https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/slovak-basini-slovakya-basbakani-fico-komada-1083867194.html
Slovak basını: Slovakya Başbakanı Fico komada
Slovak basını: Slovakya Başbakanı Fico komada
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico’nun ameliyatın ardından yapay komaya alındığı bildirildi. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T00:06+0300
2024-05-16T00:06+0300
2024-05-16T00:06+0300
dünya
slovakya
suikast girişimi
ameliyat
koma
başbakan
robert fico
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Slovakya’da yayın yapan TA3 televizyonunun haberine göre, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico, geçirdiği ameliyatın ardından yapay komaya alındı.Haberde, “Başbakan ameliyatın ardından yapay komaya alındı. Herşey büyük ölçüde onun fiziksel durumuna ve vücudunun aldığı yaralarla ne kadar başa çıkabileceğine bağlı” ifadelerine yer verildi.TA3 televizyonu kısa bir süre önce, Fico'nun ameliyatının başarılı geçtiğini ve durumunun normale döndüğü haberini geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/slovak-basini-ficonun-durumu-normale-dondu-1083862745.html
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slovakya, suikast girişimi, ameliyat, koma, başbakan, robert fico
slovakya, suikast girişimi, ameliyat, koma, başbakan, robert fico
Slovak basını: Slovakya Başbakanı Fico komada
Slovakya Başbakanı Fico’nun ameliyatın ardından yapay komaya alındığı bildirildi.
Slovakya’da yayın yapan TA3 televizyonunun haberine göre, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico, geçirdiği ameliyatın ardından yapay komaya alındı.
Haberde, “Başbakan ameliyatın ardından yapay komaya alındı. Herşey büyük ölçüde onun fiziksel durumuna ve vücudunun aldığı yaralarla ne kadar başa çıkabileceğine bağlı” ifadelerine yer verildi.
TA3 televizyonu kısa bir süre önce, Fico'nun ameliyatının başarılı geçtiğini ve durumunun normale döndüğü haberini geçmişti.