Sertab Erener bir kez daha Eurovision'da

2003 yılında Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak. 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Yarışma, İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek. Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final halinde gerçekleşecek. 11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.9 Mayıs akşamı ise Sertab Erener, “Everyway That I Can” şarkısını, 2005’te Yunanistan’a birinciliği getiren Helena Paparizou “My Number One” şarkısını seslendirecek.Sertab Erener, bir kez daha Eurovision'daYarışmada Erener'in yanı sıra 1999 yılında İsveç'e birincilik getiren Charlotte Perrelli, “Take Me to Your Heaven” şarkısını, 2005’te Yunanistan’a birinciliği getiren Helena Paparizou da “My Number One” şarkısını seslendirecek.

