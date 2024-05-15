https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/japonyadaki-gizemli-virus-rekor-hizla-yayiliyor-1083831849.html

Japonya’daki gizemli virüs rekor hızla yayılıyor

Japonya’daki gizemli virüs rekor hızla yayılıyor

Sputnik Türkiye

Japonya'da bilim insanlarının henüz nedenini belirleyemediği, yakalananların kol ve bacaklarında doku ölümüne neden olabilen gizemli virüsün rekor hızla... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T12:35+0300

2024-05-15T12:35+0300

2024-05-15T12:35+0300

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Ülkede artan vakalar nedeniyle 'Streptokok' enfeksiyonunun sert ve ölümcül bir formu olan "streptokokal toksik şok sendromu"nun yayılmaya devam edeceği öngörülürken, ölümcül sonuçlara yol açan gizemli salgının rekor tempoda yayılması tüm ülkeyi korkutuyor.Japon NHK televizyonun aktardığına göre, ülkede A Grubu streptokok hastalığının en sert ve potansiyel olarak ölümcül formu olan streptokokal toksik şok sendromunun (STSS) yayılma hızı giderek artıyor.Geçen yıl toplamda 941 STSS vakası tespit edilirken Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün verdiği bilgiye göre bu yılın ilk beş ayında belirlenen vaka sayısı şimdiden 801’i buldu, yani geçen yılın aynı dönemine göre 2.76 kat daha fazla gerçekleşti.Nadir ancak tehlikeli bir bakteriyel enfeksiyon olan A Grubu streptokok vakalarındaki artışın nedeni henüz belirlenemedi, ama uzmanlar, COVID-19’la mücadele tedbirleri hafifletildikten sonra farenjit vakalarının sayısında artış olduğuna dikkat çekiyor. Her iki hastalığı aynı tür bakterilerin neden olduğu kaydedildi.Japonya’nın Mie ilindeki Ulusal Hastane’nin müdürü Kiyoşu Taniguçi, “Aslında birçok kişi bu bakterinin taşıyıcısıdır, ama bakteri yaranın içinden vücuda girerse çok ağır ve hızla ilerleyen bir hastalığa yol açabiliyor. Yaralanma durumunda el yıkama ve dezenfeksiyon gibi önlemlerinin alınması önemli” açıklamasında bulundu.Haberde, vakaların neredeyse yarısında enfeksiyon kaynağının belirlenemediği kaydedildi. Bu yüzden Tokyon Belediyesi şehir sakinlerine seslenerek önlem alma çağrısında bulundu.Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), "Streptokokun şiddetli formlarının ardındaki nedenlerle ilgili hala pek çok bilinmeyen faktör var ve henüz bunları açıklayabilecek bir temele oturtamadık" ifadelerine yer veriyor.

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