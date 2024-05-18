https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rusya-savunma-bakanligi-kirimda-bir-ukrayna-ihasi-engellendi-1083952369.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’da bir Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’da bir Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece Kırım’da Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği belirtildi. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T11:33+0300
2024-05-18T11:33+0300
2024-05-18T11:31+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
kırım
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin dün gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma güçleri, Kırım Cumhuriyeti’nde bir Ukrayna insansız hava aracını imha etti” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu önceki gün Kırım ve Krasnodar bölgesine yoğun İHA saldırısı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, bu iki bölgede toplamda 123 İHA’nın engellendiğini duyurmuştu.‘Harkov’da 10 saldırı püskürtüldü’Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Sever (Kuzey) Askeri Grubu Komutanı Sergey Zıbinskiy, Rus askerlerin Harkov bölgesinde Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerleyerek 10 karşı saldırıyı püskürttüğünü açıkladı.Ayrıca Voloçansk şehri ve Glubokoye köyü yakınlarında Ukrayna taarruz gruplarının 10 karşı saldırısının püskürtüldüğünü söyleyen komutan, Ukrayna ordusunun bu çatışmalarda yaklaşık 190 asker, zırhlı savaş aracı, Grad çoklu roketatar, İsveç yapımı Archer topçu sistemi, Bogdan topçu sistemi ve ABD yapımı M777 obüsü kaybettiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rus-ordusu-ukraynada-bir-hava-ussunu-vurdu-1083950095.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kırım, krasnodar, harkov, askeri operasyon
rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kırım, krasnodar, harkov, askeri operasyon
Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım’da bir Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece Kırım’da Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin dün gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma güçleri, Kırım Cumhuriyeti’nde bir Ukrayna insansız hava aracını imha etti” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusu önceki gün Kırım ve Krasnodar bölgesine yoğun İHA saldırısı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, bu iki bölgede toplamda 123 İHA’nın engellendiğini duyurmuştu.
‘Harkov’da 10 saldırı püskürtüldü’
Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Sever (Kuzey) Askeri Grubu Komutanı Sergey Zıbinskiy, Rus askerlerin Harkov bölgesinde Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerleyerek 10 karşı saldırıyı püskürttüğünü açıkladı.
Kuzey Askeri Grubu birimleri, aktif eylemler sonucu düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerledi ve Revolutsionnıy, Neskuçnıy, Veselıy ve Liptsi yakınlarında 57. Motorize Piyade Tugayını ve 15. Sınır Muhafıza Müfrezesini bozguna uğrattı.
Ayrıca Voloçansk şehri ve Glubokoye köyü yakınlarında Ukrayna taarruz gruplarının 10 karşı saldırısının püskürtüldüğünü söyleyen komutan, Ukrayna ordusunun bu çatışmalarda yaklaşık 190 asker, zırhlı savaş aracı, Grad çoklu roketatar, İsveç yapımı Archer topçu sistemi, Bogdan topçu sistemi ve ABD yapımı M777 obüsü kaybettiğini kaydetti.