https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/bidendan-abddeki-universite-protestolarina-iliskin-aciklama-kampuslerde-antisemitizme-yer-yok-1083415773.html
Biden'dan ABD'deki üniversite protestolarına ilişkin açıklama: 'Kampüslerde antisemitizme yer yok'
Biden'dan ABD'deki üniversite protestolarına ilişkin açıklama: 'Kampüslerde antisemitizme yer yok'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden yaptığı konuşmada Amerika'daki üniversite kampüslerinde devam eden İsrail karşıtı protestolara ilişkin açıklamada bulunarak üniversite... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T18:58+0300
2024-05-02T18:58+0300
2024-05-02T18:58+0300
israil- filistin çatışması
abd
joe biden
israil
israil-filistin
antisemitizm
antisemitizm
yahudi karşıtlığı
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili ülke çapındaki kampüs protestoları hakkında bugüne kadarki en kapsamlı açıklamasını yaptı.Biden basın açıklamasına, “Hepimiz bu görüntüleri gördük ve bu görüntüler iki temel Amerikan ilkesini test ediyor: Bunlardan ilki ifade özgürlüğü ve insanların seslerini duyurmak için barışçıl bir şekilde toplanma hakkıdır. İkincisi ise hukukun üstünlüğüdür. Her iki ilke de desteklenmelidir" sözleriyle başladı.İnsanları susturan yahut muhalefeti ezen otoriter bir devlet olmadıklarını belirten Biden, "Barışçıl protestolar, Amerikalıların önemli meselelere nasıl tepki verdiğinin en iyi geleneğidir. Ancak kanunsuz bir ülke de değiliz. Biz medeni bir toplumuz ve düzen hakim olmalıdır” diye ekledi.Biden konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Biden konuşmasında ayrıca, “Bu konuda da açık olmalıyım, Amerika'da hiçbir kampüste antisemitizme ya da Yahudi öğrencilere yönelik şiddet tehditlerine yer olmamalıdır. İster antisemitizm, ister İslamofobi, ister Arap Amerikalılara ya da Filistinli Amerikalılara yönelik ayrımcılık olsun, her türlü nefret söylemine ya da şiddete yer yoktur. Bu kesinlikle yanlıştır, Amerika'da ırkçılığa yer yoktur. Bunların hepsi yanlış ve Amerikan karşıtı. İnsanların derin duyguları ve inançları olduğunu anlıyorum, Amerika'da bunu ifade etme hakkına saygı duyuyor ve bu hakkı koruyoruz ancak bu her şeyin serbest olduğu anlamına gelmiyor. Bunun şiddet olmadan, yıkım olmadan, nefret olmadan ve yasalar çerçevesinde yapılması gerekir" cümlelerine yer verdi.Biden sözlerini, “Hiç şüpheniz olmasın, Başkan olarak her zaman ifade özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğünü savunacağım. Bu benim size, Amerikan halkına karşı sorumluluğum ve Anayasa'ya karşı yükümlülüğümdür" cümleleriyle sonlandırdı.Konuşmasını tamamladıktan sonra bir muhabirin, 'gösterilerin Ortadoğu'ya ilişkin politikalarını gözden geçirmesine yol açıp açmadığı' sorusuna 'Hayır' yanıtı veren Biden, üniversite kampüslerinde düzeni sağlamak için Ulusal Muhafızları görevlendirmeyi düşünmediğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abd-universitelerindeki-filistine-destek-eylemleri-yayiliyor-1083407909.html
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abd, joe biden, israil, israil-filistin, antisemitizm, antisemitizm, yahudi karşıtlığı
abd, joe biden, israil, israil-filistin, antisemitizm, antisemitizm, yahudi karşıtlığı
Biden'dan ABD'deki üniversite protestolarına ilişkin açıklama: 'Kampüslerde antisemitizme yer yok'
ABD Başkanı Biden yaptığı konuşmada Amerika'daki üniversite kampüslerinde devam eden İsrail karşıtı protestolara ilişkin açıklamada bulunarak üniversite kampüslerinde antisemitizme yer olmadığını vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili ülke çapındaki kampüs protestoları hakkında bugüne kadarki en kapsamlı açıklamasını yaptı.
Biden basın açıklamasına, “Hepimiz bu görüntüleri gördük ve bu görüntüler iki temel Amerikan ilkesini test ediyor: Bunlardan ilki ifade özgürlüğü ve insanların seslerini duyurmak için barışçıl bir şekilde toplanma hakkıdır. İkincisi ise hukukun üstünlüğüdür. Her iki ilke de desteklenmelidir" sözleriyle başladı.
İnsanları susturan yahut muhalefeti ezen otoriter bir devlet olmadıklarını belirten Biden, "Barışçıl protestolar, Amerikalıların önemli meselelere nasıl tepki verdiğinin en iyi geleneğidir. Ancak kanunsuz bir ülke de değiliz. Biz medeni bir toplumuz ve düzen hakim olmalıdır” diye ekledi.
Biden konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Açık konuşmama izin verin: Amerika'da şiddet içeren protestolar korunmaz, barışçıl protestolar korunur. Şiddet uygulandığında bu yasalara aykırıdır. Mülke zarar vermek barışçıl bir protesto değildir, yasalara aykırıdır. Vandalizm, izinsiz girme, camları kırma, kampüsleri kapatma, dersleri ve mezuniyetleri iptal etmeye zorlama, bunların hiçbiri barışçıl bir protesto değildir. İnsanları tehdit etmek, gözlerini korkutmak ve insanlara korku aşılamak barışçıl protesto değildir. Yasalara aykırıdır. Muhalefet demokrasi için gereklidir, muhalefet asla kargaşaya ya da başkalarının haklarını inkar etmeye yol açmamalıdır, böylece öğrenciler dönemi ve üniversite eğitimlerini bitirebilirler.
Biden konuşmasında ayrıca, “Bu konuda da açık olmalıyım, Amerika'da hiçbir kampüste antisemitizme ya da Yahudi öğrencilere yönelik şiddet tehditlerine yer olmamalıdır. İster antisemitizm, ister İslamofobi, ister Arap Amerikalılara ya da Filistinli Amerikalılara yönelik ayrımcılık olsun, her türlü nefret söylemine ya da şiddete yer yoktur. Bu kesinlikle yanlıştır, Amerika'da ırkçılığa yer yoktur. Bunların hepsi yanlış ve Amerikan karşıtı. İnsanların derin duyguları ve inançları olduğunu anlıyorum, Amerika'da bunu ifade etme hakkına saygı duyuyor ve bu hakkı koruyoruz ancak bu her şeyin serbest olduğu anlamına gelmiyor. Bunun şiddet olmadan, yıkım olmadan, nefret olmadan ve yasalar çerçevesinde yapılması gerekir" cümlelerine yer verdi.
Biden sözlerini, “Hiç şüpheniz olmasın, Başkan olarak her zaman ifade özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğünü savunacağım. Bu benim size, Amerikan halkına karşı sorumluluğum ve Anayasa'ya karşı yükümlülüğümdür" cümleleriyle sonlandırdı.
Konuşmasını tamamladıktan sonra bir muhabirin, 'gösterilerin Ortadoğu'ya ilişkin politikalarını gözden geçirmesine yol açıp açmadığı' sorusuna 'Hayır' yanıtı veren Biden, üniversite kampüslerinde düzeni sağlamak için Ulusal Muhafızları görevlendirmeyi düşünmediğini dile getirdi.