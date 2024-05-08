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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T15:00+0300
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başkanlık seçimi
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Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı 3 yılda bir belirleniyor.Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkan ve yönetim kurulları ayrı ayrı seçiliyor. Son başkanlık seçiminin üzerinden 3 yıl geçmesinin ardından ise Fenerbahçeli taraftarlar yeni başkanlık seçimi tarihini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?Fenerbahçe kulüp tüzüğüne göre başkanlık seçiminin kaç yılda bir ve ne zaman yapılacağı belirtiliyor. Tüzüğe göre Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı mayıs ayı içerisinde yapılacak.Buna göre; Fenerbahçe başkanlık seçimi, 2024 yılında Mayıs ayında düzenlenecek. Başkanlık seçiminin mayıs ayının kaçında yapılacağı ise henüz kulüp tarafından belirtilmedi.Fenerbahçe başkanlık adayları kim?Ali Koç, Şubat ayında yaptığı açıklamayla, sezon sonunda görevi bırakacağını "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" ifadelerini kullanarak aday olmayacağını açıkladı.Saadettin Saray aday olacak mı?Saran tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Aziz Yıldırım aday olacak mı?Koç'un seçime tekrardan girme kararı aldığı iddia edilirken eski başkan Aziz Yıldırım'ın 6 yıllık süreçteki sportif başarısızlığın ardından yeniden harekete geçtiği belirtiliyor.Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda gerçekleşecek olan seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı aldığı yüksek sesle dillendiriliyor.
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fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ayın kaçında?,2024 fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi,sadettin saran kimdir? iş insanı sadettin saran kaç yaşında, ne iş yapıyor?,saadettin saran fenerbahçe,aziz yıldırım aday mı,fenerbahçe başkanlık adayları kim
fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, ayın kaçında?,2024 fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi,sadettin saran kimdir? iş insanı sadettin saran kaç yaşında, ne iş yapıyor?,saadettin saran fenerbahçe,aziz yıldırım aday mı,fenerbahçe başkanlık adayları kim

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

15:00 08.05.2024
© DHAFenerbahçe logo
Fenerbahçe logo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© DHA
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Fenerbahçe başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olurken, başkanlığa aday olacağını açıklayan ilk isim Sadettin Saran oldu.
Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı 3 yılda bir belirleniyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkan ve yönetim kurulları ayrı ayrı seçiliyor. Son başkanlık seçiminin üzerinden 3 yıl geçmesinin ardından ise Fenerbahçeli taraftarlar yeni başkanlık seçimi tarihini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe kulüp tüzüğüne göre başkanlık seçiminin kaç yılda bir ve ne zaman yapılacağı belirtiliyor. Tüzüğe göre Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı mayıs ayı içerisinde yapılacak.
Buna göre; Fenerbahçe başkanlık seçimi, 2024 yılında Mayıs ayında düzenlenecek. Başkanlık seçiminin mayıs ayının kaçında yapılacağı ise henüz kulüp tarafından belirtilmedi.

Fenerbahçe başkanlık adayları kim?

Ali Koç, Şubat ayında yaptığı açıklamayla, sezon sonunda görevi bırakacağını "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" ifadelerini kullanarak aday olmayacağını açıkladı.

Saadettin Saray aday olacak mı?

Saran tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bilindiği üzere, Ekim ayından beri kulübümüze hizmet etmek için yoğun çalışma içinde olduğumuzu, başkanımız Ali Koç’un göreve devam etmemesi halinde bu kutsal göreve talip olduğumuzu bugüne kadar birçok defa farklı vesilelerle ifade etmiştik. Ancak geldiğimiz noktada, seçime çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen, başkanımız sayın Ali Koç’un aday olup olmama konusunda ortaya hala bir irade koymaması, hazırlıklarımızı son derece zora sokmuş; bizleri bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır. Özellikle futbol takımımızın aldığı kötü sonuçlarla, şampiyonluk şansımızın zora girmesinin kulübümüz içindeki akbaba kültürünü nasıl heveslendirdiği de dikkate alınırsa, sayın Başkanın devam edip etmemesi ile ilgili artık bir karar verme zorunluluğu daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Değerli camiamıza, bugüne kadar maddi manevi büyük fedakarlıklar yapan sayın başkanımıza, kamuoyuna, sözümüzün arkasında durma kararlılığımız nedeniyle bizlere korkak diyenlere bu vesileyle sesleniyoruz: Sayın Başkanımız Cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız."
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