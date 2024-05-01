https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/trump-gazzedeki-surecin-tek-suclusu-netanyahu-1083347887.html
Trump: Gazze'deki sürecin tek suçlusu Netanyahu
Trump: Gazze'deki sürecin tek suçlusu Netanyahu
Sputnik Türkiye
Başkanlık seçimlerine doğru giden ülkede mevcut başkan Joe Biden’la rekabetini sürdüren eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki sürecin yönetiminden dolayı... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T09:03+0300
2024-05-01T09:03+0300
2024-05-01T09:03+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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joe biden
donald trump
abd başkanlık seçimleri
benyamin netanyahu
ortadoğu
gazze
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Time dergisine verdiği röportajda İsrail ve Gazze'deki duruma ilişkin geniş değerlendirmelerde bulunan Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'deki süreci kötü yönettiğini ifade ederken, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla ortaya çıkan başarısızlığın Netanyahu'ya ait olduğunu savundu.Trump, Gazze'deki savaşı durdurmak amacıyla İsrail'e ABD'nin verdiği silah desteğini durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, bunu göz ardı etmeyeceğini söyledi.7 Ekim'deki olaylarla ilgili Hamas'ın yanı sıra İran'ı da suçlayan Trump, kendisinin başkan olması halinde bu saldırıların hiç yaşanmayacağını iddia etti. Trump, İsrail'e en büyük desteği veren ABD Başkanı olduğunu savunarak, yeniden başkan olması halinde yine bu ülkeye en güçlü desteği vereceğini belirtti.İsrail halkla ilişkileri çok kötü yaptıÖte yandan Trump, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarıyla ilgili olarak, "Bence İsrail bir şeyi çok kötü yaptı; halkla ilişkiler. İsrail güçlerinin her gece içinde muhtemelen insanların da olduğu binaların bombalanıp yıkıldığı görüntüleri dışarıya veriyor olmaması gerekirdi ama yaptıkları şey bu" değerlendirmesini yaptı.Trump, "Halkla ilişkiler savaşını kaybediyorlar, hem de fena halde kaybediyorlar" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/putin-hakkindaki-tutuklama-kararini-desteklemislerdi-abdnin-netanyahu-tutumuna-rusyadan-tepki-1083314953.html
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israil, israil-filistin, abd, joe biden, donald trump, abd başkanlık seçimleri, benyamin netanyahu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, abd, joe biden, donald trump, abd başkanlık seçimleri, benyamin netanyahu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
Trump: Gazze'deki sürecin tek suçlusu Netanyahu
Başkanlık seçimlerine doğru giden ülkede mevcut başkan Joe Biden’la rekabetini sürdüren eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki sürecin yönetiminden dolayı Netanyahu'yu eleştirirken, Gazze'de savaşı bitirmek için İsrail'e askeri desteği durdurmayı göz ardı etmeyeceğini söyledi.
Time dergisine verdiği röportajda İsrail ve Gazze'deki duruma ilişkin geniş değerlendirmelerde bulunan Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'deki süreci kötü yönettiğini ifade ederken, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla ortaya çıkan başarısızlığın Netanyahu'ya ait olduğunu savundu.
Trump, Gazze'deki savaşı durdurmak amacıyla İsrail'e ABD'nin verdiği silah desteğini durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, bunu göz ardı etmeyeceğini söyledi.
7 Ekim'deki olaylarla ilgili Hamas'ın yanı sıra İran'ı da suçlayan Trump, kendisinin başkan olması halinde bu saldırıların hiç yaşanmayacağını iddia etti. Trump, İsrail'e en büyük desteği veren ABD Başkanı olduğunu savunarak, yeniden başkan olması halinde yine bu ülkeye en güçlü desteği vereceğini belirtti.
İsrail halkla ilişkileri çok kötü yaptı
Öte yandan Trump, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarıyla ilgili olarak, "Bence İsrail bir şeyi çok kötü yaptı; halkla ilişkiler. İsrail güçlerinin her gece içinde muhtemelen insanların da olduğu binaların bombalanıp yıkıldığı görüntüleri dışarıya veriyor olmaması gerekirdi ama yaptıkları şey bu" değerlendirmesini yaptı.
Trump, "Halkla ilişkiler savaşını kaybediyorlar, hem de fena halde kaybediyorlar" diye konuştu.