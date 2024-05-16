https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/silahli-saldiriya-ugrayan-slovak-lider-ficonun-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-geldi-1083877663.html

Silahlı saldırıya uğrayan Slovak lider Fico’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Silahlı saldırıya uğrayan Slovak lider Fico’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Slovakya hükümeti, bir gün önce Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T09:33+0300

2024-05-16T09:33+0300

2024-05-16T09:33+0300

dünya

slovakya

robert fico

suikast

suikast girişimi

ağır yaralı

avrupa

silahlı saldırı

hükümet

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Slovakya hükümeti, bir gün önce Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan ülkenin Çevre Bakan Yardımcısı Philip Kuffa, Slovak lider Robert Fico’nun, suikast girişimiyle bağlantılı olarak geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun stabil olduğunu paylaştı.Kremlin: Slovakya Başbakanı Fico’ya yönelik saldırıyı kınıyoruzKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya düzenlenen silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını ve Slovak lidere acil şifalar dilediğini belirtti.Pekin'de bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, İzvestiya gazetesine demecinde, “Elbette bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bunu kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu gerçekten büyük bir trajedi” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Slovak mevkidaşı Zuzana Čaputova’ya gönderdiği mesajda, Fico’ya desteğini ifade ettiğini anımsatan Peskov, “Sayın Fico’nun bu durumdan çıkacağını ve sağlığına kavuşacağını umuyoruz. Ona acil şifalar diliyoruz” dedi.Kremlin Sözcüsü, Slovakya’nın saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma için Rusya’ya yardım talebinde bulunmadığını da sözlerine ekledi.Slovakya Haber Ajansının (TARS) haberinde, Trencin bölgesinde yer alan Handlova'daki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldığı belirtilmişti.Slovakya basını saldırgana ilişkin detayları paylaştıSlovak basını, Başbakan Fico'ya suikast girişiminde bulunan kişinin 71 yaşındaki sol görüşlü Juraj C. olduğu iddiasında bulundu.Amatör yazar olan şahsın ülkenin batısında yer alan Levice kentinde yaşadığı ifade edildi. Saldırganın sol görüşlü kişilerin bir araya geldiği DUHA Edebiyat Kulübüne sıklıkla gittiği belirtildi.Bu arada Fico'nun son durumuna ilişkin de detay paylaşan ülke basını, saldırıda yaralanan Başbakan'ın ameliyatının sürdüğünü aktardı. Basın, başbakanın birçok organında zarar oluştuğu için ameliyatın daha uzun süreceği bilgisine yer verdi.Fico birilerini rahatsız mı etti?Fico, Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı olarak 30 Eylül 2023'te yapılan milletvekili seçimlerini kazanarak ülkede 3'üncü kez başbakanlık koltuğuna oturmayı başardı.Göreve gelir gelmez ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımlarını durduran Fico, Avrupa Birliği (AB) içinde Rusya'ya yakın siyasi yaklaşımları nedeniyle eleştirildi.Ukrayna'da çözümün silah yardımıyla mümkün olmayacağı görüşünü savunan Fico, Ukrayna'da barıştan yana olduğunu dillendiriyor.Siyasi hayatına 1990'da dönemin Demokratik Sol Partisinde başlayan Fico, 1992'de ilk defa milletvekili seçilerek meclise girdi. Bu partiden 1999'da ayrılan Fico, aynı yıl SMER'yi kurdu.Fico, SMER'in Genel Başkanı olarak girdiği Haziran 2006'daki erken seçimleri kazanarak 4 yıllığına başbakanlık görevini yürüttü.Ülkede 2010'da yapılan seçimlerde SMER oylarını yükseltse de Fico, 2010-2012 arasında Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu.Daha sonra 2012'de bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturan Fico, bu görevi 2018'e kadar sürdürdü. Fico, Slovakya'da genç gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının öldürülmesi sonrasında artan baskılar nedeniyle Mart 2018'de görevinden istifa etmek durumunda kaldı.

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slovakya, robert fico, suikast, suikast girişimi, ağır yaralı, avrupa, silahlı saldırı, hükümet