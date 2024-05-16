https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/slovak-basini-slovakya-basbakani-fico-komada-1083867194.html

Slovak basını: Slovakya Başbakanı Fico komada

Slovak basını: Slovakya Başbakanı Fico komada

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico’nun ameliyatın ardından yapay komaya alındığı bildirildi. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T00:06+0300

2024-05-16T00:06+0300

2024-05-16T00:06+0300

dünya

slovakya

suikast girişimi

ameliyat

koma

başbakan

robert fico

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Slovakya’da yayın yapan TA3 televizyonunun haberine göre, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico, geçirdiği ameliyatın ardından yapay komaya alındı.Haberde, “Başbakan ameliyatın ardından yapay komaya alındı. Herşey büyük ölçüde onun fiziksel durumuna ve vücudunun aldığı yaralarla ne kadar başa çıkabileceğine bağlı” ifadelerine yer verildi.TA3 televizyonu kısa bir süre önce, Fico'nun ameliyatının başarılı geçtiğini ve durumunun normale döndüğü haberini geçmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/slovak-basini-ficonun-durumu-normale-dondu-1083862745.html

slovakya

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slovakya, suikast girişimi, ameliyat, koma, başbakan, robert fico