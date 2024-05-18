https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rus-ordusu-ukraynada-bir-hava-ussunu-vurdu-1083950095.html
Rus ordusu, Ukrayna’da bir hava üssünü vurdu
Rus ordusu, Ukrayna’da bir hava üssünü vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya ordusunun Poltava bölgesinin Mirgorod şehrindeki hava üssüne ve... 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T09:35+0300
2024-05-18T09:35+0300
2024-05-18T09:45+0300
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Ukrayna’nın genelinde askeri hedeflere ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesislere hava saldırılarına devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin yeni hedefleri arasında, Rusya’nın Belgorod şehrine hava saldırılarında merkez olarak kullanılan Poltava bölgesindeki Mirgorod hava üssü yer aldı.Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “17 Mayıstan 18 Mayısa geçen gece, Poltava bölgesinin Mirgorod şehrindeki askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı oldu. Patlamalardan biri şehre yakındı. Sanayi bölgesindeki demiryolu istasyonuna isabet oldu. Patlama çok şiddetliydi. Şehrin öbür yanında bile duyuldu” şeklinde konuştu.İki patlamanın daha hava üssünde meydana geldiğini bildiren koordinatör, bölgenin askerler tarafından kordon altına alındığını ve kontrollerin artırıldığını belirtti.Dnepropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrinde de patlamaların duyulduğunu söyleyen Lebedev, Rus ordusunun bu şehirde, katı füze yakıtı ve patlayıcıların stoklandığı depoları vurmayı başardığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/medvedev-rusyanin-guvenligi-icin-ukrayna-topraklarinda-bir-sihhi-bolge-olusturulmali-1083945671.html
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, poltava, dnepropetrovsk, füze saldırısı, hava saldırısı, hava üssü
Rus ordusu, Ukrayna’da bir hava üssünü vurdu
09:35 18.05.2024 (güncellendi: 09:45 18.05.2024)
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya ordusunun Poltava bölgesinin Mirgorod şehrindeki hava üssüne ve sanayi bölgesine saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
Ukrayna’nın genelinde askeri hedeflere ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesislere hava saldırılarına devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin yeni hedefleri arasında, Rusya’nın Belgorod şehrine hava saldırılarında merkez olarak kullanılan Poltava bölgesindeki Mirgorod hava üssü yer aldı.
Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “17 Mayıstan 18 Mayısa geçen gece, Poltava bölgesinin Mirgorod şehrindeki askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı oldu. Patlamalardan biri şehre yakındı. Sanayi bölgesindeki demiryolu istasyonuna isabet oldu. Patlama çok şiddetliydi. Şehrin öbür yanında bile duyuldu” şeklinde konuştu.
İki patlamanın daha hava üssünde meydana geldiğini bildiren koordinatör, bölgenin askerler tarafından kordon altına alındığını ve kontrollerin artırıldığını belirtti.
Dnepropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrinde de patlamaların duyulduğunu söyleyen Lebedev, Rus ordusunun bu şehirde, katı füze yakıtı ve patlayıcıların stoklandığı depoları vurmayı başardığını kaydetti.