https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abd-universitelerindeki-filistine-destek-eylemleri-yayiliyor-1083407909.html

ABD üniversitelerindeki Filistin'e destek eylemleri yayılıyor

ABD üniversitelerindeki Filistin'e destek eylemleri yayılıyor

Sputnik Türkiye

Columbia Üniversitesi ve City College kampüslerindeki Gazze dayanışma kamplarının dağıtılmasının hemen ardından New York'taki Fordham Üniversitesi öğrencileri... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T15:43+0300

2024-05-02T15:43+0300

2024-05-02T15:43+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

abd

california

california üniversitesi

los angeles

ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083407444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14bc773afa53fb127b88c2461646cfef.jpg

Üniversitenin San Diego kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Filistin bayrakları dalgalandırıp sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Bağımsız Filistin sloganları atan grup, kampüse kurdukları dayanışma çadırlarının etrafını pankartlarla süsledi.ABD medyası, UCLA'da devam eden kampüs gösterilerinde Filistin'e destek amacıyla çadırların kurulduğu alanı dağıtmak isteyen polise karşı 50 kişilik gösterici grubunun canlı kalkan oluşturduğunu bildirdi.California Üniversitesi'nde Filistin'i destekleyen göstericilerin canlı kalkan oluşturmasıyla geri çekilen polis, takviye kuvvetle protestoculara müdahaleye başladı.Canlı kalkan oluşturan grubu dağıtmak isteyen polis ile göstericilerin arasında kısa süreli arbede yaşandı.Görgü tanıkları, arbedenin ardından polisin kampüsün bazı bölgelerinden çekildiğini ifade etti. Daha sonra emniyet güçleri, takviye kuvvetle kampüse geri dönerek etrafı sardı.Çok sayıda polisin kamp alanının çevresine kurulan bariyerleri kırmaya çalıştığı ve plastik mermi atanlar gibi "ölümcül olmayan" silahlarla müdahalede bulunduğu kaydedildi.Üniversite gazetesinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda polisin göstericileri plastik kelepçeyle gözaltına almaya başladığı bildirildi.Öte yandan, bir grup göstericinin kampüsteki Royce Hall binasının girişlerini kapatarak üzerine ‘Gazze'ye özgürlük’ yazdıkları kaydedildi.UCLA'daki gerginlik sürüyorUCLA'da gece İsrail yanlısı maskeli grubun, kampüsteki çadır alanına saldırmasıyla tansiyon yükseldi.Olay yerine gelen Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekipleri, İsrail yanlısı grup ile Filistin destekçileri arasındaki arbedenin ardından kimsenin gözaltına alınmadığını ve gruplar arasındaki gerginliğin sona erdiğini duyurdu.Polis, iki grup arasında yaşanan gerilim üzerine alandaki çadırların kaldırılmasını talep etti.Kolluk kuvvetlerinin UCLA kampüsüne girdiğini kaydeden ABD medyası, UCLA'daki gelişmelerin kampüs gösterilerinde yeni bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.Columbia Üniversitesinde öğrencilere polis müdahalesi sonrası sessizlik hakimABD’nin New York şehrindeki Columbia Üniversitesi, iki haftadır süren ve ülkedeki diğer üniversitelere de ilham olan Filistin destekçisi gösterilerden sonra, dün gece New York Polis Teşkilatının (NYPD) müdahalesi ile sessizliğe büründü.Kampüse girişler belli kapılarla sınırlanırken, Columbia Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, içeriye güvenlik gerekçesiyle okul kimliği taşıyan sadece zorunlu okul çalışanları ile kampüs içinde kalan öğrencilerin alındığı belirtildi.Açıklamada, öğrenciler tarafından işgal edilen Hamilton Hall binasının da suç alanı olarak NYPD polislerince incelendiği kaydedildi.Okul yönetiminin talebi üzerine, NYPD’nin, Columbia Üniversitesinde 15 Mayıs’ta yapılacak mezuniyet töreni sonrası 17 Mayıs’a kadar üniversite içinde ve dışında, tekrar canlanabilecek olası protestolara karşı güvenliği sağlayacağı belirtiliyor.Polis müdahalesine sivil toplum kuruluşundan kınamaABD’nin en büyük sivil haklar savunucu kuruluşlarından Amerikan İslam İlişkileri Konseyi New York (CAIR-NY) ofisinden yapılan yazılı açıklamada, NYPD’nin öğrencilere müdahalesi kınanarak Manhattan savcılığına gözaltına alınan öğrencilere yönelik suçlama yapılmaması çağrısında bulunuldu.Açıklamada, Columbia yönetimi, Gazze’de soykırıma karşı çıkan öğrencilerin taleplerini dikkate almak yerine okuldan atılma tehditleri ve polis gücü ile barışçıl gösterileri bastırmayı tercih etmekle eleştirildi.CAIR-NY Direktörü Afaf Nasher, soykırıma karşı çıkan öğrencilerin tarihin doğru tarafında bulunduğunu belirterek, "Öğrenciler ateşkes ve barış çağrısında bulunurken, üniversiteler polis tutuklamalarıyla şiddeti kampüslere davet ediyor" ifadesini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/abd-temsilciler-meclisi-filistin-yanlisi-eylemleri-hedef-alan-tasariyi-onayladi-1083401608.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

california

los angeles

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd, california, california üniversitesi, los angeles, ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam)