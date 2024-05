https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/bakan-gulerden-eurofighter-ve-f-35-aciklamasi-1083426101.html

Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter ve F-35 açıklaması

02.05.2024

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörle mücadele esaslarımızı değiştirdik. Teröristi kaynağında yok etme stratejisiyle mücadele ediyoruz" dedi.Bakan Güler, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Irak'ın tarihi bir komşu olduğunu, iyi ilişkiler yürütmek istediklerini belirten Güler, PKK'nın, Irak'ın kuzeyine yerleştiğini ve yıllardır faaliyetlerini buradan gerçekleştirdiğini söyledi.Terör örgütünün buradan sınırı geçerek saldırılarda bulunduğunu ifade eden Güler, "Onun için biz terörü kaynağında tüketeceğiz. Ara ara gelip yaptığımız operasyonlara son vererek dedik ki sürekli operasyon yapacağız" diye konuştu.PKK'nın Irak'ta 800 köyü boşalttığını ve buradaki sivillerin perişan durumda olduğunu dile getiren Güler, Irak'ın, PKK'ya daha önce terör örgütü demediğini ancak yapılan toplantılar serisinin ardından 'yasaklanmış örgüt' olarak nitelendirildiğini belirtti.'Teröristi kaynağında yok etme stratejisiyle mücadele ediyoruz'Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) denetimindeki Süleymaniye'de PKK terör örgütünün rahatça dolaşabildiğini ifade eden Güler, "Biz KYB'ye, hepsine söylüyoruz. En son toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıkça ifade ettiler. Bu işlerden vazgeçin. Orada huzur içinde yaşamak istiyorsanız bu terör örgütünden kendinizi kurtarın. Kendi insanlarınızla beraber huzur içinde yaşamak için yeni bir ortam yaratın. Biz de buna yardımcı olalım." dedi.Sınır ötesi yapılabilecek operasyona ilişkin Güler, "Terörle mücadele esaslarımızı değiştirdik. Teröristi kaynağında yok etme stratejisiyle mücadele ediyoruz" diye konuştu.Irak'ın kuzeyinde 5-6 yıldır Türk güvenlik güçlerinin bulunduğunu ve terör örgütünün yıllardır bulunduğu yerleri terk ederek güneye doğru çekilmek zorunda olduğunu belirten Güler, terörü kaynağında yok etmek için gerekenin yapılacağını söyledi.Terör örgütüne bazı ülkeler tarafından sağlanan hava gücüne ilişkin ise Bakan Güler, şunları ifade etti:'Hudutlarımızdan girmek mümkün değil'Türkiye'nin sınır güvenliği için kurulan sistemlerin yeterli olduğunu vurgulayan Güler, "Hudutlarımızdan girmek mümkün değil" dedi.Bazı ülkelerin Türkiye'nin hudut güvenliği için kullanılan sistemlerin aynısını yaptırmak için görüşme yaptığını belirten Güler, yasa dışı şekilde sınırı geçmek isteyenlere karşı her türlü gayretin gösterildiğini ve sınırlarda 7/24 esasına göre 60 bin personelin görev yaptığını dile getirdi.Türkiye topraklarının çok değerli olduğunu vurgulayan Güler, oluşabilecek tehditlere karşı güvenlik güçlerinin her daim hazır olduğunu ifade etti.'Kısa bir süre sonra bu konu çözüme ulaşacak'Eurofighter savaş uçaklarını almak istediklerini belirten Güler, üretici ülkelerden biri olan Almanya'nın bu konuda takıldığı bazı noktalar olduğunu söyledi.Eurofighter'ın birçok ülkeyle birlikte üretildiğini ifade eden Güler, NATO gibi bir teşkilatın iki üyesi olarak böyle bir durumun kabul edilmesinin mümkün olmadığını ve her fırsatta bu durumu kabul etmediklerini dile getirdiklerini belirtti. Güler, "Ben kişisel olarak inanıyorum, kısa bir süre sonra bu konu çözüme ulaşacak. Özellikle Suudi Arabistan'a Eurofighterların verilmesi bir başlangıç olabilir. Çözüleceğine inanıyorum" dedi.Bakan Güler, Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı alması konusuna da değinerek, bu uçağın tek başına Ege'de Türkiye'ye karşı bir yetenek olmadığını söyledi.NATO üyesi olan Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı almasından memnun olacaklarını dile getiren Güler, "KAAN'ımız geliyor. Biz kendi uçağımızı bekleyeceğiz. Ayrıca Amerikalı dostlarımızla yarın F-35 konusunda nasıl bir gelişme olacağını da bilmiyoruz." diye konuştu.Kıbrıs meselesiKıbrıs'taki Türklerin konumunun gayet olumlu durumda olduğunu ifade eden Güler, Avrupa Birliği'nin (AB) burada referandum yapacağını ve "Evet" diyenleri üye, "Hayır" diyenleri ise üye yapmayacağını belirttiğini anımsattı.Güler, "Türk toplumu 'Evet' dedi. Rum toplumu ise büyük bir çoğunlukla 'Hayır' dedi. Bunun sonunda AB, 'Hayır' diyenleri üye yaptı. Bizim Türk kardeşlerimizi dışladı. Orada 50 senedir huzur var. Türk ordusu 1974'te oraya gitti. Aslında biz Rum tarafına da istikrarı getirdik. 50 senedir çatışma ve savaş olmadı. Hem kuzeye hem de güneye huzuru getirdik" dedi.Kıbrıs'ın milli mesele olduğunu belirten Güler, orada eşit ve egemen iki devletli bir uygulama olursa çözüm bulunabileceğini vurguladı.'Türkiye artık kabına sığmayan bir ülke'Türkiye'nin her konuda yetenek ve kabiliyetlerini artırdığını söyleyen Güler, "Türkiye artık kabına sığmayan bir ülke. Bir ucumuz Somali'de, bir ucumuz Bosna'da, bir ucumuz Azerbaycan'da, bir ucumuz Orta Asya'da kardeşlerimizle beraber" ifadesini kullandı.Buradaki kardeşlere de erişecek ortamın oluşturulması gerektiğini belirten Güler, yeni bir uçak gemisinin yapılacağını kaydetti.

