiğini anlaması gerektiğini söyledi.Vladimir Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs'ta sona ermişti. Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçimlerinin 31 Mart'ta yapılması ve yeni seçilen kişinin göreve başlaması Mayıs ayında gerçekleşecekti. Sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçe gösterilerek seçim iptal edilmişti. Zelenskiy, seçimin şimdi yapılmasının 'doğru zaman olmadığını' söyleyerek, bu hususun geride bırakılması gerektiğini öne sürmüştü.'İki taraf da memnundu'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Belarus görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, 2022'deki İstanbul anlaşmalarının hem Ukrayna hem de Rusya tarafına uygun olduğunu söyledi.Putin İstanbul anlaşmalarına atıfta bulunarak şu cümleleri kaydetti:'Meşru yetkililerle muhatap olduğumuzdan emin olmalıyız'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatması halinde, yasal belgeleri imzalarken muhatap alabileceği ve alması gereken yetkililerin meşruiyetini anlaması gerektiğini söyledi.Putin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Zelenskiy'in meşruiyetini teyit etmesini sağlamak istiyorlar'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'deki konferansın hedeflerinden birinin Kiev rejiminin sponsorlarının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in meşruiyetini teyit etmeleri olduğunu söyledi.Rusya-Belarus görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, "İsviçre'de yapılacağı duyurulan konferansın amaçlarından birinin, Batı toplumunun, bugünkü Kiev rejiminin sponsorlarının Zelenskiy'in meşruiyetini teyit etmesini sağlamak olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.'Rusya, Ukrayna ile görüşmelere devam etmeye hazır'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu ancak Türkiye ve Belarus'ta daha önce varılan anlaşmalar temelinde ve sahadaki durumu dikkate alarak müzakerelere geri dönmenin mümkün olduğunu söyledi.Putin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Barış görüşmeleri çağrısıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması ve sağduyuya dayanması gerektiğini söylediPutin konuşmasında, "İş o noktaya gelirse elbette buna ihtiyacımız olacak. Ben barış görüşmelerinin ültimatomlarla değil, sağduyu ile ve sağduyuya dayalı olarak yeniden başlatılması gerektiği gerçeğinden hareket ediyorum. Ancak iş bu noktaya gelirse, elbette kiminle anlaşmamız gerektiğini ve kiminle anlaşabileceğimizi idrak etmemiz gerekecek" cümlelerini dile getirdi.'Rusya nükleer silah taahhütlerini yerine getiriyor'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer silah taahhütlerine tamamen uyduğunu ve ihlal ettiği hiçbir şey olmadığını söyledi.Aynı tatbikatlar NATO'da da düzenli olarak yapıldığını topraklarında ABD'nin taktik nükleer silahları bulunan NATO ülkelerine ait askerin de bu tatbikatlara katıldığını ifade eden Putin, "Rusya'nın bu alandaki taahhütlerine uyma konusuna gelince, tüm nükleer silah taahhütlerimize tamamen uyuyoruz. Burada ihlal ettiğimiz hiçbir şey yok. NATO bloğunun çalışmalarına kıyasla olağandışı hiçbir şey yok" cümlelerini dile getirdi.'İran ile iyi ilişkilerimiz var'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İran ve İran halkıyla iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Bir devlet olarak İran'la, İran halkıyla ve İran yönetimiyle çok iyi ilişkilerimiz var" dedi.Gazetecilerin İbrahim Reisi'nin ölümünün Tahran ile Moskova arasındaki ilişkileri etkileyip etkilemeyeceği sorusuna yanıt veren Putin şu cümleleri kaydetti:'Rus helikopterleri sorunsuz bir şekilde uçtu'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye eşlik edenlerin Rus helikopterlerini kullandığını belirterek sorunsuz bir şekilde uçtuklarına dikkat çekti.Putin açıklamasında, "İbrahim Reisi'nin helikopterlerine eşlik edenler iki Rus helikopteriyle, uçtular. Rus yapımı helikopterlerle aynı koşullarda, aslında aynı güzargahta. Sorunsuz bir şekilde uçtular" cümlelerini kaydetti.'Avrupalı Komisyonu üyeleri sık sık saçmalıyorlar'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çok sayıda Avrupalı Komisyonu Üyesi olduğunu ve bunların sık sık saçmadıklarını, bunun da üzüntü verici olduğunu söyledi.Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin Avrupa Komisyonu üyelerinden birinin yabancı ajanlarla ilgili yasadan bahsederken Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik suikast girişimini örnek göstererek kendisini tehdit ettiği yönündeki açıklamasına ilişkin soruya verdiği yanıtta Putin şu cümleleri kaydetti:'Lukaşenko ile görüşme çok verimli oldu'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmeyi çok verimli olarak nitelendirdi.Putin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Belarus Rusya'nın güvenilir bir müttefiki'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Belarus'u Rusya'nın güvenilir bir müttefiki ve stratejik ortağı olarak nitelendirerek iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının önemine dikkat çekti.Putin konuşmasında, "Bilindiği üzere bu ziyaret, Devlet Başkanı'nın seçilip göreve başlamasının ve Rusya Federasyonu hükümetinin kurulmasının ardından gerçekleştirilen ilk dış ziyaretlerden biridir. Bunu yaparak, Rusya'nın en yakın komşumuz, güvenilir bir müttefikimiz ve gerçek bir stratejik ortağımızla kardeşlik bağlarına verdiği önemin altını çizmek istiyoruz" cümlelerini zikretti.'Rusya ve Belarus Batı yaptırımlarına karşı çıkmaya devam edecek'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu ve Belarus'un ekonomik entegrasyona devam edeceğini ve ekonomik etkileşimi derinleştirmek ve Batı yaptırımlarından kaynaklanan zararı en aza indirmek için bir eylem planının anlaşmanın son aşamasında olduğunu söyledi.Rusya-Belarus görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, "29 Ocak'ta Petersburg'da kabul edilen Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi kararına uygun olarak, yeni umut verici entegrasyon alanları belirlendi. Yasa dışı Batı yaptırımlarından, teknolojik gelişmeden ve ithal ikamesinden kaynaklanan zararı en aza indirmek için ekonomik işbirliğini daha da derinleştirmeye yönelik özel önlemler planı koordinasyonun son aşamasında" dedi.'Rusya ve Belarus arasındaki ticaretin yüzde 90'ından fazlası ulusal para birimleri ile gerçekleştiriliyor'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Belarus arasındaki ticaretin yüzde 90'ından fazlasının ulusal para birimleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.Rusya-Belarus görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada Putin, "Aynı zamanda Rusya-Belarus ticari işlemlerindeki tüm ödemelerin yüzde 90'ından fazlası ulusal para birimlerimizle yapılıyor" dedi.'Rusya ve Belarus uluslararası arenada işbirliğine devam edecek'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Belarus'un uluslararası arenadaki eylemlerini koordine etmeye devam edeceğini, ülkelerin birçok küresel ve bölgesel meselede ortak pozisyonlardan hareket ettiğini söyledi.Putin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Sınırlarımız güvenilir bir şekilde korunuyor'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma komplekslerinin ve taktik nükleer silahlarının Rusya ve Belarus sınırlarını güvenilir bir şekilde koruduğunu söyledi.Rusya-Belarus görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında Putin, "Belarus topraklarında ortak bir bölgesel birlik grubu konuşlandırıldı. Rusya'nın modern savunma kompleksleri ve taktik nükleer silahları, tüm bunlar ülkelerimizin ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün batı sınırlarını güvenilir bir şekilde koruyor" cümlelerini dile getirdi.'Nükleer caydırıcı tatbikatları düzenli olarak yapıyoruz'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın düzenli olarak stratejik ve stratejik olmayan nükleer caydırıcı güç tatbikatları gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmekte olduğunu söyledi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Her şey planlandığı gibi devam ediyor'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Belarus topraklarında stratejik olmayan nükleer silahlarla tatbikat yaparak herhangi bir durumu körüklemeye çalışmadığını, her şeyin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.Putin, "Tüm stratejik olmayan nükleer silahların kullanıldığı tatbikatları planlı bir şekilde yapıyoruz, burada hiçbir şeyi karıştırmıyoruz, ancak söylendiği gibi her şey üzerinde çalışılmalıdır. Bu, herhangi bir başarısızlığa, hataya ya da tutarsızlığa izin veremeyeceğimiz bir alandır" dedi.

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