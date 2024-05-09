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Putin ve Paşinyan, bazı Ermeni bölgelerinden Rus askerlerinin çekilmesi konusunda anlaştı
Putin ve Paşinyan, bazı Ermeni bölgelerinden Rus askerlerinin çekilmesi konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi'nin ardından Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T13:43+0300
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Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi'nin ardından Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Rus askeri ve sınır muhafızlarının Ermenistan’daki bazı bölgelerden çekilmesi konusunda anlaştığı bildirildi.Dünkü görüşmeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova ve Erivan'ın Rus askeri ve sınır muhafızlarının Ermenistan'ın bazı bölgelerinden çekilmesi konusunda anlaştıklarını belirtirken, Ermeni tarafının talebi üzerine Rus sınır muhafızlarının İran ve Türkiye sınırında kalacağını da sözlerine ekledi.Görüşmeler öncesi konuşan Peskov, Putin ve Paşinyan arasındaki görüşmelerin karmaşıklığını abartmaya gerek olmadığını vurgulamış, sorunlu konuların bulunduğunu ancak etkileşimin daha güçlü olduğunu kaydetmişti.Putin-Paşinyan görüşmesi, yaklaşık bir saat sürmüştüPutin ile Paşinyan, dün akşam Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi'nin ardından Kremlin Sarayı'nda bir araya gelmişti.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, ekonomide işbirliğine önem verdiklerini belirterek, "Ermenistan'ın AEB ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacmi 14 kat arttı. İkili ilişkiler de oldukça başarılı bir şekilde gelişiyor. Karşılıklı ticaret hacmi 7 milyar doları geçti. ​​​​​​Ticari ve ekonomik ilişkilerimizde daha önce böyle bir rakam görülmedi. Elbette, ticaret hacminin büyümesinden ziyade bölgede güvenlikle ilgili konular da var" ifadelerini kullanmıştı.Ermenistan Başbakanı Paşinyan da ikili ilişkiler ve bölgesel konuların önemine işaret ederek, "Son kez geçen yılın aralık ayında görüşmüştük. Elbette, o günden bu yana istişare edilmesi gereken konular birikti" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/karabagda-turk-rus-ortak-gozlem-merkezi-faaliyeti-sona-erdi-rus-baris-gucu-bolgeden-cekiliyor-1083180742.html
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rusya, ermenistan, moskova, erivan, vladimir putin, nikol paşinyan
rusya, ermenistan, moskova, erivan, vladimir putin, nikol paşinyan

Putin ve Paşinyan, bazı Ermeni bölgelerinden Rus askerlerinin çekilmesi konusunda anlaştı

13:43 09.05.2024 (güncellendi: 13:47 09.05.2024)
© Sputnik / Александр ЩербакRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Александр Щербак
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Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi'nin ardından Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Rus askeri ve sınır muhafızlarının Ermenistan’daki bazı bölgelerden çekilmesi konusunda anlaştığı bildirildi.
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi'nin ardından Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Rus askeri ve sınır muhafızlarının Ermenistan’daki bazı bölgelerden çekilmesi konusunda anlaştığı bildirildi.
Dünkü görüşmeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova ve Erivan'ın Rus askeri ve sınır muhafızlarının Ermenistan'ın bazı bölgelerinden çekilmesi konusunda anlaştıklarını belirtirken, Ermeni tarafının talebi üzerine Rus sınır muhafızlarının İran ve Türkiye sınırında kalacağını da sözlerine ekledi.
Görüşmeler öncesi konuşan Peskov, Putin ve Paşinyan arasındaki görüşmelerin karmaşıklığını abartmaya gerek olmadığını vurgulamış, sorunlu konuların bulunduğunu ancak etkileşimin daha güçlü olduğunu kaydetmişti.

Putin-Paşinyan görüşmesi, yaklaşık bir saat sürmüştü

Putin ile Paşinyan, dün akşam Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi'nin ardından Kremlin Sarayı'nda bir araya gelmişti.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, ekonomide işbirliğine önem verdiklerini belirterek, "Ermenistan'ın AEB ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacmi 14 kat arttı. İkili ilişkiler de oldukça başarılı bir şekilde gelişiyor. Karşılıklı ticaret hacmi 7 milyar doları geçti. ​​​​​​Ticari ve ekonomik ilişkilerimizde daha önce böyle bir rakam görülmedi. Elbette, ticaret hacminin büyümesinden ziyade bölgede güvenlikle ilgili konular da var" ifadelerini kullanmıştı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan da ikili ilişkiler ve bölgesel konuların önemine işaret ederek, "Son kez geçen yılın aralık ayında görüşmüştük. Elbette, o günden bu yana istişare edilmesi gereken konular birikti" diye ekledi.
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