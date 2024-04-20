https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/medvedev-abd-kieve-ek-yardim-saglamasina-ragmen-rusya-kazanacak-1082983513.html

Medvedev: ABD'nin Kiev'e ek yardım sağlamasına rağmen Rusya kazanacak

Medvedev: ABD'nin Kiev'e ek yardım sağlamasına rağmen Rusya kazanacak

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı tüm yardımlara rağmen Rusya'nın kazanacağını belirtti. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T22:41+0300

2024-04-20T22:41+0300

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ukrayna krizi

rusya

dmitriy medvedev

abd

abd temsilciler meclisi

ukrayna

kiev

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Kiev'e ek mali yardım sağlamasına rağmen kazananın Rusya olacağını ifade etti.Medvedev, “Doymak bilmeyen askeri-sanayi kompleksinin boğazına inecek olan 61 milyar kanlı dolara rağmen elbette kazanan biz olacağız. Güç ve hakikat bizimle" ifadelerine yer verdi.ABD Temsilciler Meclisi’nin neo-Nazi çetesine ‘yardım’ tasarısını onaylayacağından kimsenin şüphesi olmadığını vurgulayan Medvedev, “Bu bir oylamaydı: a) Daha önce birleşik olan ülkemizin bölünmüş halklarının iç savaşının devam etmesi için; b) bu​​savaşın kurbanlarının sayısında azami artış için” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yaklaşık 61 milyar dolar ek yardım tahsis edilmesini öngören yasa tasarısını ezici çoğunlukla kabul etmişti.

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