https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/bakan-yerlikaya-paylasti-denetlenen-2-milyona-yakin-aractan-416-binine-islem-yapildi-1083962250.html

Bakan Yerlikaya paylaştı: Denetlenen 2 milyona yakın araçtan 416 binine işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya paylaştı: Denetlenen 2 milyona yakın araçtan 416 binine işlem yapıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde 9-16 Mayıs tarihleri arasında icra edilen trafik uygulamalarında denetlenen 1 milyon 968 bin 551 araçtan 416 bin... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T19:40+0300

2024-05-18T19:40+0300

2024-05-18T19:40+0300

türkiye

ali yerlikaya

araç

trafik

trafik kontrolü

trafik ihlali

trafik cezası

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekipleri tarafından 9-16 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan 1 hafta içerisinde denetlenen 2 milyona yakın araçtan 416 binine işlem yapıldıyle ilgili verileri paylaştı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldığını i,fade etti.Yerlikaya, 104 bin 382'si aşırı hız nedeniyle olmak üzere 416 bin 230 işlem yapıldığını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/yerlikaya-20-ilde-duzenlenen-sibergoz-39-operasyonlarinda-74-supheli-gozaltina-alindi-1083949610.html

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ali yerlikaya, araç, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası