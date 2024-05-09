https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/super-ligde-36-haftanin-hakemleri-aciklandi-1083642240.html
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T12:52+0300
2024-05-09T12:52+0300
2024-05-09T13:36+0300
spor
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son dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şunlar:Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: Direnç TonusluoğluTrabzonspor-İstanbulspor: Emre KargınVavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Volkan BayarslanTÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: Kadir SağlamYukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK: Abdulkadir BitigenEMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: Bahattin ŞimşekKasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan ÇakırCorendon Alanyaspor-Beşiktaş: Tugay Kaan NumanoğluAtakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Ali ŞansalanSiltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
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süper lig, hakem, son dakika, şampiyon
süper lig, hakem, son dakika, şampiyon
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı
12:52 09.05.2024 (güncellendi: 13:36 09.05.2024)
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
Trabzonspor-İstanbulspor: Emre Kargın
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Volkan Bayarslan
TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam
Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan