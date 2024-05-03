https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/medvedev-isvicredeki-konferans-batili-elitlerin-mutlak-iktidarsizliginin-gorunur-bir-kaniti-olacak-1083453451.html

Medvedev: İsviçre'deki konferans Batılı elitlerin mutlak iktidarsızlığının görünür bir kanıtı olacak

Medvedev: İsviçre'deki konferans Batılı elitlerin mutlak iktidarsızlığının görünür bir kanıtı olacak

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna konulu İsviçre konferansının Rusya'ya üç fayda sağlayacağını söyleyerek bu girişimin Batı'nın... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T17:29+0300

2024-05-03T17:29+0300

2024-05-03T17:29+0300

ukrayna krizi

rusya

dmitriy medvedev

ukrayna

vladimir zelenskiy

isviçre

kremlin

mariya zaharova

dmitriy peskov

vladimir putin

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna konulu İsviçre konferansının Zelenskiy'in 'barış planının' çöküşünün bir başka kanıtı olacağını söyledi.“İsviçre'deki ‘barış' konferansının Rusya'ya faydası nedir?" sorusuna yanıt veren Medvedev, 3 faydasının olacağını belirterek, bunlardan ilkinin Zelenskiy'in sözde barış planının çöktüğünün bir başka kanıtı olacağını vurguladı. İkinci faydasının ise askeri çatışmayı sona erdirme yeteneklerini acı verici bir şekilde kendi elleriyle yok eden mevcut Batılı elitlerin mutlak iktidarsızlığının görünür bir kanıtı olacağını dile getirdi.Medvedev üçüncü faydasını ise şu cümleler ile değerlendirdi:İsviçre 15-16 Haziran tarihlerinde Luzern kentinde Ukrayna konulu bir konferans düzenleyecek. Toplantıya yaklaşık 160 devletin temsilcileri davet edildi.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova daha önce, Rusya'nın defalarca 'Zelensky formülü' temelinde başka bir toplantıya katılmayacağını ve katılma niyetinde olmadığını belirtmiştiKremlin, Kiev makamlarıyla müzakere etmeyi hiçbir zaman reddetmediğini defalarca vurgulamış ve aynı zamanda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barışa yönelik hareket hem Ukrayna hem de kolektif Batı tarafından dışlandığı için şu anda bunun için hiçbir ön koşul olmadığını ifade ederek durumun ancak yeni gerçekler dikkate alınırsa değişebileceğinin altını çizmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya'nın diyaloğa hazır olduğunu ancak bu diyaloğun gerçeklere dayanması gerektiğini vurgulayarak Ukrayna'nın müzakerelere başlamak için yönetiminin müzakereleri yasaklayan kararnameyi iptal etmesi gerektiğine işaret etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/medvedev-abd-kieve-ek-yardim-saglamasina-ragmen-rusya-kazanacak-1082983513.html

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rusya, dmitriy medvedev, ukrayna, vladimir zelenskiy, isviçre, kremlin, mariya zaharova, dmitriy peskov, vladimir putin