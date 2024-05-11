https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/putin-donbass-cumhuriyetlerinin-sakinlerini-onuncu-kurulus-yildonumu-vesilesiyle-kutladi-1083703466.html

Putin, Donbass cumhuriyetlerinin sakinlerini onuncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle kutladı

Putin, Donbass cumhuriyetlerinin sakinlerini onuncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle kutladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin sakinlerini, 10. kuruluş yıldönümü vesilesiyle kutladı. İlgili telgraflar... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T13:39+0300

2024-05-11T13:39+0300

2024-05-11T13:39+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

yıldönümü

kutlama

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Rusya lideri Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) sakinlerine, 10. kuruluş yıldönümü vesilesiyle kutladı. Putin, Rusya’nın Donbass’a barışı geri getireceğini vurguladı.Rus lider, DHC’nin sakinlerine yönelik kutlama mesajında, “Sevgili arkadaşlar! Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 10. yıldönümü vesilesiyle sizi tebrik ederim. Birlikte mutlaka başarıya ulaşacağımıza, Donetsk topraklarına barışı geri getireceğimize ve en zor sorunları çözeceğimize eminim. Birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.DHC’nin bugün Rusya’nın tam teşekküllü bir bölgesi olduğunu vurgulayan Putin, orada tüm ülkenin ve halkın desteğiyle rağbet gören programların hayata geçirildiğini, yol ve konut inşaatlarını devam ettiğini, sağlık ve eğitim kurumlarının tesis ve restore edildiğini, endüstriyel ve tarımsal üretimin yeniden hız kazandığını ifade etti.Putin, DHC sakinlerinin 8 yıl boyunca abluka, bombardıman ve neo-Nazilerin provokasyonları altında Donbass’ı savunduklarının, Eylül 2022’de ise ‘anavatanları Rusya ile birlikte olma yönünde sarsılmaz iradelerini’ ortaya koyduklarının altını çizdi.Rus lider, LHC sakinlerine seslendiği kutlama mesajında ise şu ifadeleri kullandı:Rusya’nın Donbass’a barışı geri getireceğini vurgulayan Putin ayrıca LHC’de yolların ve konut binalarının, okul ve hastanelerin, sağlık, eğitim ve kültür kurumları ile endüstriyel işletmelerin inşa edileceğine ve çalışmalarının eski haline getirileceğine olan güvenini dile getirdi.

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rusya, kremlin, vladimir putin, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), yıldönümü, kutlama