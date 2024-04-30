https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/sertab-erenerden-yuzundeki-degisikligi-elestirenlere-taniyamamis-olabilirsiniz-1083316762.html
Sertab Erener'den yüzündeki değişikliği eleştirenlere: 'Tanıyamamış olabilirsiniz'
Sertab Erener'den yüzündeki değişikliği eleştirenlere: 'Tanıyamamış olabilirsiniz'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Sertab Erener’in değişimi sosyal medyada gündem olmuştu. Şarkıcı, kendisini eleştirenlere paylaştığı yeni bir fotoğrafla göndermede bulundu. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T13:54+0300
2024-04-30T13:54+0300
2024-04-30T13:54+0300
yaşam
sertab erener
estetik
estetik ameliyat
albüm
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Şarkıcı Sertab Erener "Mecbursun" adlı şarkısını yeniden seslendirerek klip çekmişti ancak 59 yaşındaki Erener’in yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu.Şarkıcının estetik yaptırdığına dair birçok yorum yapıldı.Konuyla ilgili sessizliğini koruyan şarkıcı, yeni paylaşımında "Çok yeni şarkı birikti, üçer beşer çıkmaya hazır. Haber edeyim dedim. Her dem albümü devam edecek ama şimdi yeni şarkılar söylemek lâzım" dedi.Erener daha sonra hakkında yapılan eleştirilere yeni bir paylaşımla cevap verdi. Erener "Yardımcı olayım tanıyamamış olabilirsiniz, ben Sertab" ifadelerini kullandı.
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sertab erener, estetik, estetik ameliyat, albüm
sertab erener, estetik, estetik ameliyat, albüm
Sertab Erener'den yüzündeki değişikliği eleştirenlere: 'Tanıyamamış olabilirsiniz'
Ünlü şarkıcı Sertab Erener’in değişimi sosyal medyada gündem olmuştu. Şarkıcı, kendisini eleştirenlere paylaştığı yeni bir fotoğrafla göndermede bulundu.
Şarkıcı Sertab Erener "Mecbursun" adlı şarkısını yeniden seslendirerek klip çekmişti ancak 59 yaşındaki Erener’in yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu.
Şarkıcının estetik yaptırdığına dair birçok yorum yapıldı.
Konuyla ilgili sessizliğini koruyan şarkıcı, yeni paylaşımında "Çok yeni şarkı birikti, üçer beşer çıkmaya hazır. Haber edeyim dedim. Her dem albümü devam edecek ama şimdi yeni şarkılar söylemek lâzım" dedi.
Erener daha sonra hakkında yapılan eleştirilere yeni bir paylaşımla cevap verdi. Erener "Yardımcı olayım tanıyamamış olabilirsiniz, ben Sertab" ifadelerini kullandı.