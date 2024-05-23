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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/27-yil-once-nisanlisini-16-yil-once-uykudaki-annesini-18-bicak-darbesiyle-olduren-katil-yakalandi-1084123727.html
27 yıl önce nişanlısını, 16 yıl önce uykudaki annesini 18 bıçak darbesiyle öldüren katil yakalandı
27 yıl önce nişanlısını, 16 yıl önce uykudaki annesini 18 bıçak darbesiyle öldüren katil yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, 1997 yılında nişanlısını, 2008 yılında ise uyuyan annesini 18 yerinden bıçaklayarak öldüren ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden katil Renç... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T11:32+0300
2024-05-23T11:32+0300
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1997 yılında uyuşturucu kullandığı nişanlısının ölümünden sorumlu tutulan, 2007 yılında ise üvey babasını bıçakladığı gerekçesiyle her yerde aran katil, Bursa’da yakalanmış ve 2018’de izinli olarak çıktığı Bursa E Tipi Cezaevinde firar ederek kayıplara karışmıştı.Edinilen bilgiye göre, 1997 yılında uyuşturucu kullandığı nişanlısının ölümünden sorumlu tutulan Renç Armağan Haktanır, 2007 yılında ise üvey babasını bıçakladığı gerekçesi ile her yerde aranırken, 2008 yılında uyuyan annesi Figen İskeçe'yi 18 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü. O tarihlerde yürütülen soruşturma çerçevesinde her yerde aranan katil, Bursa’da annesine ait evde cinayet polisi tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı.Bursa’da annesinin evinde yakalandı, girdiği cezaevinden firar etti27 yıl önce nişanlısının ölümünden sorumlu tutulan, 16 yıl önce de gece yatakta uyuyan öz annesi Figen İskeçe'yi 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Renç Armağan Haktanır, o yıllarda cinayet polisi tarafından Bursa’da annesini ait evde yakalandıktan sonra adalete teslim edilmiş, yargılandığı davada iki kişinin ölümünden sorumlu tutularak 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezası ile mahkum edilmişti.Firar sonrası izini kaybettirdi, sahte kimlik kullandıCezaevinde tutuklu bulunduğu sırada firar eden Haktanır, izini kaybettirerek sırra kadem bastı. Firari katilin izine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri rastladı. Yıllardır her yerde aranan Haktanır, yabancı turistlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yapan polisin dikkatini çekti.Turizm polisi kuşkulu davranışlar sergileyince GBT sorgusu yapıldıGeçtiğimiz Pazartesi günü Beyoğlu’nda uygulama yapan ve Taksim Meydanı civarında denetimde bulunan turizm polisi, saat 17.00 sıralarında tedirgin davranışlarda bulunan Haktanır’a GBT sorgusu yaptı. Firari katilin polise gösterdiği kimlik sahte çıkınca parmak izine bakıldı. Parmak izinden şüphelenilen kişinin 2 kişiyi 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezası ile aranma kaydı olduğunu tespit etti.Müebbet hapis cezasını çekmesi için yeniden cezaevine atıldıBeyoğlu’nda Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan Renç Armağan Haktanır, hemen en yakın emniyet merkezine götürüldü. Firari katil, işlemlerinin tamamlanması ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/kirmizi-bultenle-aranan-yabanci-uyruklu-2-sahis-istanbulda-yakalandi-1084123585.html
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katil, firari, müebbet, müebbet hapis cezası, beyoğlu, istanbul, gbt
katil, firari, müebbet, müebbet hapis cezası, beyoğlu, istanbul, gbt

27 yıl önce nişanlısını, 16 yıl önce uykudaki annesini 18 bıçak darbesiyle öldüren katil yakalandı

11:32 23.05.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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İstanbul'da, 1997 yılında nişanlısını, 2008 yılında ise uyuyan annesini 18 yerinden bıçaklayarak öldüren ve tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden katil Renç Armağan Haktanır, İstanbul’da yakalandı.
1997 yılında uyuşturucu kullandığı nişanlısının ölümünden sorumlu tutulan, 2007 yılında ise üvey babasını bıçakladığı gerekçesiyle her yerde aran katil, Bursa’da yakalanmış ve 2018’de izinli olarak çıktığı Bursa E Tipi Cezaevinde firar ederek kayıplara karışmıştı.
Edinilen bilgiye göre, 1997 yılında uyuşturucu kullandığı nişanlısının ölümünden sorumlu tutulan Renç Armağan Haktanır, 2007 yılında ise üvey babasını bıçakladığı gerekçesi ile her yerde aranırken, 2008 yılında uyuyan annesi Figen İskeçe'yi 18 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü. O tarihlerde yürütülen soruşturma çerçevesinde her yerde aranan katil, Bursa’da annesine ait evde cinayet polisi tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Bursa’da annesinin evinde yakalandı, girdiği cezaevinden firar etti

27 yıl önce nişanlısının ölümünden sorumlu tutulan, 16 yıl önce de gece yatakta uyuyan öz annesi Figen İskeçe'yi 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Renç Armağan Haktanır, o yıllarda cinayet polisi tarafından Bursa’da annesini ait evde yakalandıktan sonra adalete teslim edilmiş, yargılandığı davada iki kişinin ölümünden sorumlu tutularak 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezası ile mahkum edilmişti.

Firar sonrası izini kaybettirdi, sahte kimlik kullandı

Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada firar eden Haktanır, izini kaybettirerek sırra kadem bastı. Firari katilin izine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri rastladı. Yıllardır her yerde aranan Haktanır, yabancı turistlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yapan polisin dikkatini çekti.

Turizm polisi kuşkulu davranışlar sergileyince GBT sorgusu yapıldı

Geçtiğimiz Pazartesi günü Beyoğlu’nda uygulama yapan ve Taksim Meydanı civarında denetimde bulunan turizm polisi, saat 17.00 sıralarında tedirgin davranışlarda bulunan Haktanır’a GBT sorgusu yaptı. Firari katilin polise gösterdiği kimlik sahte çıkınca parmak izine bakıldı. Parmak izinden şüphelenilen kişinin 2 kişiyi 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezası ile aranma kaydı olduğunu tespit etti.

Müebbet hapis cezasını çekmesi için yeniden cezaevine atıldı

Beyoğlu’nda Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan Renç Armağan Haktanır, hemen en yakın emniyet merkezine götürüldü. Firari katil, işlemlerinin tamamlanması ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Interpol kırmızı bülteniyle aranan yabancı uyruklu 2 şahıs İstanbul’da yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
TÜRKİYE
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 2 şahıs İstanbul’da yakalandı
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