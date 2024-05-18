https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/bakan-yerlikaya-paylasti-denetlenen-2-milyona-yakin-aractan-416-binine-islem-yapildi-1083962250.html
Bakan Yerlikaya paylaştı: Denetlenen 2 milyona yakın araçtan 416 binine işlem yapıldı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Denetlenen 2 milyona yakın araçtan 416 binine işlem yapıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde 9-16 Mayıs tarihleri arasında icra edilen trafik uygulamalarında denetlenen 1 milyon 968 bin 551 araçtan 416 bin... 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T19:40+0300
2024-05-18T19:40+0300
2024-05-18T19:40+0300
türkiye
ali yerlikaya
araç
trafik
trafik kontrolü
trafik ihlali
trafik cezası
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekipleri tarafından 9-16 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan 1 hafta içerisinde denetlenen 2 milyona yakın araçtan 416 binine işlem yapıldıyle ilgili verileri paylaştı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldığını i,fade etti.Yerlikaya, 104 bin 382'si aşırı hız nedeniyle olmak üzere 416 bin 230 işlem yapıldığını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/yerlikaya-20-ilde-duzenlenen-sibergoz-39-operasyonlarinda-74-supheli-gozaltina-alindi-1083949610.html
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ali yerlikaya, araç, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası
ali yerlikaya, araç, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası
Bakan Yerlikaya paylaştı: Denetlenen 2 milyona yakın araçtan 416 binine işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde 9-16 Mayıs tarihleri arasında icra edilen trafik uygulamalarında denetlenen 1 milyon 968 bin 551 araçtan 416 bin 230’una adli işlem yapıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekipleri tarafından 9-16 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan 1 hafta içerisinde denetlenen 2 milyona yakın araçtan 416 binine işlem yapıldıyle ilgili verileri paylaştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldığını i,fade etti.
Yerlikaya, 104 bin 382'si aşırı hız nedeniyle olmak üzere 416 bin 230 işlem yapıldığını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."