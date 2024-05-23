https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/kirmizi-bultenle-aranan-yabanci-uyruklu-2-sahis-istanbulda-yakalandi-1084123585.html
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 2 şahıs İstanbul’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 2 şahıs İstanbul’da yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T11:24+0300
2024-05-23T11:24+0300
2024-05-23T11:24+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
interpol
kırmızı bülten
uyuşturucu
yabancı uyruklu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Interpol kırmızı bülteniyle aranan yabancı uyruklu 2 şahsın İstanbul’da yakalandığını açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle 'uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve karapara aklama' suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla (acil yakalama mesajı) 'Hollanda'nın Capelle bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve ateşli silahlar' suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk isimli şahısların İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakanladığını dile getirdi. Yerlikaya, paylaşımında suç örgütlerine yönelik mücadelenin süreceğini belirterek, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız" dedi.Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerine teşekkür etti.
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, interpol, kırmızı bülten, uyuşturucu, yabancı uyruklu
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, interpol, kırmızı bülten, uyuşturucu, yabancı uyruklu
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 2 şahıs İstanbul’da yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk’in İstanbul’da yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Interpol kırmızı bülteniyle aranan yabancı uyruklu 2 şahsın İstanbul’da yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya açıklamasında, Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle 'uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve karapara aklama' suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla (acil yakalama mesajı) 'Hollanda'nın Capelle bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve ateşli silahlar' suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk isimli şahısların İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakanladığını dile getirdi.
Yerlikaya, paylaşımında suç örgütlerine yönelik mücadelenin süreceğini belirterek, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız" dedi.
Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerine teşekkür etti.