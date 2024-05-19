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Sürdürebilirlik uzmanı Gülin Yücel: ‘1970’lerden bu tarafa biyoçeşitliliği azaltmış durumdayız’

Sürdürebilirlik uzmanı Gülin Yücel: ‘1970’lerden bu tarafa biyoçeşitliliği azaltmış durumdayız’

Sputnik Türkiye

Sürdürülebilirlik uzmanı Gülin Yücel, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışında stüdyo konuğu oldu. 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T16:05+0300

2024-05-19T16:05+0300

2024-05-20T11:34+0300

gündem dişi

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radyo

biyoçeşitlilik

sürdürülebilirlik

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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm Sputnik Türkiye Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm

Gülin Yücel ve Levent Kurnaz, sürdürülebilirlik konuları henüz şu anki kadar gündem oluşturmadan önce, bu konu hakkında düşünmeye, yazmaya ve çalışmaya başladı. Her tür paydaşın konuyu doğru anlaması ve doğru noktalardan harekete geçebilmesi için mücadele veriyorlar.Bu mücadelenin kitap olarak ilk çalışması “Yeni Gerçeğimiz: Sürdürülebilirlik” oldu. Bu kitapta, sürdürülebilirlik gibi geniş bir kavrama tarihsel bir perspektifle baktılar, özellikle iklim krizi kavramını, tarımdan mülteciliğe pek çok açıdan irdelediler. Bu ilk kitabı, şu soruya cevap arayan bir makale ile bitirmişlerdi: “At gitsin’ kültüründen ‘döngüsel ekonomi’ kültürüne nasıl geleceğiz?”Bu soru, daha kapsamlı bir yanıtı hak ediyordu ve bu ihtiyaç, Döngüsel Ekonomikitabının ortaya çıkışında itici güç oldu. Tarımdan lojistiğe, tekstilden şehirciliğe döngüsel bir bakışa nasıl kavuşabiliriz? İşte Döngüsel Ekonomi kitabıyla Gülin Yücel ve Levent Kurnaz, bize bu konularda ışık tutuyor.Sürdürülebilirlik ve kitap çalışması hakkında konuşan Gülin Yücel, şu ifadeleri kullandı: Biyoçeşitliliğin 1970’lerden bu yana yüzde 69 azaldığını kaydeden Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

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2024

Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

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аудио, radyo, radyo, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik