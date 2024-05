https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/kayip-kuzenler-bulundu-eve-gitmek-icin-gec-kalinca-aileleri-kizmasin-diye-sehir-degistirmisler-1083439118.html

Kayıp kuzenler bulundu: Eve gitmek için geç kalınca aileleri kızmasın diye şehir değiştirmişler

Kayıp kuzenler bulundu: Eve gitmek için geç kalınca aileleri kızmasın diye şehir değiştirmişler

Sputnik Türkiye

Adıyaman’da, biri 14 diğeri 16 yaşında olan iki kuzen, kaybolduktan 4 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T11:56+0300

2024-05-03T11:56+0300

2024-05-03T11:57+0300

kuzen

kayıp

yaşam

türkiye

polis

arama

arama kurtarma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102956/83/1029568326_0:249:768:681_1920x0_80_0_0_75a3e7ca1b8d5465079175479914ca41.jpg

Şahabettin ve Ayten Yoldaş çiftinin 3 çocuğundan biri olan 15 yaşındaki Taha Yoldaş K-2 konteyner kentte, Muhittin ve Ayşe Demir çiftinin 4 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Salih Demir ise K-19 konteyner kentten 4 gün önce ayrılmış ve kendilerinden bir daha haber alınamamıştı.Kimseye her hangi bir şey söylemeden kaldıkları konteynerden ayrılan Taha ve Salih isimli iki kuzenin bulunması için durum hem polis ekiplerine bildirilmişti, Haberlerin her yerde yayımlanması sonrası arandıkları ve ailesinin ise merakta kaldığını gören kuzenler, ailelerini arayarak Şanlıurfa’da olduklarını belirtti. Her iki kuzenin ailesi Şanlıurfa’da bulunan çocuklarını gidip alarak Adıyaman’a geri döndü.Sağlık durumları iyi olan her iki kuzenin kaybolmadan önceki gün eve gitmekte geciktikleri ve geciktiklerinden dolayı ailelerinin kızabilme korkusuyla evden uzaklaştığı ilk iki gün Adıyaman’da, geriye kalan 2 günü ise Şanlıurfa’da geçirdikleri öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/israilden-turkiyeye-gelip-suriyelilerin-bobreklerini-sattilar-saglik-turizmi-yapiyoruz-dediler-1083436265.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzen, kayıp, türkiye, polis, arama, arama kurtarma