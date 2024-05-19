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Bağır: ‘Türk sinemasında erotik film furyası bittikten sonra kadın oyuncular sektörden dışlandı'

Bağır: ‘Türk sinemasında erotik film furyası bittikten sonra kadın oyuncular sektörden dışlandı'

Sputnik Türkiye

Sinema yazarı Olcay Bağır, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T17:05+0300

2024-05-19T17:05+0300

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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm Sputnik Türkiye Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm

Olcay Bağır’ın kaleme aldığı “Sinesözlük” sinema tarihi, türler, akımlar ve alana dair terimleri yalın bir dille derinlemesine açıklarken sinemayla ilgilenen okura da güncel bir metin, bir kaynak çalışma sunuyor.Okuru seyirci koltuğundan kaldırarak perdenin diğer tarafına davet eden Sinesözlük, Kara Karga Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Bir tür sinemaya giriş kitabı olarak da okunabilecek bu çalışma, sinema alanında bir başucu kitabı olabilmek amacıyla hazırlandı. 101 maddeden oluşan Sinesözlük, yalnızca film izleyen değil sinema üzerine okumalar da yapan sinemaseverler, sinema öğrencileri ve araştırmacılar için bir kaynak olacak.Türk sineması ve kaleme aldığı kitap hakkında konuşan sinema yazarı Olcay Bağır, şunları söyledi:Deneysel sinemanın anlatım tekniklerinde alışılagelen kalıpların dışına çıkabileceğini kaydeden Bağır, şu ifadeleri kullandı:Türk sinemasında erotik film dönemi bittikten sonra kadın oyuncuların sektör dışına itildiğini vurgulayan Olcay bağır, sözlerini şöyle sürdürdü:

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2024

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