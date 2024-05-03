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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/nisan-ayi-enflasyonu-aciklandi-1083433465.html
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Sputnik Türkiye
Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3.18, yıllık bazda yüzde 69.80 oldu 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
enflasyon
son dakika
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tüketici fiyat endeksi (tüfe)
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TÜİK nisan ayı enflasyonunu açıkladı.Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3.18, yıllık bazda yüzde 69.80 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbulun-nisan-enflasyonu-belli-oldu-1083363309.html
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Nisan ayı enflasyonu açıklandı

10:01 03.05.2024 (güncellendi: 10:27 03.05.2024)
© AFP 2023 / YASIN AKGULDolar/TL
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Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3.18, yıllık bazda yüzde 69.80 oldu
TÜİK nisan ayı enflasyonunu açıkladı.
Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3.18, yıllık bazda yüzde 69.80 oldu.
sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
EKONOMİ
İstanbul'un nisan enflasyonu belli oldu
1 Mayıs, 14:24
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