https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/galatasarayda-yeni-baskan-adayi-unal-aysal-ve-abdurrahim-albayrak-detayi-dikkat-cekti-1083388858.html

Galatasaray'da yeni başkan adayı: Ünal Aysal ve Abdürrahim Albayrak detayı dikkat çekti

Galatasaray'da yeni başkan adayı: Ünal Aysal ve Abdürrahim Albayrak detayı dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Galatasaray Spor Kulübü'nde 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi, mevcut Başkan Dursun Özbek'in ardından bir aday daha sahneye çıkıyor... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T08:50+0300

2024-05-02T08:50+0300

2024-05-02T08:51+0300

galatasaray

başkan

başkan adayı

seçim

dursun özbek

spor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

süheyl batum

abdurrahim albayrak

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Galatasaray’da olağan seçim öncesi sürpriz gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sportif ve mali anlamda yaşanan olumlu tabloya rağmen Dursun Özbek’in karşısına güçlü bir isim çıktı. Muhalefet Prof. Dr. Süheyl Batum’u adaylık için ikna etti.Batum'un listesinde Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimler de yer alacak. Ayrıca eski başkan Ünal Aysal da Süheyl Batum'a destek verdi.Rezan Epözdemir'in başkan yardımcısı ya da 2. başkan olarak görev alması beklenen listede Abdürrahim Albayrak'ın olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca eski başkanlardan Ünal Aysal'ın yönetimde değil ama Sportif A.Ş'de görev alması bekleniyor.Prof.Dr. Süheyl Batum’un yönetim listesini bugün Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etmesi bekleniyor. Bu arada Batum'un listesinde ayrıca Alp Yalman isminin de yer alma ihtimali gelen haberler arasında.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeniden aday olacağını kısa süre içinde açıklamıştı. Dursun Özbek'in muhtemel listesinde yeni bazı isimler de bulunuyor.Dursun Özbek'in muhtemel yönetim kurulu üyeleriMuhalefet cephesinde bunlar olurken Başkan Özbek ise listesini sır gibi saklıyor. Özbek’in rahat gördüğü seçimde yaşanan bu gelişme üzerine yeni hamlelerde bulunabileceği belirtildi. Duygun Yarsuvat’ın başkanlığı döneminde, ikinci adam olan Özbek, bu sürecin ardından 10 Haziran 2015’te başkanlık koltuğuna gelmişti.20 Ocak 2018’de olağanüstü genel kurula giden Özbek, Mustafa Cengiz karşısında sürpriz bir yenilgi almıştı. 26 Mayıs 2019’da bir kez daha Cengiz’e kaybeden Özbek, 11 Haziran 2022’de, Eşref Hamamcıoğlu’nu mağlup edip yeniden koltuğa oturdu. İşte Dursun Özbek'in muhtemel yönetim kurulu üyeleri:🔸 Metin Öztürk🔸 Niyazi Yelkencioğlu🔸 İbrahim Hatipoğlu🔸 Mehmet Cibara🔸 Ali Yüce🔸 Eray Yazgan🔸 Bora Bahçetepe🔸 Can Natan🔸 Fatih Demircan🔸 Emir Aral🔸 Ömer SarıgülEden Timur ve Abdürrahim Albayrak Özbek'in listesinde yokAbdürrahim Albayrak'ın uzun süredir listede olup olmayacağı merak ediliyordu. Ancak Dursun Özbek'in listesinde olmayacağı kesinleşti. Erden Timur'un da listede olmayacağı ciddi şekilde konuşuluyor ancak Sportif A.Ş Başkan Vekili görevine devam edeceği ise gündemde. Son kararı Erden Timur kendisi verecek.Süheyl Batum kimdir?Süheyl Batum, 6 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Bedii Süheyl Batum’dur. Annesi Rezan Güloz, babası eski senatör Mehmet Sadık Batum’dur. 1966 yılında Galatasaray Lisesi'nin ortaokul kısmında okumaya başladı, 1975 yılında lise kısmından Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. 1979 yılında Paris 1 Pantheon - Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden diplomasını aldı.1980 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başladı. 1985 yılında "Siyasal Katılma Aracı Olarak Referandum" konulu tezi ile doktorasını yaptı. 1990 yılında "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri" başlıklı teziyle doçent oldu. 1996 yılında "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye" isimli teziyle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Profesör oldu.1997-2000 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu, 2000-2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve 2003-2007 yılları arasında iki dönem Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü görevleri yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/tff-baskani-buyukeksiden-carpici-aciklama-utanmadan-futbol-federasyonu-baskanligina-aday-oldu-1083358468.html

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