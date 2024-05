https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/mevsimsel-grip-ile-ayni-kategoriye-indirilmisti-2-milyar-dolarlik-koronavirus-ilaci-imha-edilecek-1083712357.html

Mevsimsel grip ile aynı kategoriye indirilmişti: 2 milyar dolarlık koronavirüs ilacı imha edilecek

Mevsimsel grip ile aynı kategoriye indirilmişti: 2 milyar dolarlık koronavirüs ilacı imha edilecek

Sputnik Türkiye

Hükümet verilerine dayanarak Cumartesi günü yapılan bir tahmine göre, Japon hükümeti yeni koronavirüs pandemisi sırasında satın aldığı COVID-19 oral...

Toplam 5.6 milyon kişi için temin edilen oral ilaçların 4.3 milyonunun kullanılmamış durumda olduğu aktarıldı.Sağlık bakanlığı, ilaç üreticilerinin ilaçları halihazırda halkın kullanımına sunduğunu ve hükümetin bu ilaçları ancak hastalığın yasal statüsünün geçen yıl Mayıs ayında mevsimsel griple aynı kategoriye indirilmesinin ardından acil bir durumda sağlayabileceğini dile getirdi.Shionogi & Co. tarafından üretilen Xocova tabletleri, Merck & Co. tarafından üretilen Lagevrio kapsülleri ve Pfizer Inc. tarafından üretilen ve 1.93 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen Paxlovid haplarının son kullanma tarihlerinin geçmesiyle birlikte imha edilmesi bekleniyor.Tokyo Üniversitesi'nde özel olarak atanan ve farmakoekonomi alanında uzman bir profesör olan Ataru Igarashi, bir durum gelişirken ihtiyaç duyulan ilaç miktarını doğru bir şekilde tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.Igarashi açıklamasında, "İlaç kıtlığı insanların sağlığını riske atar ve çok fazla ilaç olması da mali kayıplara neden olur. Bir sonraki bulaşıcı hastalık ortaya çıkmadan önce her iki duruma da ne kadar tahammül edebileceğimizi tartışmalıyız" dedi.Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na göre Japonya 2 milyon kişi için Xocova, 1.6 milyon kişi için Lagevrio ve 2 milyon kişi için Paxlovid temin etmişti. Satın alımlar için ödenen miktar açıklanmadı.Japonya, başlangıçta 930 milyon aşı alımı için sözleşme imzalayıp bazılarını iptal etmiş ve daha sonra 240 milyon COVID-19 aşısını elden çıkarmıştı. Sağlık Bakanlığı, imha edilen ilaçların toplam değerinin 4 milyar dolardan fazla olduğunu açıkladı.

