https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/kayip-kuzenler-bulundu-eve-gitmek-icin-gec-kalinca-aileleri-kizmasin-diye-sehir-degistirmisler-1083439118.html
Kayıp kuzenler bulundu: Eve gitmek için geç kalınca aileleri kızmasın diye şehir değiştirmişler
Kayıp kuzenler bulundu: Eve gitmek için geç kalınca aileleri kızmasın diye şehir değiştirmişler
Sputnik Türkiye
Adıyaman’da, biri 14 diğeri 16 yaşında olan iki kuzen, kaybolduktan 4 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T11:56+0300
2024-05-03T11:56+0300
2024-05-03T11:57+0300
kuzen
kayıp
yaşam
türkiye
polis
arama
arama kurtarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102956/83/1029568326_0:249:768:681_1920x0_80_0_0_75a3e7ca1b8d5465079175479914ca41.jpg
Şahabettin ve Ayten Yoldaş çiftinin 3 çocuğundan biri olan 15 yaşındaki Taha Yoldaş K-2 konteyner kentte, Muhittin ve Ayşe Demir çiftinin 4 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Salih Demir ise K-19 konteyner kentten 4 gün önce ayrılmış ve kendilerinden bir daha haber alınamamıştı.Kimseye her hangi bir şey söylemeden kaldıkları konteynerden ayrılan Taha ve Salih isimli iki kuzenin bulunması için durum hem polis ekiplerine bildirilmişti, Haberlerin her yerde yayımlanması sonrası arandıkları ve ailesinin ise merakta kaldığını gören kuzenler, ailelerini arayarak Şanlıurfa’da olduklarını belirtti. Her iki kuzenin ailesi Şanlıurfa’da bulunan çocuklarını gidip alarak Adıyaman’a geri döndü.Sağlık durumları iyi olan her iki kuzenin kaybolmadan önceki gün eve gitmekte geciktikleri ve geciktiklerinden dolayı ailelerinin kızabilme korkusuyla evden uzaklaştığı ilk iki gün Adıyaman’da, geriye kalan 2 günü ise Şanlıurfa’da geçirdikleri öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/israilden-turkiyeye-gelip-suriyelilerin-bobreklerini-sattilar-saglik-turizmi-yapiyoruz-dediler-1083436265.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102956/83/1029568326_0:177:768:753_1920x0_80_0_0_2e5aecc12677c6aed394baf77a67e9e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzen, kayıp, türkiye, polis, arama, arama kurtarma
kuzen, kayıp, türkiye, polis, arama, arama kurtarma
Kayıp kuzenler bulundu: Eve gitmek için geç kalınca aileleri kızmasın diye şehir değiştirmişler
11:56 03.05.2024 (güncellendi: 11:57 03.05.2024)
Adıyaman’da, biri 14 diğeri 16 yaşında olan iki kuzen, kaybolduktan 4 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu.
Şahabettin ve Ayten Yoldaş çiftinin 3 çocuğundan biri olan 15 yaşındaki Taha Yoldaş K-2 konteyner kentte, Muhittin ve Ayşe Demir çiftinin 4 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Salih Demir ise K-19 konteyner kentten 4 gün önce ayrılmış ve kendilerinden bir daha haber alınamamıştı.
Kimseye her hangi bir şey söylemeden kaldıkları konteynerden ayrılan Taha ve Salih isimli iki kuzenin bulunması için durum hem polis ekiplerine bildirilmişti, Haberlerin her yerde yayımlanması sonrası arandıkları ve ailesinin ise merakta kaldığını gören kuzenler, ailelerini arayarak Şanlıurfa’da olduklarını belirtti. Her iki kuzenin ailesi Şanlıurfa’da bulunan çocuklarını gidip alarak Adıyaman’a geri döndü.
Sağlık durumları iyi olan her iki kuzenin kaybolmadan önceki gün eve gitmekte geciktikleri ve geciktiklerinden dolayı ailelerinin kızabilme korkusuyla evden uzaklaştığı ilk iki gün Adıyaman’da, geriye kalan 2 günü ise Şanlıurfa’da geçirdikleri öğrenildi.