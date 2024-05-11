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İBB Başkanı İmamoğlu, Filistin'in Ramallah Belediye Başkanı Kassis ile görüştü
İBB Başkanı İmamoğlu, Filistin'in Ramallah Belediye Başkanı Kassis ile görüştü
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batı Şeria'da bulunan Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis ile bir araya geldi. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T21:11+0300
2024-05-11T21:11+0300
2024-05-11T21:11+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ekrem İmamoğlu İsrail'in ağır saldırısı karşısında Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduklarını vurguladı. .İmamoğlu, Türkiye'de yaşayan Filistinli öğrencilere katkı sunduklarını ve ihtiyaçlarını takip ettiklerini belirterek, "Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım tırlarımızı gönderdik. İhtiyaç olan her hususta Filistin halkına yardıma hazır olacağız." dedi.'Vahşet bir an önce durmalı' Süreci derin üzüntüyle takip ettiklerini bildiren İmamoğlu, tüm uluslararası platformlarda "Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduklarını, yaşanan vahşetin bir an önce durması ve kanın akmaması, savaşın sona erdirilmesi, katliama dönen bu saldırının sona ermesi gerektiğini" dile getirdiklerini belirtti.İmamoğlu, Filistin'in en önemli şehirlerinden Ramallah'taki Osmanlı Adliyesinin yeniden yapımıyla ilgili projede yer almak istediklerini ve süreci desteklediklerini kaydetti.Konuğuna, yapılacak her örnek çalışmada İstanbul'un yanlarında olduğunu ileten İmamoğlu, "Şehrinizdeki dayanışmaya katkı sunmaya, atık yönetimi ve çevreyle ilgili atacağınız adımlarda size her türlü desteği sunmaya hazırız. Şehre dönük iyileştirici tüm projelere de destek olma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.İkili ilişkilerinden memnun olduklarını belirten Kassis, şöyle devam etti:Hamas için terör örgütü demişti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda Hamas için, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Konuşmasının devamında İsrail'i de eleştiren İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor. Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/destek-artmaya-devam-ediyor-norvec-filistinin-bm-uyeligi-icin-lehte-oy-kullanacagini--1083715869.html
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filistin, israil-filistin, batı şeria, ramallah, ekrem imamoğlu, chp, chp istanbul il merkezi, israil, hamas
İBB Başkanı İmamoğlu, Filistin'in Ramallah Belediye Başkanı Kassis ile görüştü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batı Şeria'da bulunan Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis ile bir araya geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ekrem İmamoğlu İsrail'in ağır saldırısı karşısında Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduklarını vurguladı. .
İmamoğlu, Türkiye'de yaşayan Filistinli öğrencilere katkı sunduklarını ve ihtiyaçlarını takip ettiklerini belirterek, "Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım tırlarımızı gönderdik. İhtiyaç olan her hususta Filistin halkına yardıma hazır olacağız." dedi.
'Vahşet bir an önce durmalı'
Süreci derin üzüntüyle takip ettiklerini bildiren İmamoğlu, tüm uluslararası platformlarda "Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olduklarını, yaşanan vahşetin bir an önce durması ve kanın akmaması, savaşın sona erdirilmesi, katliama dönen bu saldırının sona ermesi gerektiğini" dile getirdiklerini belirtti.
İmamoğlu, Filistin'in en önemli şehirlerinden Ramallah'taki Osmanlı Adliyesinin yeniden yapımıyla ilgili projede yer almak istediklerini ve süreci desteklediklerini kaydetti.
Konuğuna, yapılacak her örnek çalışmada İstanbul'un yanlarında olduğunu ileten İmamoğlu, "Şehrinizdeki dayanışmaya katkı sunmaya, atık yönetimi ve çevreyle ilgili atacağınız adımlarda size her türlü desteği sunmaya hazırız. Şehre dönük iyileştirici tüm projelere de destek olma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.
İkili ilişkilerinden memnun olduklarını belirten Kassis, şöyle devam etti:
"Bütün gözler Gazze'de ama Batı Şeria'da durum gün geçtikçe çok daha ciddileşiyor. Böyle bir durumda insanların üzerindeki gerginliği almak ve yerel hizmetleri sürdürmek, yerel hükümetler için çok zorlu bir durum. Biz de sizin gibi genç bir toplumuz. Dün BM Genel Kurulu çok önemli bir karar aldı ve tabii ki Türkiye bizim yanımızda yer aldı. Bu topraklarda insanlarımızın varlığını sürdürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz ülkemiz için ölmek istemiyoruz, ülkemiz için yaşamak istiyoruz. Yerel yönetimler açısından bu çok zorlu bir durum."
Hamas için terör örgütü demişti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda Hamas için, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Konuşmasının devamında İsrail'i de eleştiren İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyor. Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz" demişti.