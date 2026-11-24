https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/mugla-milasta-46-buyuklugunde-deprem-1110560275.html
Muğla Milas'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Muğla Milas'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T18:54+0300
2026-11-24T18:54+0300
2026-11-24T19:18+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Milas olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Sarsıntının saat 18.39'da yerin 7.28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/erzurumun-cat-ilcesinde-39-buyuklugunde-deprem-1110539232.html
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deprem, deprem son dakika, muğla, muğla valiliği
deprem, deprem son dakika, muğla, muğla valiliği
Muğla Milas'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
18:54 24.11.2026 (güncellendi: 19:18 24.11.2026)
Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Milas olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının saat 18.39'da yerin 7.28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.