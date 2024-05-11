https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/destek-artmaya-devam-ediyor-norvec-filistinin-bm-uyeligi-icin-lehte-oy-kullanacagini--1083715869.html

Destek artmaya devam ediyor: Norveç, Filistin'in BM üyeliği için lehte oy kullanacağını açıkladı

Destek artmaya devam ediyor: Norveç, Filistin'in BM üyeliği için lehte oy kullanacağını açıkladı

Sputnik Türkiye

Norveç, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar istenen karar tarasarında lehte oy kullanacağını açıkladı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T19:41+0300

2024-05-11T19:41+0300

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkenin Filistin'in BM'ye tam üyelik statüsü için yaptığı başvuruyu desteklediğini ve Genel Kurulda yapılacak oylamada ülkesinin lehte oy kullanacağını ifade etti."Kararın 143 ülkenin lehte oy kullanmasıyla kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuşan Eide, "İki devletli çözümün sağlanması için Filistin devletinin kurulmasının gerekli olduğunu" kaydetti.BM'de neler oluyor? BM Genel Kurulunda dün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği karar tasarısı kabul edilmişti.Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine" işaret edilmişti. Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012 yılında BM'de 'daimi gözlemci statüsüne' kavuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/filistine-bmde-yeni-haklar-taninmisti-israilli-diplomat-anlasmayi-ogutucu-ile-parcaladi--1083709620.html

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