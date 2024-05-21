https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ankara-merkezli-kiskac-16-operasyonlarinda-46-feto-suphelisi-yakalandi-1084049819.html
Ankara merkezli 'Kıskaç-16' operasyonlarında 46 FETÖ şüphelisi yakalandı
Ankara merkezli 'Kıskaç-16' operasyonlarında 46 FETÖ şüphelisi yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T12:22+0300
2024-05-21T12:22+0300
2024-05-21T12:22+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
operasyon
fetö
şüpheli
gözaltı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını, milletin huzuru, birliği ve beraberliği için güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Adıyaman, Kayseri ve Balıkesir'in de aralarında olduğu 28 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-16' operasyonları düzenlendiğini ve 46 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:Yerlikaya açıklamasını, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/bakan-yerlikaya-paylasti-denetlenen-2-milyona-yakin-aractan-416-binine-islem-yapildi-1083962250.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, fetö, şüpheli, gözaltı
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, fetö, şüpheli, gözaltı
Ankara merkezli 'Kıskaç-16' operasyonlarında 46 FETÖ şüphelisi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik 'Kıskaç-16' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını, milletin huzuru, birliği ve beraberliği için güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Adıyaman, Kayseri ve Balıkesir'in de aralarında olduğu 28 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-16' operasyonları düzenlendiğini ve 46 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:
Şüphelilerin örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, devletin farklı kademelerinde görev aldıkları, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları, örgütün 'mahrem yapılanması' içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi.
Yerlikaya açıklamasını, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" cümlesiyle tamamladı.