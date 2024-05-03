https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/super-ligde-surpriz-ayrilik-hataysporda-volkan-demirel-istifa-etti-1083433198.html
Süper Lig'de sürpriz ayrılık: Volkan Demirel istifa etti
Süper Lig'de sürpriz ayrılık: Volkan Demirel istifa etti
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de kalmak adına kritik bir döneme giren Hatayspor'da Volkan Demirel, görevinden ayrılma kararı alarak istifa etti. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T09:53+0300
2024-05-03T09:53+0300
2024-05-03T09:53+0300
spor
volkan demirel
volkan demirel açıklamalarda bulundu
fenerbahçeli futbolcu volkan demirel
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
hatayspor
istifa
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevinden istifa etti.Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor'un Mersin'de 2-1 mağlup olduğu Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, istifa konusundaki görüşlerini de paylaşmıştı.Yaptığı açıklamada Demirel, "Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.
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volkan demirel, volkan demirel açıklamalarda bulundu, fenerbahçeli futbolcu volkan demirel, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hatayspor, istifa
volkan demirel, volkan demirel açıklamalarda bulundu, fenerbahçeli futbolcu volkan demirel, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hatayspor, istifa
Süper Lig'de sürpriz ayrılık: Volkan Demirel istifa etti
Süper Lig'de kalmak adına kritik bir döneme giren Hatayspor'da Volkan Demirel, görevinden ayrılma kararı alarak istifa etti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, görevinden istifa etti.
Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor'un Mersin'de 2-1 mağlup olduğu Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, istifa konusundaki görüşlerini de paylaşmıştı.
Yaptığı açıklamada Demirel, "Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.