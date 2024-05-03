https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/israilden-turkiyeye-gelip-suriyelilerin-bobreklerini-sattilar-saglik-turizmi-yapiyoruz-dediler-1083436265.html

İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar: 'Sağlık turizmi yapıyoruz' dediler

İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar: 'Sağlık turizmi yapıyoruz' dediler

Sputnik Türkiye

İsrail'den Türkiye'ye sağlık turizmi bahanesiyle gelen 7 kişinin pasaportları incelendi, Türkiye-Suriye-İsrail üçgenindeki skandal deşifre oldu. Adana polisi... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T11:13+0300

2024-05-03T11:13+0300

2024-05-03T11:38+0300

israil

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suriyeli mülteciler

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İsrailli organ ticareti şebekesi sahte pasaportla yakayı ele verdi. Adana polisi soruşturmayı derinleştirdi, Suriyeli şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığı belirlendi. Nakil işleminin gerçekleşebilmesi için alıcı İsrailli E.A.M. (28) ve S.A.S.’nin (68) akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiği tespit edildi. İddiaya göre şahıslar böbrekleri 1 milyon liraya satın aldı.Türkiye'ye 'sağlık turizmi' için geldilerİl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce sağlık turizmi için İsrail’den ülkeye gelen 7 kişinin pasaportunda yaptığı incelemede, 2’sinin sahte olduğunu tespit etti.Adana Havalimanı’ndan alınan güvenlik kameralarından detaylı görüntü ve fotoğraf incelemesi yapan ekipler, İsrailli gibi gösterilen 2 kişinin aslında Suriye uyruklu Z.M.Z. (21) ve A.S. (20) olduğunu tespit etti.Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, Suriye uyruklu şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de alıcı İsrailli E.A.M. (28) ve S.A.S.’nin (68) akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti.Bu bilgiler doğrultusunda ekiplerin başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki ‘organ ticareti’ şebekesi deşifre oldu.Ayrıca polisin yaptığı incelemede 7 şüphelinin yanı sıra Türkiye’deki organizatörlerin de turizm acentesi patronu M.A.U. (58), A.K. (31) ile E.D. (51) ve F.Ö. (49) isimli kadınlar olduğu belirlendi. Şebekenin İsrail ayağını ise M.A.S.’nin (32) yönettiği tespit edildi. Bu bilgiler üzerine harekete geçen polis, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 65 bin dolar, 10 bin 400 TL, 994 İsrail Şekeli, çok sayıda sahte pasaport ile dijital materyal ele geçirildi. Şahısların, böbrekleri 1 milyon lira karşılığında aldıkları öne sürüldü.Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/dilan-polat-cezaevinde-intihar-etmeye-calisti-hastaneye-kaldirildi-vucudunda-kesikler-var-1083433438.html

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