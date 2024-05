https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/arda-guler-real-madrid-bayern-munih-maci-sonrasi-yine-mansetlerde-tam-bir-catlak-1083627013.html

Arda Güler Real Madrid-Bayern Münih maçı sonrası yine manşetlerde: 'Tam bir çatlak'

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih takımları karşı karşıya geldi. İspanyol basınından Marca Radio'da Arda Güler için... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T07:23+0300

2024-05-09T07:23+0300

2024-05-09T07:23+0300

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083313498_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5a1d7687b3b096e800287cc8e0d5f080.jpg

Marca Radio'dan İspanyol gazeteci Adrian Blanco, Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'i ilginç sözlerle ifade etti. İspanyol radyocu, yıldız futbolcunun karakterini tanımladı.Adrian Blanco, Arda Güler için, "Arda Güler tam bir serseri!. İzin almaktansa af dilemeyi tercih eder. Kişiliği kadar kalitesi de var. Her maçın baş kahramanı olmak ister. Her yerde kendini sunar, her fırsatta dener ve hatta el kol hareketleriyle oyunu yönetmeye cüret eder. Çatlak bir karakter!" yorumunda bulundu.

2024

SON HABERLER

