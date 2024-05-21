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CHP'li Toprak: KPSS'ye girecek 3.5 milyon gencin geleceği yok edildi
CHP'li Toprak: KPSS'ye girecek 3.5 milyon gencin geleceği yok edildi
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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) temmuz ve ağustosta yapılacağını hatırlatarak, KPSS için gençlerden 1,5... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
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.Erdoğan Toprak, temmuz ve ağustos aylarında yapılacak KPSS ile iktidarın "Kamu Tasarruf Paketi" ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Toprak, şunları kaydetti:
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CHP'li Toprak: KPSS'ye girecek 3.5 milyon gencin geleceği yok edildi

14:12 21.05.2024
© AAKPSS
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AA
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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) temmuz ve ağustosta yapılacağını hatırlatarak, KPSS için gençlerden 1,5 milyar TL sınav harcı toplayan iktidar, şimdi bu gençlere ‘hevesinizi ve hayallerinizi 3 yıl erteleyin, 3 yıl sonraya saklayın’ diyor" açıklamasını yaptı.
.Erdoğan Toprak, temmuz ve ağustos aylarında yapılacak KPSS ile iktidarın "Kamu Tasarruf Paketi" ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Toprak, şunları kaydetti:
"Kamuya yeni personel alımlarının üç yıl süreyle emekli olan personel sayısıyla sınırlandırılması, temmuzda 2024 KPSS’ye girecek yaklaşık 3,5 milyon gencin iş ve gelecek umutlarını yok etmektir. Yılda ortalama 85-90 bin memur emekli olurken, bu kararla gelecek üç yılda genç işsizlere milyonlar eklenecektir. SGK verilerine göre kamudan emekli olan yıllık personel sayısı ortalama 85-90 bin arasında değişmektedir. En son 2023’te emekli olan 86 bin kamu görevlisinin 21 bini öğretmen kalan 65 bini diğer kadrolarda görevli memurlardan oluşmaktadır. Bu tabloya göre 2025-2027 arası kamuda işe alınacak yeni personel sayısı yılda 80-90 bin olacak. Başvuru süresi 15 Mayıs’ta dolan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) temmuz, ağustosta yapılacak. Sınav harcı yatırıp kamuda işe girmeyi umut eden gençlerin sayısı 1 milyonu öğretmen adayı olmak üzere yaklaşık 3,5 milyon. Tasarruf gerekçesiyle KPSS’ye girecek 3,5 milyon genç ve aileleri cezalandırılıyor. KPSS için gençlerden 1,5 milyar TL sınav harcı toplayan iktidar, şimdi bu gençlere ‘hevesinizi ve hayallerinizi 3 yıl erteleyin, 3 yıl sonraya saklayın’ diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘devlet herkese iş bulmaya mecbur değil’ derken, SGK verileriyle son bir yılda seçim uğruna 370 bin yeni memur aldıklarını söylemiyor. İktidar şimdi çıkmış çalışandan tasarruf yapacağını, üç yılda öğretmen, doktor, hemşire, müfettiş, mühendis vb. azami 270 bin kişi alınacağını, herkesin başının çaresine bakmasını söylüyor. Milyonlarca gencin iş ve gelecek umutları yok edilirken bir yandan da bütçeye gelir için vatandaşa ceza yağdırılıyor. Bütçenin vergi dışında en büyük gelir kalemi olan kamu alacaklarına uygulanan gecikme ve ceza faizleri, harçlar, trafik vb. cezalarda 2024 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yılbaşında Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 58 olarak belirlendi. Yüzde 36’lık enflasyon hedefine rağmen YDO’nun yüzde 58’e yükseltilmesinin gerisindeki asıl amaç Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı bütçe gerçekleşmeleriyle açığa çıkıyor. İlk dört ayda, ceza ve gecikme faizinden, harç, pay ve cezalardan bütçeye sağlanan gelir geçen yıla göre yüzde 229 artışla 233,2 milyar TL olmuş. KDV artışı, otoyol, köprü vb. zamları devreye sokan iktidar, faiz cezaları, trafik cezaları vb. yollarla vatandaşın cebinden çektiği paraları geçen yılın iki katı, enflasyonun 3,5 katı artırmış. Buna rağmen bütçe dikiş tutmuyor. Dört ayda yaklaşık 700 milyar TL açık veriyor. Yılın ikinci yarısında yeni ek bütçe kaçınılmaz görünüyor! Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi iktidarın 22 yıldır kamu kaynaklarını israf ettiğinin itirafıdır. Önlemlerin üç yıl süreyle uygulanacak olması, bu paketin 2028’deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi hedefiyle hazırlandığını, seçim sürecine girildiğinde üç yılda tasarruf edilen kaynakların seçim ekonomisine akıtılacağını göstermektedir."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yanıtladı: Kamuda tasarruf memur alımını nasıl etkileyecek?
18 Mayıs, 02:53
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