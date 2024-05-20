https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ukraynanin-kayiplari-artiyor-luganskta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-1084004059.html
Ukrayna'nın kayıpları artıyor: Lugansk'ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde
Ukrayna'nın kayıpları artıyor: Lugansk'ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Eylül 2022'de Rusya Federasyonu'na bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni Ukraynalı askerlerden temizleme çalışmaları kapsamında bir... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T13:14+0300
2024-05-20T13:14+0300
2024-05-20T13:23+0300
ukrayna krizi
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya savunma bakanlığı
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Belogorovka köyünde kontrolün sağlandığını duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Yug' (Güney) askeri grubuna bağlı birlikler, LHC'nin Belogorovka köyünü tümüyle kontrol altına alarak daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi.Düşmana yoğun bombardıman uygulayan Rus ordusu, 340'tan fazla Ukraynalı askerin yanı sıra 3 tank ve 3 otomobili etkisiz hale getirdi.
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2024
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rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
Ukrayna'nın kayıpları artıyor: Lugansk'ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde
13:14 20.05.2024 (güncellendi: 13:23 20.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Eylül 2022'de Rusya Federasyonu'na bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni Ukraynalı askerlerden temizleme çalışmaları kapsamında bir köyü daha ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Belogorovka köyünde kontrolün sağlandığını duyurdu.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Yug' (Güney) askeri grubuna bağlı birlikler, LHC'nin Belogorovka köyünü tümüyle kontrol altına alarak daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi.
Düşmana yoğun bombardıman uygulayan Rus ordusu, 340'tan fazla Ukraynalı askerin yanı sıra 3 tank ve 3 otomobili etkisiz hale getirdi.