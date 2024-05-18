https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rusya-savunma-bakanligi-kirimda-bir-ukrayna-ihasi-engellendi-1083952369.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’da bir Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’da bir Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece Kırım’da Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği belirtildi. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T11:33+0300

2024-05-18T11:33+0300

2024-05-18T11:31+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin dün gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma güçleri, Kırım Cumhuriyeti’nde bir Ukrayna insansız hava aracını imha etti” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu önceki gün Kırım ve Krasnodar bölgesine yoğun İHA saldırısı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, bu iki bölgede toplamda 123 İHA’nın engellendiğini duyurmuştu.‘Harkov’da 10 saldırı püskürtüldü’Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Sever (Kuzey) Askeri Grubu Komutanı Sergey Zıbinskiy, Rus askerlerin Harkov bölgesinde Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerleyerek 10 karşı saldırıyı püskürttüğünü açıkladı.Ayrıca Voloçansk şehri ve Glubokoye köyü yakınlarında Ukrayna taarruz gruplarının 10 karşı saldırısının püskürtüldüğünü söyleyen komutan, Ukrayna ordusunun bu çatışmalarda yaklaşık 190 asker, zırhlı savaş aracı, Grad çoklu roketatar, İsveç yapımı Archer topçu sistemi, Bogdan topçu sistemi ve ABD yapımı M777 obüsü kaybettiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rus-ordusu-ukraynada-bir-hava-ussunu-vurdu-1083950095.html

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