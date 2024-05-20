https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ukraynanin-kayiplari-artiyor-luganskta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-1084004059.html

Ukrayna'nın kayıpları artıyor: Lugansk'ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde

Ukrayna'nın kayıpları artıyor: Lugansk'ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Eylül 2022'de Rusya Federasyonu'na bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni Ukraynalı askerlerden temizleme çalışmaları kapsamında bir... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T13:14+0300

2024-05-20T13:14+0300

2024-05-20T13:23+0300

ukrayna krizi

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya savunma bakanlığı

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen faaliyetler sonucu Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Belogorovka köyünde kontrolün sağlandığını duyurdu.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 'Yug' (Güney) askeri grubuna bağlı birlikler, LHC'nin Belogorovka köyünü tümüyle kontrol altına alarak daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdi.Düşmana yoğun bombardıman uygulayan Rus ordusu, 340'tan fazla Ukraynalı askerin yanı sıra 3 tank ve 3 otomobili etkisiz hale getirdi.

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2024

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Sputnik Türkiye

rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)