https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/galatasarayin-eski-oyuncusu-takim-otobusunde-tutuklandi-1083626411.html

Galatasaray'ın eski oyuncusu takım otobüsünde tutuklandı

Galatasaray'ın eski oyuncusu takım otobüsünde tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bir dönem Galatasaray forması giyen Jo Alves'in tutuklandığı haberi, futbol camiasını sarsarak gündeme bomba gibi düştü. 2009/2010 sezonunun devre arasında... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T06:47+0300

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Salı günü, eski futbol yıldızı Jo Alves'in, formasını giydiği Amazonas takımının otobüsünde gözaltına alındığı bildirildi. Gece boyunca karakolda tutulan Alves hakkında avukatı Artur Eugenio Matias bir açıklama yaptı.Avukatın yaptığı açıklamada, "Bahia eyaletindeki bir şehirde oldukça küçük bir borç için tutuklama emri çıkarılmış" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın hemen ardından Jo Alves'in eski eşi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bir gün av için, bir diğer gün avcı için" şeklinde bir yorumda bulundu.Brezilya basınında yer alan iddiaya göre Jo Alves, eski eşine nafaka ödemesini düzenli olarak yapmıyordu. Bunun üzerine eski eşinin polise şikayette bulunmasının ardından Jo Alves'in tutuklandığı ifade edildi.Jo Alves kimdir?João Alves de Assis Silva ya da bilinen adıyla Jô (d. 20 Mart 1987, Sao Paulo), Brezilyalı eski futbolcudur. Forvet pozisyonunda oynamıştır.21 Ocak 2010 günü Galatasaray ve Manchester City'nin resmi sitelerinde verilen bilgilere göre yarım sezonluğuna Galatasaray'a kiralanmıştır ve aynı günün akşamı İstanbul'a gelmiştir. Aynı zamanda çıktığı ikinci resmi maçında sarı kırmızılı forma ile ilk golünü atmıştır. Daha sonra gece hayatı ile pek çok kez gündemi meşgul eden Jo, özel hayatının yeteneğinin önüne geçmesi sebebiyle Galatasaray' da etkili olamamıştır. Ligin bitimine 1 hafta kala takımdan kovulmuştur. Galatasaray'da 14 maçta 3 gol 3 asist yapmıştır.

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erzurum

şırnak

mardin

muş

diyarbakır

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