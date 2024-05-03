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Zaharova: ABD'nin Filistin yanlısı protestolara müdahalesi çifte standartını gösteriyor
Zaharova: ABD'nin Filistin yanlısı protestolara müdahalesi çifte standartını gösteriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova basın mensuplarına yaptığı açıklamada değerlendirmelerde bulundu. Sözcü açıklamasında, ABD makamlarının Filistin... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T18:17+0300
2024-05-03T18:17+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD makamlarının ülkedeki Filistin yanlısı protestolara binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla verdiği sert tepkinin, ABD'nin ifade ve toplanma özgürlüğüne ilişkin yasalarını aştığını ve Washington'un kendi ülkesindeki ve diğer ülkelerdeki protestolara ilişkin çifte standardını gösterdiğini söyledi.Zaharova açıklamasında, “ABD yetkilileri açıkça göstericilerin güç kullanılarak dağıtılması, çadır kamplarının polis özel kuvvetleri tarafından temizlenmesi üzerine bahis oynuyor" diyerek ABD'nin kendi öğrencilerine, ifade ve gösteri özgürlüğüne ilişkin tüm yasalarını ve ABD'nin eylemleriyle uluslararası yükümlülüklerini de çiğneyen şeyler yaptığını dile getirdi.Zaharova yaşananların Washington'un çifte standardının ya da belki de standartsızlığının bir başka örneği olduğunu vurgulayarak, "Aynı anda dünyanın dört bir yanındaki protestocuları desteklemeyi tercih ediyorlar ancak konu Amerika Birleşik Devletleri içindeki protestoculara gelince, cezalandırma makinesi orada düzgün bir şekilde çalışıyor” cümlelerini kaydetti.'ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımları ticaret savaşının bir unsuru'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Rusya ile işbirliği yapan Çinli şirketlere yönelik yaptırımlarının, pazarın yeniden paylaşımı için yürütülen ticaret savaşının bir unsuru olduğunu ve Rusya Federasyonu'nun sadece bir bahane olduğunu söyledi.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Zaharova açıklamasında Çin ekonomisinin ABD'yi aşırı derecede rahatsız ettiğini, bu nedenle ABD yaptırımlarının bunu yasal olarak yapmak için gerçek fırsatların olmaması sebebiyle ekonomik liderliği elde tutma girişimi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.'Kırım'a yönelik saldırılara misilleme yapacağız'Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova düzenlediği brifingde Rusya'nın Washington, Londra ve Brüksel'i Kırım'a yönelik herhangi bir saldırıya ezici bir misilleme ile karşılık verecekleri konusunda uyardığını söyledi.Zaharova açıklamasında, “Kırım'a yönelik herhangi bir saldırgan eylem sadece başarısızlığa mahkum olmakla kalmayacak, aynı zamanda ezici bir misilleme ile karşılık verilecek" diyerek Kiev ve Batılı efendilerinin propaganda beklentisiyle Zafer Bayramı öncesinde Rusya'daki hedeflere yönelik yeni terör saldırıları planladıklarını kaydetti.'Batı'nın Ukraynalılar eliyle Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünün ilk açık kabulü'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un Kiev'in Rusya'yı vurmak için İngiliz silahlarını kullanma hakkına sahip olduğuna ilişkin açıklamalarının, Batı'nın Ukraynalılar eliyle Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünün ilk açık kabulü olduğunu söyledi.Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Kiev ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarını vurma hakkı olduğunu iddia etmişti.Zaharova açıklamasında, "İlk kez Batılı bir siyasetçi, dünyanın tüm çoğunluk ülkeleri için uzun zamandır bir 'sır' olan şeyi bu kadar açık bir şekilde kabul etti. Batı, Ukraynalılar eliyle Rusya'ya karşı açık bir savaş yürütüyor" dedi.'Baltık'tan geçişini kısıtlamaya yönelik her türlü girişime karşılık vereceğiz'Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Rus gemilerinin Baltık boğazlarından geçişini kısıtlamaya yönelik her türlü girişime Moskova'nın karşılık vereceğini söyledi.Medya mensuplarına yaptığı konuşmada Baltık'tan Rus petrolü taşıyan tankerlere atıfta bulunan Zaharova, “Rus gemilerinin seyrüsefer hakkını kısıtlamaya yönelik her türlü girişim dostane olmayan bir adım olarak değerlendirilecek ve bunu sert misilleme tedbirleri izleyecektir” dedi.Gemilerin geçiş düzeninin 1857 tarihli Kopenhag Antlaşması ve 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümleri ile düzenlendiğini belirten Zaharova, buna göre tüm gemilerin Baltık'tan engelsiz ve güvenli geçiş hakkına sahip olduğunu sözlerine ekledi.'Batı teçhizatlarının sergilenmesi Rusya'nın değerli bir cevabı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Savunma Bakanlığı bölgesindeki Batı teçhizatının örneklerinin sergilenmesinin, NATO ülkelerindeki Rus büyükelçiliklerinin önünde Rus teçhizatının sergilenmesine Rusya'nın verdiği değerli bir yanıt olduğunu söyledi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova geçmişte Rusya ile alay edildiğini ve bu tür eylemlere Rusya'nın bir yanıt vermeyeceğinin iddia edildiğini hatırlatarak, “Biz sadece haysiyet ve onurla karşılık veriyoruz. Bunu öyle bir şekilde yaparız ki bize kimin karşı çıktığı belli olur. Bunu öyle bir şekilde yaparız ki insanlar nerede iyi nerede kötü, nerede gerçek nerede yalan olduğunu anlayabilir. Bunu kendimizi küçük düşürmek için değil, son yıllarda dünyanın zirvesine tırmanmaya çalışan gayri insani tutumu küçük düşürmek için yapıyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/zaharova-cameronun-aciklamasi-londrayi-geri-vitese-zorladi-1083426597.html
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Zaharova: ABD'nin Filistin yanlısı protestolara müdahalesi çifte standartını gösteriyor

18:17 03.05.2024
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova basın mensuplarına yaptığı açıklamada değerlendirmelerde bulundu. Sözcü açıklamasında, ABD makamlarının Filistin yanlısı protestolara yaklaşımının Washington'un çifte standartını gösterdiğini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD makamlarının ülkedeki Filistin yanlısı protestolara binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla verdiği sert tepkinin, ABD'nin ifade ve toplanma özgürlüğüne ilişkin yasalarını aştığını ve Washington'un kendi ülkesindeki ve diğer ülkelerdeki protestolara ilişkin çifte standardını gösterdiğini söyledi.
Zaharova açıklamasında, “ABD yetkilileri açıkça göstericilerin güç kullanılarak dağıtılması, çadır kamplarının polis özel kuvvetleri tarafından temizlenmesi üzerine bahis oynuyor" diyerek ABD'nin kendi öğrencilerine, ifade ve gösteri özgürlüğüne ilişkin tüm yasalarını ve ABD'nin eylemleriyle uluslararası yükümlülüklerini de çiğneyen şeyler yaptığını dile getirdi.
Zaharova yaşananların Washington'un çifte standardının ya da belki de standartsızlığının bir başka örneği olduğunu vurgulayarak, "Aynı anda dünyanın dört bir yanındaki protestocuları desteklemeyi tercih ediyorlar ancak konu Amerika Birleşik Devletleri içindeki protestoculara gelince, cezalandırma makinesi orada düzgün bir şekilde çalışıyor” cümlelerini kaydetti.

'ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımları ticaret savaşının bir unsuru'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Rusya ile işbirliği yapan Çinli şirketlere yönelik yaptırımlarının, pazarın yeniden paylaşımı için yürütülen ticaret savaşının bir unsuru olduğunu ve Rusya Federasyonu'nun sadece bir bahane olduğunu söyledi.
Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Biliyorsunuz, bu, pazarın yeniden dağıtılması için yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kalkınma hızını sürdürmesi için tüm hızıyla devam eden bir ticaret savaşıdır. Uygun kaynaklara sahip olmamaları onları bu tür agresif eylemlere itiyor. İkinci nokta ise Rusya'nın sadece bir bahane olduğudur. Çin'in çevrelenmesi resmi olarak ABD'nin gündeminde ve kamuoyu önünde bundan bahsediyorlar.
Zaharova açıklamasında Çin ekonomisinin ABD'yi aşırı derecede rahatsız ettiğini, bu nedenle ABD yaptırımlarının bunu yasal olarak yapmak için gerçek fırsatların olmaması sebebiyle ekonomik liderliği elde tutma girişimi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

'Kırım'a yönelik saldırılara misilleme yapacağız'

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova düzenlediği brifingde Rusya'nın Washington, Londra ve Brüksel'i Kırım'a yönelik herhangi bir saldırıya ezici bir misilleme ile karşılık verecekleri konusunda uyardığını söyledi.
Zaharova açıklamasında, “Kırım'a yönelik herhangi bir saldırgan eylem sadece başarısızlığa mahkum olmakla kalmayacak, aynı zamanda ezici bir misilleme ile karşılık verilecek" diyerek Kiev ve Batılı efendilerinin propaganda beklentisiyle Zafer Bayramı öncesinde Rusya'daki hedeflere yönelik yeni terör saldırıları planladıklarını kaydetti.

'Batı'nın Ukraynalılar eliyle Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünün ilk açık kabulü'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un Kiev'in Rusya'yı vurmak için İngiliz silahlarını kullanma hakkına sahip olduğuna ilişkin açıklamalarının, Batı'nın Ukraynalılar eliyle Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünün ilk açık kabulü olduğunu söyledi.
Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Kiev ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarını vurma hakkı olduğunu iddia etmişti.
Zaharova açıklamasında, "İlk kez Batılı bir siyasetçi, dünyanın tüm çoğunluk ülkeleri için uzun zamandır bir 'sır' olan şeyi bu kadar açık bir şekilde kabul etti. Batı, Ukraynalılar eliyle Rusya'ya karşı açık bir savaş yürütüyor" dedi.

'Baltık'tan geçişini kısıtlamaya yönelik her türlü girişime karşılık vereceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Rus gemilerinin Baltık boğazlarından geçişini kısıtlamaya yönelik her türlü girişime Moskova'nın karşılık vereceğini söyledi.
Medya mensuplarına yaptığı konuşmada Baltık'tan Rus petrolü taşıyan tankerlere atıfta bulunan Zaharova, “Rus gemilerinin seyrüsefer hakkını kısıtlamaya yönelik her türlü girişim dostane olmayan bir adım olarak değerlendirilecek ve bunu sert misilleme tedbirleri izleyecektir” dedi.
Gemilerin geçiş düzeninin 1857 tarihli Kopenhag Antlaşması ve 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümleri ile düzenlendiğini belirten Zaharova, buna göre tüm gemilerin Baltık'tan engelsiz ve güvenli geçiş hakkına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

'Batı teçhizatlarının sergilenmesi Rusya'nın değerli bir cevabı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Savunma Bakanlığı bölgesindeki Batı teçhizatının örneklerinin sergilenmesinin, NATO ülkelerindeki Rus büyükelçiliklerinin önünde Rus teçhizatının sergilenmesine Rusya'nın verdiği değerli bir yanıt olduğunu söyledi.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
NATO'nun dikkatini ülkemizin bunu nasıl yaptığına çekeceğim: onurlu bir şekilde. Bunu, ekipmanlarımızın örneklerinin NATO ülkelerindeki büyükelçiliklerimizin önünde sergilenmesine tepki olarak yaptık. Bu, diplomatik misyonlarımızın çalışmalarını tehdit ediyordu. Sovyet ekipmanlarına çiçek getiren kendi vatandaşları tarafından söylendiği gibi, ilk etapta bunu yapan ülkeler için aşağılayıcıydı.
Zaharova geçmişte Rusya ile alay edildiğini ve bu tür eylemlere Rusya'nın bir yanıt vermeyeceğinin iddia edildiğini hatırlatarak, “Biz sadece haysiyet ve onurla karşılık veriyoruz. Bunu öyle bir şekilde yaparız ki bize kimin karşı çıktığı belli olur. Bunu öyle bir şekilde yaparız ki insanlar nerede iyi nerede kötü, nerede gerçek nerede yalan olduğunu anlayabilir. Bunu kendimizi küçük düşürmek için değil, son yıllarda dünyanın zirvesine tırmanmaya çalışan gayri insani tutumu küçük düşürmek için yapıyoruz” dedi.
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron’un ilk yurtdışı ziyaretini Kiev’e gerçekleştirdiği belirtilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
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Zaharova: Cameron’un açıklaması Londra’yı ‘geri vitese’ zorladı
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