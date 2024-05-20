https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/putin-iran-cumhurbaskani-vekili-muhbirle-telefon-gorusmesi-yapti-1084008638.html

Putin, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'le telefon görüşmesi yaptı

Putin, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'le telefon görüşmesi yaptı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Reisi'nin ardından Cumhurbaşkanı Vekili olarak görevlendirilen Muhammed Muhbir'le telefonda görüştü. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T14:22+0300

2024-05-20T14:22+0300

2024-05-20T14:43+0300

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iran

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ibrahim reisi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından seçimlere kadar cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten üstlenecek olan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'le konuştu.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile İranlı üst düzey devlet yetkililerinin vefatı nedeniyle Muhbir'in yanı sıra İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ve tüm İran halkına başsağlığı diledi.Reisi'yi iyi bildiğini kaydeden Putin, merhum Cumhurbaşkanı'na Rusya ile İran arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesine paha biçilmez bireysel katkı yapan güvenilir partner olarak değer verdiğinin altını çizdi.Muhbir de, ülkenin bu zor döneminde gösterdiği empati ve destek için Putin'e içten şükranlarını sundu.Taraflar, iki ülke halklarının faydasına dayanan kapsamlı Rusya-İran etkileşiminin daha istikrarlı bir şekilde güçlendirilmesi yönündeki karşılıklı niyetlerini de teyit etti.Muhammed Muhbir Kimdir?1955 yılında İran'ın Huzistan eyaletinin Dezful kentinde dünyaya geldi.Elektrik mühendisliği mezunu olan Muhbir, ekonomi planlama ve yönetim ile uluslararası hukuk alanında doktora yaptı.İran-Irak Savaşı sırasında Devrim Muhafızları Tıbbi Birliğinde subay olarak görev yaptı.Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine 2021 yılında getirilen Muhbir, İran Düzenin Çıkarını Belirleme Konseyi Üyeliği, Sina Bank Genel Müdürlüğü, İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Kurumu (vakfı) Başkanlığı, Mustazaflar Vakfı İktisadi Teşekkülü Gümrük ve Nakliye Direktörlüğü ve Huzistan Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.ABD Hazine Bakanlığı, Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı şekilde faaliyet gösteren ve Muhbir'in başkanı olduğu İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Merkezinin "siyasi muhalifler, dini azınlıklar ve sürgündekiler dahil olmak üzere rejim muhaliflerine ait topraklara ve mülklere el koyduğunu" iddia ederek, Merkezin ve yöneticilerinin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

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