https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/medvedev-abd-kieve-ek-yardim-saglamasina-ragmen-rusya-kazanacak-1082983513.html
Medvedev: ABD'nin Kiev'e ek yardım sağlamasına rağmen Rusya kazanacak
Medvedev: ABD'nin Kiev'e ek yardım sağlamasına rağmen Rusya kazanacak
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı tüm yardımlara rağmen Rusya'nın kazanacağını belirtti. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T22:41+0300
2024-04-20T22:41+0300
2024-04-20T22:47+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Kiev'e ek mali yardım sağlamasına rağmen kazananın Rusya olacağını ifade etti.Medvedev, “Doymak bilmeyen askeri-sanayi kompleksinin boğazına inecek olan 61 milyar kanlı dolara rağmen elbette kazanan biz olacağız. Güç ve hakikat bizimle" ifadelerine yer verdi.ABD Temsilciler Meclisi’nin neo-Nazi çetesine ‘yardım’ tasarısını onaylayacağından kimsenin şüphesi olmadığını vurgulayan Medvedev, “Bu bir oylamaydı: a) Daha önce birleşik olan ülkemizin bölünmüş halklarının iç savaşının devam etmesi için; b) busavaşın kurbanlarının sayısında azami artış için” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yaklaşık 61 milyar dolar ek yardım tahsis edilmesini öngören yasa tasarısını ezici çoğunlukla kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/peskov-abd-rus-varliklarina-el-konulmasinin-hesabini-vermek-zorunda-kalacak-1082982753.html
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rusya, dmitriy medvedev, abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna, kiev
rusya, dmitriy medvedev, abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna, kiev
Medvedev: ABD'nin Kiev'e ek yardım sağlamasına rağmen Rusya kazanacak
22:41 20.04.2024 (güncellendi: 22:47 20.04.2024)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı tüm yardımlara rağmen Rusya'nın kazanacağını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Kiev'e ek mali yardım sağlamasına rağmen kazananın Rusya olacağını ifade etti.
Medvedev, “Doymak bilmeyen askeri-sanayi kompleksinin boğazına inecek olan 61 milyar kanlı dolara rağmen elbette kazanan biz olacağız. Güç ve hakikat bizimle" ifadelerine yer verdi.
ABD Temsilciler Meclisi’nin neo-Nazi çetesine ‘yardım’ tasarısını onaylayacağından kimsenin şüphesi olmadığını vurgulayan Medvedev, “Bu bir oylamaydı: a) Daha önce birleşik olan ülkemizin bölünmüş halklarının iç savaşının devam etmesi için; b) busavaşın kurbanlarının sayısında azami artış için” ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yaklaşık 61 milyar dolar ek yardım tahsis edilmesini öngören yasa tasarısını ezici çoğunlukla kabul etmişti.