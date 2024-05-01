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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/trump-gazzedeki-surecin-tek-suclusu-netanyahu-1083347887.html
Trump: Gazze'deki sürecin tek suçlusu Netanyahu
Trump: Gazze'deki sürecin tek suçlusu Netanyahu
Sputnik Türkiye
Başkanlık seçimlerine doğru giden ülkede mevcut başkan Joe Biden’la rekabetini sürdüren eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki sürecin yönetiminden dolayı... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T09:03+0300
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israil- filistin çatışması
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Time dergisine verdiği röportajda İsrail ve Gazze'deki duruma ilişkin geniş değerlendirmelerde bulunan Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'deki süreci kötü yönettiğini ifade ederken, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla ortaya çıkan başarısızlığın Netanyahu'ya ait olduğunu savundu.Trump, Gazze'deki savaşı durdurmak amacıyla İsrail'e ABD'nin verdiği silah desteğini durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, bunu göz ardı etmeyeceğini söyledi.7 Ekim'deki olaylarla ilgili Hamas'ın yanı sıra İran'ı da suçlayan Trump, kendisinin başkan olması halinde bu saldırıların hiç yaşanmayacağını iddia etti. Trump, İsrail'e en büyük desteği veren ABD Başkanı olduğunu savunarak, yeniden başkan olması halinde yine bu ülkeye en güçlü desteği vereceğini belirtti.İsrail halkla ilişkileri çok kötü yaptıÖte yandan Trump, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarıyla ilgili olarak, "Bence İsrail bir şeyi çok kötü yaptı; halkla ilişkiler. İsrail güçlerinin her gece içinde muhtemelen insanların da olduğu binaların bombalanıp yıkıldığı görüntüleri dışarıya veriyor olmaması gerekirdi ama yaptıkları şey bu" değerlendirmesini yaptı.Trump, "Halkla ilişkiler savaşını kaybediyorlar, hem de fena halde kaybediyorlar" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/putin-hakkindaki-tutuklama-kararini-desteklemislerdi-abdnin-netanyahu-tutumuna-rusyadan-tepki-1083314953.html
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israil, israil-filistin, abd, joe biden, donald trump, abd başkanlık seçimleri, benyamin netanyahu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, abd, joe biden, donald trump, abd başkanlık seçimleri, benyamin netanyahu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi

Trump: Gazze'deki sürecin tek suçlusu Netanyahu

09:03 01.05.2024
© AP Photo / Seth WenigDonald Trump,
Donald Trump, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Seth Wenig
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Başkanlık seçimlerine doğru giden ülkede mevcut başkan Joe Biden’la rekabetini sürdüren eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki sürecin yönetiminden dolayı Netanyahu'yu eleştirirken, Gazze'de savaşı bitirmek için İsrail'e askeri desteği durdurmayı göz ardı etmeyeceğini söyledi.
Time dergisine verdiği röportajda İsrail ve Gazze'deki duruma ilişkin geniş değerlendirmelerde bulunan Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'deki süreci kötü yönettiğini ifade ederken, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla ortaya çıkan başarısızlığın Netanyahu'ya ait olduğunu savundu.
Trump, Gazze'deki savaşı durdurmak amacıyla İsrail'e ABD'nin verdiği silah desteğini durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, bunu göz ardı etmeyeceğini söyledi.
7 Ekim'deki olaylarla ilgili Hamas'ın yanı sıra İran'ı da suçlayan Trump, kendisinin başkan olması halinde bu saldırıların hiç yaşanmayacağını iddia etti. Trump, İsrail'e en büyük desteği veren ABD Başkanı olduğunu savunarak, yeniden başkan olması halinde yine bu ülkeye en güçlü desteği vereceğini belirtti.

İsrail halkla ilişkileri çok kötü yaptı

Öte yandan Trump, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarıyla ilgili olarak, "Bence İsrail bir şeyi çok kötü yaptı; halkla ilişkiler. İsrail güçlerinin her gece içinde muhtemelen insanların da olduğu binaların bombalanıp yıkıldığı görüntüleri dışarıya veriyor olmaması gerekirdi ama yaptıkları şey bu" değerlendirmesini yaptı.
Trump, "Halkla ilişkiler savaşını kaybediyorlar, hem de fena halde kaybediyorlar" diye konuştu.
Russian Foreign Ministry’s spokeswoman Maria Zakharova attends her weekly briefing in Moscow, Russia - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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