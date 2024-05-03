https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/super-ligde-surpriz-ayrilik-hataysporda-volkan-demirel-istifa-etti-1083433198.html

Süper Lig'de sürpriz ayrılık: Volkan Demirel istifa etti

Süper Lig'de sürpriz ayrılık: Volkan Demirel istifa etti

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de kalmak adına kritik bir döneme giren Hatayspor'da Volkan Demirel, görevinden ayrılma kararı alarak istifa etti. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T09:53+0300

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spor

volkan demirel

volkan demirel açıklamalarda bulundu

fenerbahçeli futbolcu volkan demirel

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

hatayspor

istifa

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevinden istifa etti.Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor'un Mersin'de 2-1 mağlup olduğu Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, istifa konusundaki görüşlerini de paylaşmıştı.Yaptığı açıklamada Demirel, "Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Sputnik Türkiye

volkan demirel, volkan demirel açıklamalarda bulundu, fenerbahçeli futbolcu volkan demirel, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hatayspor, istifa