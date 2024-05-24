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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/kaza-tutanaginda-artik-e-devletten-yapilabilecek-3-soruda-yeni-uygulama-nasil-isliyor-1084154357.html
Kaza tutanağı artık e-Devlet'ten yapılabilecek: 3 soruda yeni uygulama nasıl işliyor?
Kaza tutanağı artık e-Devlet'ten yapılabilecek: 3 soruda yeni uygulama nasıl işliyor?
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni dönem başladı. Artık kazaya karışan sürücüler kaza tespit tutanağı evrakı yerine bu tutanağı e-Devlet üzerinden... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T08:04+0300
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kaza
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Trafikte her sürücünün başına gelebilecek olan kazalar ve sonrasında doldurulan tutanaklara ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçti. Artık kaza tespit tutanakları elle doldurulmak yerine e-Devlet üzerinden sisteme kaydedilebilecek. Yeni uygulama nasıl işleyecek?Konuyla ilgili merak edilenleri Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Balkır Demirkan Milliyet'e anlattı. Demirkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Kaza tespit tutanağının dijitalleşmesi ne işe yarayacak?Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı e-Devlet'ten tutulamıyor?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/konut-satisina-ekspertiz-duzenlemesi-yolda-ev-satis-ucretini-artik-onlar-belirleyecek-1084155027.html
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kaza, kaza sebebi, tutanak, e-devlet, e-devlet kapısı
kaza, kaza sebebi, tutanak, e-devlet, e-devlet kapısı

Kaza tutanağı artık e-Devlet'ten yapılabilecek: 3 soruda yeni uygulama nasıl işliyor?

08:04 24.05.2024 (güncellendi: 08:33 24.05.2024)
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İstanbul'da zincirleme kaza: 7 araç çarpıştı, yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© İHA / SENAT DESTANOĞLU
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni dönem başladı. Artık kazaya karışan sürücüler kaza tespit tutanağı evrakı yerine bu tutanağı e-Devlet üzerinden doldurabilecek. Yani kaza kayıtları sisteme e-Devlet üzerinden otomatik kaydolacak. Peki uygulama nasıl işleyecek? Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Balkır Demirkan anlattı.
Trafikte her sürücünün başına gelebilecek olan kazalar ve sonrasında doldurulan tutanaklara ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçti. Artık kaza tespit tutanakları elle doldurulmak yerine e-Devlet üzerinden sisteme kaydedilebilecek.

Yeni uygulama nasıl işleyecek?

Konuyla ilgili merak edilenleri Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Balkır Demirkan Milliyet'e anlattı. Demirkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni uygulama ile, kazaya karışmış olan kullanıcılar e-devlet şifreleri ile e-devlete girdikten sonra, tutanak olarak da e-devlet menüsüne erişerek kaza tutanağı tutarak, hasar ihbarında bulunabilecekler. Tutanak menüsüne girdikten sonra var ise kayıtlı araçları önlerine gelecek, yine var olan poliçeleri de bu menü üzerinden görünecek. Kazaya karışanlar, bu menü üzerindeki adımları takip ederek dijital tutanağı ekranları üzerinden düzenleyebilecekler. Bu esnada poliçe ve araç bilgileri eğer kayıtlı ise doldurmaya gerek olmadan otomatik ekranlarına gelecek. Ekrandaki kaza yeri fotoğrafları, sürücü belgesi gibi evraklar yüklenip kaza ile ilgili beyanlarını ekranda doldurduktan sonra, hem ihbar vermiş hem de tutanağı düzenlemiş olacaklar."

Kaza tespit tutanağının dijitalleşmesi ne işe yarayacak?

"Bu sayede kişisel verilerini 3. şahıslardan gizlemiş olacaklar, ihbarı doğrudan sorumlu şirkete iletmiş olacaklar, bu dijital ortam sayesinde çok hızlı ihbar verilebilmiş olacak, evrakları da dijital olarak yüklenmiş olması nedeni ile yeniden gönderip alma sorumluluğu olmayacak. Ayrıca kayıt dijital ortalamada oluştuğu için kaza tutanağının sonucu da yine e-devletten takip edilebilecek, bir nüshası daima e-devlette olacak."

Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı e-Devlet'ten tutulamıyor?

Araçlarda zaten kaza tespit tutanağı bulundurma zorunluğu yok, kişiler dilerlerse bulunduruyordu. Ancak hiç kaza yapmayan bir kişi tutanağı da araçta taşımayabiliyordu. e-Devlet'in sağlamış olduğu bu imkan ile artık evrakın yanınızda olma sorunu da yok. Ancak çoklu kazalar için bir tutanak bulundurma ihtiyacı olabilir, yine yaralanmalı ve ölümlü kazalar için ve kamu araçları ile kazalar için polisin çağrılması gerekebilir. Bu durumlar çok istisna durumlardır. Dijital tutanağın yaygınlaşması ile çoklu kazaların da bu ortama girilmesi mümkün olacaktır."
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
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