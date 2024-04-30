https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/sertab-erenerden-yuzundeki-degisikligi-elestirenlere-taniyamamis-olabilirsiniz-1083316762.html

Sertab Erener'den yüzündeki değişikliği eleştirenlere: 'Tanıyamamış olabilirsiniz'

Sertab Erener'den yüzündeki değişikliği eleştirenlere: 'Tanıyamamış olabilirsiniz'

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Sertab Erener’in değişimi sosyal medyada gündem olmuştu. Şarkıcı, kendisini eleştirenlere paylaştığı yeni bir fotoğrafla göndermede bulundu. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T13:54+0300

2024-04-30T13:54+0300

2024-04-30T13:54+0300

yaşam

sertab erener

estetik

estetik ameliyat

albüm

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Şarkıcı Sertab Erener "Mecbursun" adlı şarkısını yeniden seslendirerek klip çekmişti ancak 59 yaşındaki Erener’in yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu.Şarkıcının estetik yaptırdığına dair birçok yorum yapıldı.Konuyla ilgili sessizliğini koruyan şarkıcı, yeni paylaşımında "Çok yeni şarkı birikti, üçer beşer çıkmaya hazır. Haber edeyim dedim. Her dem albümü devam edecek ama şimdi yeni şarkılar söylemek lâzım" dedi.Erener daha sonra hakkında yapılan eleştirilere yeni bir paylaşımla cevap verdi. Erener "Yardımcı olayım tanıyamamış olabilirsiniz, ben Sertab" ifadelerini kullandı.

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sertab erener, estetik, estetik ameliyat, albüm