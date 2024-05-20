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NATO'dan İran’a başsağlığı
NATO'dan İran’a başsağlığı
Sputnik Türkiye
İran'ın Ortadoğu’daki istikrarı bozduğunu savunan NATO, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T14:21+0300
2024-05-20T14:25+0300
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ibrahim reisi
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can kaybı
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josep borrell
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NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Reisi ve Abdullahiyan dahil helikopter kazasında hayatını kaybedenler için İran halkına başsağlığı diledi.Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savunma ittifakının eylemleriyle ilgili konuşmasında, güvenliğin küresel bir mesele olduğunu dile getirmiş, aynı zamanda İran'ın ülke içinde baskıcı, dışarıdaysa saldırgan tutum sergilediğini aktararak, "İran, istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Ortadoğu’nun istikrarsızlaşmasından sorumludur" demişti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 'İran'ın bölgedeki istikrarı bozduğuna' yönelik ifadelerine verdiği yanıtında, “NATO Genel Sekreteri tarafından dile getirilen iddialar trajikomiktir. Zira NATO ve bazı üyelerinin sömürgecilik, yıkıcı ve müdahaleci politikalar tasarlama ve uygulama ile Batı Asya ve diğer ülkelerdeki askeri eylemler konusunda karanlık bir geçmişi vardır. Sadece bölgede Ortadoğu'da değil, tüm dünyada istikrarsızlık ve güvensizliğin esas nedeni NATO'dur” ifadelerini kullanmıştı.AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den taziye mesajıAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından da yazılı açıklamada yapıldı.Açıklamada, "AB, pazar günü meydana gelen trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer İranlı yetkililer için taziyelerini sunar" ifadesine yer verildi.Borrell, kazada yaşamını yitiren tüm kurbanların aileleri ve kazadan etkilenen İran vatandaşlarına başsağlığı diledi.⁠Helikopter kazası ve sonrasıCumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.
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nato, iran, ibrahim reisi, helikopter kazası, can kaybı, jens stoltenberg, josep borrell, avrupa birliği
nato, iran, ibrahim reisi, helikopter kazası, can kaybı, jens stoltenberg, josep borrell, avrupa birliği

NATO'dan İran’a başsağlığı

14:21 20.05.2024 (güncellendi: 14:25 20.05.2024)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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İran'ın Ortadoğu’daki istikrarı bozduğunu savunan NATO, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için başsağlığı mesajı yayımladı.
NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Reisi ve Abdullahiyan dahil helikopter kazasında hayatını kaybedenler için İran halkına başsağlığı diledi.
Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savunma ittifakının eylemleriyle ilgili konuşmasında, güvenliğin küresel bir mesele olduğunu dile getirmiş, aynı zamanda İran'ın ülke içinde baskıcı, dışarıdaysa saldırgan tutum sergilediğini aktararak, "İran, istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Ortadoğu’nun istikrarsızlaşmasından sorumludur" demişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 'İran'ın bölgedeki istikrarı bozduğuna' yönelik ifadelerine verdiği yanıtında, “NATO Genel Sekreteri tarafından dile getirilen iddialar trajikomiktir. Zira NATO ve bazı üyelerinin sömürgecilik, yıkıcı ve müdahaleci politikalar tasarlama ve uygulama ile Batı Asya ve diğer ülkelerdeki askeri eylemler konusunda karanlık bir geçmişi vardır. Sadece bölgede Ortadoğu'da değil, tüm dünyada istikrarsızlık ve güvensizliğin esas nedeni NATO'dur” ifadelerini kullanmıştı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den taziye mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından da yazılı açıklamada yapıldı.
Açıklamada, "AB, pazar günü meydana gelen trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer İranlı yetkililer için taziyelerini sunar" ifadesine yer verildi.
Borrell, kazada yaşamını yitiren tüm kurbanların aileleri ve kazadan etkilenen İran vatandaşlarına başsağlığı diledi.

⁠Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.
İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.
Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.
Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.
İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.
İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
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