Kaza tutanağı artık e-Devlet'ten yapılabilecek: 3 soruda yeni uygulama nasıl işliyor?

"Yeni uygulama ile, kazaya karışmış olan kullanıcılar e-devlet şifreleri ile e-devlete girdikten sonra, tutanak olarak da e-devlet menüsüne erişerek kaza tutanağı tutarak, hasar ihbarında bulunabilecekler. Tutanak menüsüne girdikten sonra var ise kayıtlı araçları önlerine gelecek, yine var olan poliçeleri de bu menü üzerinden görünecek. Kazaya karışanlar, bu menü üzerindeki adımları takip ederek dijital tutanağı ekranları üzerinden düzenleyebilecekler. Bu esnada poliçe ve araç bilgileri eğer kayıtlı ise doldurmaya gerek olmadan otomatik ekranlarına gelecek. Ekrandaki kaza yeri fotoğrafları, sürücü belgesi gibi evraklar yüklenip kaza ile ilgili beyanlarını ekranda doldurduktan sonra, hem ihbar vermiş hem de tutanağı düzenlemiş olacaklar."