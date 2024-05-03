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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/medvedev-isvicredeki-konferans-batili-elitlerin-mutlak-iktidarsizliginin-gorunur-bir-kaniti-olacak-1083453451.html
Medvedev: İsviçre'deki konferans Batılı elitlerin mutlak iktidarsızlığının görünür bir kanıtı olacak
Medvedev: İsviçre'deki konferans Batılı elitlerin mutlak iktidarsızlığının görünür bir kanıtı olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna konulu İsviçre konferansının Rusya'ya üç fayda sağlayacağını söyleyerek bu girişimin Batı'nın... 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T17:29+0300
2024-05-03T17:29+0300
ukrayna krizi
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dmitriy medvedev
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vladimir zelenskiy
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna konulu İsviçre konferansının Zelenskiy'in 'barış planının' çöküşünün bir başka kanıtı olacağını söyledi.“İsviçre'deki ‘barış' konferansının Rusya'ya faydası nedir?" sorusuna yanıt veren Medvedev, 3 faydasının olacağını belirterek, bunlardan ilkinin Zelenskiy'in sözde barış planının çöktüğünün bir başka kanıtı olacağını vurguladı. İkinci faydasının ise askeri çatışmayı sona erdirme yeteneklerini acı verici bir şekilde kendi elleriyle yok eden mevcut Batılı elitlerin mutlak iktidarsızlığının görünür bir kanıtı olacağını dile getirdi.Medvedev üçüncü faydasını ise şu cümleler ile değerlendirdi:İsviçre 15-16 Haziran tarihlerinde Luzern kentinde Ukrayna konulu bir konferans düzenleyecek. Toplantıya yaklaşık 160 devletin temsilcileri davet edildi.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova daha önce, Rusya'nın defalarca 'Zelensky formülü' temelinde başka bir toplantıya katılmayacağını ve katılma niyetinde olmadığını belirtmiştiKremlin, Kiev makamlarıyla müzakere etmeyi hiçbir zaman reddetmediğini defalarca vurgulamış ve aynı zamanda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barışa yönelik hareket hem Ukrayna hem de kolektif Batı tarafından dışlandığı için şu anda bunun için hiçbir ön koşul olmadığını ifade ederek durumun ancak yeni gerçekler dikkate alınırsa değişebileceğinin altını çizmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya'nın diyaloğa hazır olduğunu ancak bu diyaloğun gerçeklere dayanması gerektiğini vurgulayarak Ukrayna'nın müzakerelere başlamak için yönetiminin müzakereleri yasaklayan kararnameyi iptal etmesi gerektiğine işaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/medvedev-abd-kieve-ek-yardim-saglamasina-ragmen-rusya-kazanacak-1082983513.html
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rusya, dmitriy medvedev, ukrayna, vladimir zelenskiy, isviçre, kremlin, mariya zaharova, dmitriy peskov, vladimir putin

Medvedev: İsviçre'deki konferans Batılı elitlerin mutlak iktidarsızlığının görünür bir kanıtı olacak

17:29 03.05.2024
© Sputnik / Екатерина ШтукинаRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna konulu İsviçre konferansının Rusya'ya üç fayda sağlayacağını söyleyerek bu girişimin Batı'nın iktidarsızlığının kanıtı olduğunu dile getirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna konulu İsviçre konferansının Zelenskiy'in 'barış planının' çöküşünün bir başka kanıtı olacağını söyledi.
İsviçre'deki ‘barış' konferansının Rusya'ya faydası nedir?" sorusuna yanıt veren Medvedev, 3 faydasının olacağını belirterek, bunlardan ilkinin Zelenskiy'in sözde barış planının çöktüğünün bir başka kanıtı olacağını vurguladı. İkinci faydasının ise askeri çatışmayı sona erdirme yeteneklerini acı verici bir şekilde kendi elleriyle yok eden mevcut Batılı elitlerin mutlak iktidarsızlığının görünür bir kanıtı olacağını dile getirdi.
Medvedev üçüncü faydasını ise şu cümleler ile değerlendirdi:
Silahlı Kuvvetlerimizin herhangi bir müdahale olmadan ve birilerinin aptalca 'barış girişimlerine' dönüp bakmadan, Küçük Rusya topraklarını neo-Nazilerden temizlemeye devam etmesine ve hepimizin eski Ukrayna'nın siyasi rejiminin nihai çöküşü ve atalarımızın topraklarının hızla Rusya Federasyonu'na geri dönüşü için titiz bir çalışma yürütmesine olanak sağlayacaktır.
İsviçre 15-16 Haziran tarihlerinde Luzern kentinde Ukrayna konulu bir konferans düzenleyecek. Toplantıya yaklaşık 160 devletin temsilcileri davet edildi.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova daha önce, Rusya'nın defalarca 'Zelensky formülü' temelinde başka bir toplantıya katılmayacağını ve katılma niyetinde olmadığını belirtmişti
Kremlin, Kiev makamlarıyla müzakere etmeyi hiçbir zaman reddetmediğini defalarca vurgulamış ve aynı zamanda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barışa yönelik hareket hem Ukrayna hem de kolektif Batı tarafından dışlandığı için şu anda bunun için hiçbir ön koşul olmadığını ifade ederek durumun ancak yeni gerçekler dikkate alınırsa değişebileceğinin altını çizmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya'nın diyaloğa hazır olduğunu ancak bu diyaloğun gerçeklere dayanması gerektiğini vurgulayarak Ukrayna'nın müzakerelere başlamak için yönetiminin müzakereleri yasaklayan kararnameyi iptal etmesi gerektiğine işaret etmişti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
Ukrayna krizi
Medvedev: ABD'nin Kiev'e ek yardım sağlamasına rağmen Rusya kazanacak
20 Nisan, 22:41
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