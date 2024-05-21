Ankara merkezli 'Kıskaç-16' operasyonlarında 46 FETÖ şüphelisi yakalandı

Şüphelilerin örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, devletin farklı kademelerinde görev aldıkları, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları, örgütün 'mahrem yapılanması' içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi.