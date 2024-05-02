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Ticaret Bakanlığı: İsrail ile ihracat ve ithalat tamamen durduruldu
Ticaret Bakanlığı: İsrail ile ihracat ve ithalat tamamen durduruldu
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, İsrail ile devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini belirterek "İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T23:06+0300
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Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
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israil, türkiye, son dakika, ticaret bakanlığı, ihracat, ithalat
israil, türkiye, son dakika, ticaret bakanlığı, ihracat, ithalat

Ticaret Bakanlığı: İsrail ile ihracat ve ithalat tamamen durduruldu

23:06 02.05.2024 (güncellendi: 23:23 02.05.2024)
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail Türkiye bayrak
İsrail Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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Ticaret Bakanlığı, İsrail ile devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini belirterek "İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği gibi, İsrail’in Filistin’e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı saldırıları neticesinde bugüne kadar 15 bini çocuk, 35 binden fazla Filistinli sivil hayatını kaybetmiş, yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşı ise yaralanmıştır. Türkiye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunmuş, diplomasinin tüm araçlarını kullanmıştır.

Ülkemiz ilk günden bu yana Gazze halkının yardımına koşmuş, başta gıda, sağlık ve tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere gemiler ve uçaklarla on binlerce ton insani yardımı bölgeye ulaştırmış, binlerce hastayı tahliye ederek bu zor günlerinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. Bununla birlikte, İsrail’in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım devam etmiş, İsrail Hükümeti uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakmış ve insani yardımları engellemiştir. Türkiye bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail’e ihracatını kısıtlamıştır.

Alınan bu kararda, İsrail Gazze’de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail Hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin’deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir.

Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur.

İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır.

Öte yandan, işgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar koordine edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
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'Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu' iddiası
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