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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/zaharova-cameronun-aciklamasi-londrayi-geri-vitese-zorladi-1083426597.html
Zaharova: Cameron’un açıklaması Londra’yı ‘geri vitese’ zorladı
Zaharova: Cameron’un açıklaması Londra’yı ‘geri vitese’ zorladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un ‘Ukrayna'nın Rusya'yı İngiliz silahlarıyla vurma hakkına sahip... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T23:20+0300
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Reuters ajansının, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un Kiev ziyareti sırasında ‘Ukrayna’nın Rusya topraklarını İngiliz silahlarıyla vurma hakkının olduğu’ ifadelerinin yer aldığı haberi yayından kaldırmasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, bu açıklamanın yol açtığı skandalın Londra'yı ‘geri adım atmak zorunda bıraktığını’ belirtti.Zaharova, “Gözlerimizin önünde ‘tam bir İngiliz cinayeti’ yaşanıyor. Onun (Cameron) bunu söylediğinden eminim. Ancak bu açıklamanın yol açtığı yankı Londra’yı geri adım atmaya ve Reuters’i feda etmeye zorladı” ifadelerini kullandı.Zaharova, Kiev rejimini Batı tarafından ‘beslenen’ terörist örgüt El Kaide'ye benzeterek, “Bir zamanlar Batılılar tarafından beslenen El Kaide teröristlerinin yaptığı gibi, Kiev rejiminin Britanya topraklarına İngiliz silahlarıyla saldıracağı gerçeğine hazırlansınsınlar” ifadelerine yer verdi.Daha önce Reuters, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un 'Kiev’in İngiliz silahlarıyla Rusya topraklarını vurma hakkının olduğu’ ifadelerinin yer aldığı haberi, yayınladıktan 2 saat sonra kaldırarak, “İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un Ukrayna’ya yardım sözü verdiği hakkındaki haber, içerikteki bazı detayların gözden geçirilmesi nedeniyle geri çekildi. İçeriğin revize edilmiş şekli, belirlenen prosedüre uygun olarak yayınlanacak” ifadelerine yer verdiği bir açıklama yayınlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/macron-bir-kez-daha-ukraynaya-asker-gondermekten-bahsetti-rusyadan-yanit-gecikmedi-1083409856.html
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reuters, david cameron, ukrayna, rusya, mariya zaharova, kiev, telegram, skandal

Zaharova: Cameron’un açıklaması Londra’yı ‘geri vitese’ zorladı

23:20 02.05.2024
© AP Photoİngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron’un ilk yurtdışı ziyaretini Kiev’e gerçekleştirdiği belirtilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü açıklandı.
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron’un ilk yurtdışı ziyaretini Kiev’e gerçekleştirdiği belirtilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AP Photo
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un ‘Ukrayna'nın Rusya'yı İngiliz silahlarıyla vurma hakkına sahip olduğu’ yönündeki ifadelerinin yol açtığı skandalın Londra'yı ‘geri vitese’ zorladığını ifade etti.
Reuters ajansının, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un Kiev ziyareti sırasında ‘Ukrayna’nın Rusya topraklarını İngiliz silahlarıyla vurma hakkının olduğu’ ifadelerinin yer aldığı haberi yayından kaldırmasını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, bu açıklamanın yol açtığı skandalın Londra'yı ‘geri adım atmak zorunda bıraktığını’ belirtti.
Zaharova, “Gözlerimizin önünde ‘tam bir İngiliz cinayeti’ yaşanıyor. Onun (Cameron) bunu söylediğinden eminim. Ancak bu açıklamanın yol açtığı yankı Londra’yı geri adım atmaya ve Reuters’i feda etmeye zorladı” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Kiev rejimini Batı tarafından ‘beslenen’ terörist örgüt El Kaide'ye benzeterek, “Bir zamanlar Batılılar tarafından beslenen El Kaide teröristlerinin yaptığı gibi, Kiev rejiminin Britanya topraklarına İngiliz silahlarıyla saldıracağı gerçeğine hazırlansınsınlar” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Reuters, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron’un 'Kiev’in İngiliz silahlarıyla Rusya topraklarını vurma hakkının olduğu’ ifadelerinin yer aldığı haberi, yayınladıktan 2 saat sonra kaldırarak, “İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’un Ukrayna’ya yardım sözü verdiği hakkındaki haber, içerikteki bazı detayların gözden geçirilmesi nedeniyle geri çekildi. İçeriğin revize edilmiş şekli, belirlenen prosedüre uygun olarak yayınlanacak” ifadelerine yer verdiği bir açıklama yayınlamıştı.
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