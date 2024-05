https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/ibb-baskani-imamoglu-filistinin-ramallah-belediye-baskani-kassis-ile-gorustu-1083718513.html

İBB Başkanı İmamoğlu, Filistin'in Ramallah Belediye Başkanı Kassis ile görüştü

İBB Başkanı İmamoğlu, Filistin'in Ramallah Belediye Başkanı Kassis ile görüştü

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batı Şeria'da bulunan Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis ile bir araya geldi. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T21:11+0300

2024-05-11T21:11+0300

2024-05-11T21:11+0300

politika

filistin

israil-filistin

batı şeria

ramallah

ekrem imamoğlu

chp

chp istanbul il merkezi

israil

hamas

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083718357_0:204:2917:1844_1920x0_80_0_0_2210e626cfcd35d4d340b0fcc429ce5b.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ekrem İmamoğlu İsrail'in ağır saldırısı karşısında Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduklarını vurguladı. .İmamoğlu, Türkiye'de yaşayan Filistinli öğrencilere katkı sunduklarını ve ihtiyaçlarını takip ettiklerini belirterek, "Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım tırlarımızı gönderdik. İhtiyaç olan her hususta Filistin halkına yardıma hazır olacağız." dedi.'Vahşet bir an önce durmalı' Süreci derin üzüntüyle takip ettiklerini bildiren İmamoğlu, tüm uluslararası platformlarda "Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduklarını, yaşanan vahşetin bir an önce durması ve kanın akmaması, savaşın sona erdirilmesi, katliama dönen bu saldırının sona ermesi gerektiğini" dile getirdiklerini belirtti.İmamoğlu, Filistin'in en önemli şehirlerinden Ramallah'taki Osmanlı Adliyesinin yeniden yapımıyla ilgili projede yer almak istediklerini ve süreci desteklediklerini kaydetti.Konuğuna, yapılacak her örnek çalışmada İstanbul'un yanlarında olduğunu ileten İmamoğlu, "Şehrinizdeki dayanışmaya katkı sunmaya, atık yönetimi ve çevreyle ilgili atacağınız adımlarda size her türlü desteği sunmaya hazırız. Şehre dönük iyileştirici tüm projelere de destek olma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.İkili ilişkilerinden memnun olduklarını belirten Kassis, şöyle devam etti:Hamas için terör örgütü demişti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda Hamas için, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Konuşmasının devamında İsrail'i de eleştiren İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor. Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/destek-artmaya-devam-ediyor-norvec-filistinin-bm-uyeligi-icin-lehte-oy-kullanacagini--1083715869.html

filistin

batı şeria

ramallah

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin, israil-filistin, batı şeria, ramallah, ekrem imamoğlu, chp, chp istanbul il merkezi, israil, hamas