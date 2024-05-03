https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/nisan-ayi-enflasyonu-aciklandi-1083433465.html

Nisan ayı enflasyonu açıklandı

Nisan ayı enflasyonu açıklandı

Sputnik Türkiye

Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3.18, yıllık bazda yüzde 69.80 oldu 03.05.2024, Sputnik Türkiye

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TÜİK nisan ayı enflasyonunu açıkladı.Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3.18, yıllık bazda yüzde 69.80 oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/istanbulun-nisan-enflasyonu-belli-oldu-1083363309.html

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