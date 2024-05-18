https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rus-ordusu-ukraynada-bir-hava-ussunu-vurdu-1083950095.html

Rus ordusu, Ukrayna’da bir hava üssünü vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’da bir hava üssünü vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya ordusunun Poltava bölgesinin Mirgorod şehrindeki hava üssüne ve... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T09:35+0300

2024-05-18T09:35+0300

2024-05-18T09:45+0300

ukrayna krizi

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rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

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askeri operasyon

poltava

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füze saldırısı

hava saldırısı

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Ukrayna’nın genelinde askeri hedeflere ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesislere hava saldırılarına devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin yeni hedefleri arasında, Rusya’nın Belgorod şehrine hava saldırılarında merkez olarak kullanılan Poltava bölgesindeki Mirgorod hava üssü yer aldı.Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “17 Mayıstan 18 Mayısa geçen gece, Poltava bölgesinin Mirgorod şehrindeki askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı oldu. Patlamalardan biri şehre yakındı. Sanayi bölgesindeki demiryolu istasyonuna isabet oldu. Patlama çok şiddetliydi. Şehrin öbür yanında bile duyuldu” şeklinde konuştu.İki patlamanın daha hava üssünde meydana geldiğini bildiren koordinatör, bölgenin askerler tarafından kordon altına alındığını ve kontrollerin artırıldığını belirtti.Dnepropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrinde de patlamaların duyulduğunu söyleyen Lebedev, Rus ordusunun bu şehirde, katı füze yakıtı ve patlayıcıların stoklandığı depoları vurmayı başardığını kaydetti.

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