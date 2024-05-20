https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/havacilik-kazalarinda-hayatini-kaybeden-dunya-liderleri-1084007771.html

Havacılık kazalarında hayatını kaybeden dünya liderleri

Havacılık kazalarında hayatını kaybeden dünya liderleri

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Sputnik, dünyada bugüne kadar hava araçları kazalarında yaşamını yitiren ya da... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T13:59+0300

2024-05-20T13:59+0300

2024-05-20T13:59+0300

dünya

uçak kazası

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devlet başkanı

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iran

ibrahim reisi

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7 Eylül 1940’ta, Paraguay Devlet Başkanı Mareşal Jose Felix Estigarribia uçak kazasında öldü. Paraguay Hava Kuvvetleri’ne ait 25 TOE uçak Altos şehri yakınında düşerken, Estigarribia’nın eşi Julia Miranda Cueto da kazada yaşamını yitirdi.17 Mart 1957’de, Filipinler’in Balamban şehri yakınında Douglas C-47 Skytrain tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu aralarında Devlet Başkanı Ramon Magsaysay’ın da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti.13 Nisan 1966’ta, Irak’ın güneyindeki Basra havalimanına 10 kilometre mesafede Irak Hava Kuvvetleri’ne ait De Havilland DH.104 Dove 1 yolcu uçağı düştü. Uçakta bulunan Irak Cumhurbaşkanı Abdüsselam Arif öldü. İddialardan birine göre, uçak kazasına Baas Partisi’ne sempati duyan askerlerin başvurduğu sabotaj yol açtı.27 Nisan 1969’da, Bolivya Devlet Başkanı General Rene Barrientos, Cochabamba kentinde helikopterinin düşmesi sonucu öldü.24 Mayıs 1981’de, Ekvador Hava Kuvvetleri’ne ait Beechcraft Super King Air uçağı, Peru’nun güneyindeki Guachanama Dağı yakınındaki bir tepeye çarptı. Uçaktaki Ekvador Cumhurbaşkanı Jaime Roldos Aguilera ve Savunma Bakanı General Marco Aurelio dahil 12 kişi öldü.31 Temmuz 1981’de, Panama Hava Kuvvetleri’ne ait De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter uçağı dağa çarptıktan sonra Coclecito havalimanı yakınındaki ormanlık bölgeye düştü. Panama Devlet Başkanı Omar Torrijos dahil tüm yolcular yaşamını yitirdi.19 Ekim 1986’da, Güney Afrika’nın güneyindeki Mbuzini köyüne 35 kilometre mesafede yere çakılan Tu-134A-3 yolcu uçağında bulunan Mozambik Cumhurbaşkanı Samora Machel ve birçok Mozambikli bakanın da aralarında olduğu 34 kişi öldü. Kaza sonrası yapılan soruşturmalarda pilot suçlu bulundu.17 Ağustos 1988’de, Pakistan Devlet Başkanı General Ziya'ül Hak’ın bulunduğu Lockheed C-130 askeri nakliye uçağı, Bahawalpur havalimanından havalandıktan kısa süre sonra düştü. Uçakta bulunan 31 kişiden kimse kurtulamadı. Uçakta ayrıca ABD Büyükelçisi Arnold Lewis Raphel ve Pakistan İstihbarat Genel Direktörü Abdürrahman Ahtar da bulunuyordu.6 Nisan 1994’te, Burundi Cumhurbaşkanı Cyprian Ntaryamira ve Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyrimana’yı taşıyan uçak, Tanzanya dönüşünde Ruanda’daki Kigali Havalimanı yakınında ‘karadan havaya’ atılan füzeyle vuruldu. İki ülke lideri dahil 10 kişiden kurtulan olmadı. Ateş açanlar tespit edilmezken, Ruandalı Hutular olaydan Tutsileri sorumlu tuttu. Bu suçlamalar, Ruanda’da yaklaşık 1 milyon kişinin ölümüne yol açan soykırıma yol açtı.26 Şubat 2004’te, Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski ve beraberindeki heyeti taşıyan Beechcraft Super King Air 200 uçağı, Bosna Hersek'in Mostar şehri yakınlarında düştü. Kazada Traykovski ile danışmanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasının ‘pilot hatası’ sonucu meydana geldiği açıklandı.10 Nisan 2010’da, Polonya Hava Kuvvetleri’ne ait Tupolev 154 tipi uçak Rusya'nın Smolensk Havalimanı'na inerken ormanlık alana düştü. Uçakta, Katyn Katliamı anısına yapılacak törene giden Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ve eşinin de aralarında olduğu 96 kişi bulunuyordu. Kurtulan kimsenin olmadığı kazanın pilot hatası ve organizasyondaki noksanlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

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uçak kazası, helikopter kazası, devlet başkanı, can kaybı, iran, ibrahim reisi