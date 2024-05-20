https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/1084023812.html
‘Herkes Asya’ya koşuyor, Türkiye Asya’ya sırtını dönüyor’
‘Herkes Asya’ya koşuyor, Türkiye Asya’ya sırtını dönüyor’
Sputnik Türkiye
Dr. Adıbelli’ye göre Reisi ve Abdullahiyan’ın ölümleri büyük trajedi. İki yetkilinin İran’ı Rusya ve Çin öncülüğündeki ‘Büyük Avrasya’ yapısına taşıdığını... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T16:05+0300
2024-05-20T16:05+0300
2024-05-22T10:36+0300
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Ceyda Karan'la Eksen
Sputnik Türkiye
Ceyda Karan'la Eksen
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın 19 Mayıs Pazar günü Azerbaycan’daki baraj açılışından dönerken içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını yitirmeleri gündeme bomba gibi düştü. Helikopterin düşmesinin kazayla mı gerçekleştiği yoksa sabotaj mı olduğu tartışılırken, Reisi ile Abdullahiyan’ın ardından İran siyasetinin nasıl şekilleneceği de merak konusu.Reisi ve Abdullahiyan, İran’ın Çin ve Rusya’nın öncülüğünü yaptıkları ‘Küresel Güney’in parçası haline gelmesinde önemli isimler olarak öne çıkıyor. Hayatlarını yitirmeleri öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni dönem görevine başlamasının hemen ardından Çin’i ziyaret ederek Devlet Başkanı Şi Jinping tarafından ağırlandı. Pekin’de iki liderin yayınladığı ortak bildiride, Rusya-Çin arasında deyim yerindeyse ‘iğneden ipliğe’ her konuda ticaret ve ekonomik fırsatların altı çizilirken, ABD öncülüğündeki Batı hegemonyasına da önemli mesajlar verildi.İran’ın üst düzey liderliğini yitirdiği kaza ve Avrasya coğrafyasını etkileyecek göleşmeleri Dumlupınar Üniversitesi’nden Asya çalışmaları uzmanı Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.‘Büyük Avrasya olarak adlandırılan yapının bizzat göbeğindedir İran’Dr. Barış Adıbelli’ye göre, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın ölümleri çok trafik bir gelişme. İkilinin İran’ın ‘yalnızlaşmasını’ tersine çeviren rollerine atıf yapan Adıbelli, özellikle çok kutupluluk ve ‘Büyük Avrasya’nın göbeğinde yer alan bir ülke olarak İran’ın önemine atıfta bulundu. Adıbelli, kazadan hemen önce İran liderinin Aliyev’e konuk olduğunu anımsatırken, bölgede yakın zamanlı önemli gelişmelere atıfta bulundu:‘İran tarihinde ilk defa İsrail’e, Reisi döneminde doğrudan saldırıda bulundu. Yani Reisi tarihe geçmiş bir insan’Adıbelli, nisan ayında İran’ın İsrail’e misillemesine atıf yaparken, Reisi’nin İran tarihinde İsrail’i doğrudan hedef alan ilk lider olarak tarihe geçtiğini belirtti. Adıbelli, helikopter kazasında akıllara hemen MOSSAD’ın geldiğini belirtse de İsrail istihbaratının devlet liderlerine suikast geleneği olmadığını söyledi:‘İran’ın bazı alanlarda ileri olmadığı ortaya çıktı’İran’ın birçok kritik teknolojide çağın gerisinde kaldığının anlaşıldığını söyleyen Adıbelli, İran yönetiminin Rusya’dan optikler ve termal kameralar gibi pek çok aygıt için lisans alarak gerekli teknolojik donanımı imal etmemiş olmasının inat kaynaklı olduğunu savundu:‘Hiçbir zaman bilemeyeceğiz’Dr. Adıbelli’ye göre İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın hayatını yitirdiği kaza için soruşturma yapılsa bile hiçbir zaman tam ne olduğu bilinemeyecek:‘Reisi dini liderin yerine geçecek isimdi, Abdullahiyan da Reisi’nin’İran’ın iç siyasi dengelerine değinen Adıbelli, özellikle Reisi’nin gelecekte Hamaney yerine dini lider olması beklendiğini söyledi. İran içerisinde Ahmedinejad’ın temsil ettiği Avrasyacı kanadın seçimlere sokulmadığını vurgulayan Adıbelli, güç çekişmesi yaşanması halinde bunun Hamaney ve Ruhani arasında olacağı görüşünde:‘İran’da daha önceki pek çok suikast ve cinayetin tetikçeleri bulunamadığı için…’İran içerisinde birçok önemli subayın ve nükleer fizikçinin suikast ile öldürüldüğünü hatırlatan Dr. Barış Adıbelli, bu cinayetlerin failleri aydınlatılamadığı için Reisi’nin hayatını kaybettiği kaza üzerinde şaibe oluştuğu değerlendirmesinde bulundu:‘Herkes Asya’ya koşuyor, Türkiye Asya’ya sırtını dönüyor’Adıbelli, Rusya ve Çin gibi iki büyük güç Asya-Pasifik’e kanalize olmuşken, Türkiye’nin Asya’ya sırtını dönmemesi gerektiği görüşünde:‘Şi Cinping herhalde duygulandı’Adıbelli, Putin’in Pekin ziyaretinde fiziksel temasa çok yanaşmayan Şi tarafından kucaklanmasının önemli bir mesaj olduğu görüşünde. Diğer andan iki liderin yayınladıkları 7-8 bin kelimelik ortak bildiriye dikkat çekerek, bunun özellikle güvenlik konusunda bir manifesto olduğunu söyledi:‘Asyatik bir ülkeyiz. Türk devletleri var. Asya’da birçok dostumuz var. Biz hala Avrupa Birliği ’Rusya’nın ve Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden Fransa’nın kendilerini Asya-Pasifik eksenine de konumlandırdığını anımsatan Adıbelli, Türkiye’nin ise giderek gücünü yitiren Avrupa Birliği’ne bel bağlayarak tarihi bir jeopolitik fırsatı geri teptiği görüşünde:‘Bence Tayvan’da denge tam oturdu. Önümüzdeki dönemde orada sular durulacak gibi geliyor’Rusya ve Çin’in dünya siyasetini şekillendirdiğinin altını çizen Adıbelli, Tayvan’ın dahi ABD ekseninden uzaklaşmasını bekliyor. Adıbelli’ye göre, Asya-Pasifik’in kaderinde rol oynayacak etmenlerden birisi, seçimleri kazanması beklenen Donald Trump’ın ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra alacağı kararlar olacak:
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аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, ibrahim reisi, iran, iran devrim muhafızları
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, ibrahim reisi, iran, iran devrim muhafızları
‘Herkes Asya’ya koşuyor, Türkiye Asya’ya sırtını dönüyor’
16:05 20.05.2024 (güncellendi: 10:36 22.05.2024)
Dr. Adıbelli’ye göre Reisi ve Abdullahiyan’ın ölümleri büyük trajedi. İki yetkilinin İran’ı Rusya ve Çin öncülüğündeki ‘Büyük Avrasya’ yapısına taşıdığını belirten Adıbelli, olayın kaza mı suikast mı olduğunun bilinemeyeceğini vurguladı. Adıbelli, Putin’in Pekin ziyareti ve Şi ile manifestolarının ‘yeni dünya kuruluşunun beyanı’ olduğu görüşünde.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın 19 Mayıs Pazar günü Azerbaycan’daki baraj açılışından dönerken içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını yitirmeleri gündeme bomba gibi düştü. Helikopterin düşmesinin kazayla mı gerçekleştiği yoksa sabotaj mı olduğu tartışılırken, Reisi ile Abdullahiyan’ın ardından İran siyasetinin nasıl şekilleneceği de merak konusu.
Reisi ve Abdullahiyan, İran’ın Çin ve Rusya’nın öncülüğünü yaptıkları ‘Küresel Güney’in parçası haline gelmesinde önemli isimler olarak öne çıkıyor. Hayatlarını yitirmeleri öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni dönem görevine başlamasının hemen ardından Çin’i ziyaret ederek Devlet Başkanı Şi Jinping tarafından ağırlandı. Pekin’de iki liderin yayınladığı ortak bildiride, Rusya-Çin arasında deyim yerindeyse ‘iğneden ipliğe’ her konuda ticaret ve ekonomik fırsatların altı çizilirken, ABD öncülüğündeki Batı hegemonyasına da önemli mesajlar verildi.
İran’ın üst düzey liderliğini yitirdiği kaza ve Avrasya coğrafyasını etkileyecek göleşmeleri Dumlupınar Üniversitesi’nden Asya çalışmaları uzmanı Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.
‘Büyük Avrasya olarak adlandırılan yapının bizzat göbeğindedir İran’
Dr. Barış Adıbelli’ye göre, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın ölümleri çok trafik bir gelişme. İkilinin İran’ın ‘yalnızlaşmasını’ tersine çeviren rollerine atıf yapan Adıbelli, özellikle çok kutupluluk ve ‘Büyük Avrasya’nın göbeğinde yer alan bir ülke olarak İran’ın önemine atıfta bulundu. Adıbelli, kazadan hemen önce İran liderinin Aliyev’e konuk olduğunu anımsatırken, bölgede yakın zamanlı önemli gelişmelere atıfta bulundu:
“Batı Asya’daki trajedi çok sürpriz bir gelişme. Reisi ve Abdullahiyan ikilisi, İran’ı Şangay İşbirliği Örgütü’ne tam üye yaptı, BRICS’e tam üye yaptılar. İran’ın yalnızlaşmış durumunu bambaşka bir süreçle taçlandırdılar. Yani çok kutupluluk; Büyük Avrasya olarak adlandırılan yapının bizzat göbeğindedir İran. Bunun mimarları da bu elim kazada hayatını kaybeden Reisi ve Abdüllahiyan. Dahası var tabii. Önemli bir toplantıdan geliyor. Bir baraj açılışından dönüyor. Azerbaycan’la görüşüyor. Savaşın eşiğine gelmiş iki ülkenin ilişkileri bir anda işbirliğine dönüşmüştü. Kolay gelinmedi bu noktaya. Buradan dünyaya, Ermenistan’a, ABD’ye mesaj verildi. ‘Birileri istemese de biz beraberiz’ denildi. Bunun diğer ayakları Türkiye ve Ermenistan olacaktı. Çok önemli bir gelişmeydi. Zengezur Koridoru açılacaktı. Görüşme yapıldı, uğurlandı Reisi. Şu anda Aliyev’in psikolojisinin iyi olmadığı söyleniyor. Çok üzülmüş, morali bozulmuş. Kolay bir şey değil.”
‘İran tarihinde ilk defa İsrail’e, Reisi döneminde doğrudan saldırıda bulundu. Yani Reisi tarihe geçmiş bir insan’
Adıbelli, nisan ayında İran’ın İsrail’e misillemesine atıf yaparken, Reisi’nin İran tarihinde İsrail’i doğrudan hedef alan ilk lider olarak tarihe geçtiğini belirtti. Adıbelli, helikopter kazasında akıllara hemen MOSSAD’ın geldiğini belirtse de İsrail istihbaratının devlet liderlerine suikast geleneği olmadığını söyledi:
“Peş peşe üç helikopter kalkıyor. Helikopterler aynı rotada, aynı zorluk, aynı iklim koşulunda gidiyor. İlk ikisi gidiyor Tebriz’e sağ salim şekilde iniyor. Üçüncüsü ise çarpıyor, patlıyor, parçalanıyor, yanıyor ve bitiyor. Ne olduğunu İranlı yetkililer de önce anlamıyor. Zorunlu iniş diyorlar. 15 saat sonra Türkiye’nin yardımıyla enkaz bulundu ve görüldü ki feci şekilde hayatlarını kaybetmişler. Burada ilk akla gelen olağan şüpheliler var. Reisi, fiili olarak İsrail ile savaş halindeydi. İran tarihinde ilk defa İsrail’e, Reisi döneminde doğrudan saldırıda bulundu. Yani Reisi tarihe geçmiş bir insan. Dolayısıyla İsrail’in hedefinde olduğu söyleniyor.
Ancak dün İsrail merkezli i24 kanalında bu soruyu emekli bir MOSSAD yetkilisine sordular. ‘İsrail’in parmağı var mı’ diye soruldu. Emekli MOSSAD yetkilisi ise ‘Biz teröristleri yurt dışında öldürüyoruz ama onlar meşru hedefler. Biz düşman da olsa devlet başkanlarına suikast yapmayız. Böyle bir geleneğimiz yok’ şeklinde yanıt verdi. Daha sonra aynı emekli MOSSAD yetkilisi ‘1960’larda Cemal Abdülnasır bizim için en büyük tehditti. Onu ortadan kaldırmak istediler. O dönemin politikacıları buna karşı çıktı. Sebebi de daha büyük sorunlara neden olabileceğiydi. Bizim böyle bir geleneğimiz yok. Arafat elini kolunu sallayarak geziyordu’ dedi. İsrail devleti de resmen açıklama yaparak Reisi’nin ölümüyle alakaları olmadığını söyledi. Buna rağmen muazzam bir komplo teorisi başladı. Başlar tabii çünkü şüpheli bir ölüm.”
‘İran’ın bazı alanlarda ileri olmadığı ortaya çıktı’
İran’ın birçok kritik teknolojide çağın gerisinde kaldığının anlaşıldığını söyleyen Adıbelli, İran yönetiminin Rusya’dan optikler ve termal kameralar gibi pek çok aygıt için lisans alarak gerekli teknolojik donanımı imal etmemiş olmasının inat kaynaklı olduğunu savundu:
“İran’ı biz gözümüzde biraz fazla büyütmüşüz. İran’ın bazı alanlarda ileri olmadığı ortaya çıktı. Dronları var, belki motorları güçlü ama kameraları yok. Optikleri, termal kameraları yok. Onlar da Batı teknolojisi. Tabii İran’da tembellik de var. Bu seviyedeki teknolojiyi alma konusunda direnmişler. Neden Rusya’dan teknoloji alıp lisansla üretmediniz? Hindistan hem Batı’dan hem de Rusya’dan alıyor. Bu konuda direndiklerini görüyoruz. Bundan sonra belki düzeltirler.”
‘Hiçbir zaman bilemeyeceğiz’
Dr. Adıbelli’ye göre İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın hayatını yitirdiği kaza için soruşturma yapılsa bile hiçbir zaman tam ne olduğu bilinemeyecek:
“İnsanlar çok net şekilde sabotaj olduğunu söylüyor. Benim görüşüm şu: Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. O teknolojideki İran, o enkazdan hiçbir delil çıkaramaz. Türkiye’nin, Rusya’nın yardımını istemesi lazım. Yoksa şu mevcut haliyle İran, o enkazdan hiçbir kanıt bulamaz. Helikopter 45 yaşında. Vietnam Savaşı döneminde icat edilmiş ve sadece bir kere güncellenmiş. Ondan sonra ABD, bu helikopteri bırakmış. İran tamir ederek binmeye devam etmiş. Meselenin detayları önümüzdeki günlerde çıkar.”
‘Reisi dini liderin yerine geçecek isimdi, Abdullahiyan da Reisi’nin’
İran’ın iç siyasi dengelerine değinen Adıbelli, özellikle Reisi’nin gelecekte Hamaney yerine dini lider olması beklendiğini söyledi. İran içerisinde Ahmedinejad’ın temsil ettiği Avrasyacı kanadın seçimlere sokulmadığını vurgulayan Adıbelli, güç çekişmesi yaşanması halinde bunun Hamaney ve Ruhani arasında olacağı görüşünde:
“Reisi, dini liderin yerine geçecek isimdi. Abdullahiyan da Reisi’nin yerine ileride cumhurbaşkanı olacaktı. Bu iki önemli isim gitti. Ali Hamaney harekete geçti. ‘Siyaset etkilenmeyecek. Fiili atamalar dün yapıldı. Yas ilan edildi’ dedi. Sabahına da şehit ilan ettiler. Reisi’ye kutsallık ithaf ettiler. Şimdi Reisi, Kasım Süleymani gibi İran devriminin en önemli simgelerinden biri haline geldi. Gelecek yıl güzel bir türbe yapılır ve anma törenleri düzenlenir. ‘İlk kez İsrail topraklarına saldıran büyük lider’ diyerek de söylemler kullanılır. İran’da siyaset etkilenmez anlayacağınız zira asıl karar alıcı, Ali Hamaney. Reisi ve diğer yetkililer uygulayıcıdır. Kararları Hamaney veriyor.
Burada Reisi’nin dini lider olma ihtimali yüksekti. Çünkü İran’da dini lider olabilmek için bir dönem cumhurbaşkanlığı yapmış olmanız gerek. Şimdi yerine kim gelecek? Mücteba Hamaney Ali Hamaney’in oğlu. Onun şansı yükseldi. Geçtiğimiz seçimlerde o da vardı fakat Reisi oyları toplamıştı. İran’da üç eksen var. Birincisi muhafazakarlar; Reisi ve Hamaney’in olduğu kesim. İkincisi ılımlı kesim; Hasan Ruhani ve ekibi lurada. Üçüncüsü de Avrasyacı grup; başında Ahmedinejad var. Çin ve Rusya ile ilişkileri iyileştiren, Şangay İşbirliği Örgütü’ne başvuran Ahmedinejad çizgisi. Tabii Ahmedinejad lanetlenmiş gibi. İki-üç seçimdir izin verilmiyor. Onun grubu yani Avrasyacılar baskı altında. Daha çok Batı ile arası iyi olan ılımlılar ve muhafazakarlar arasında bir mücadele var. Ali Hamaney muhafazakar kanatta olduğu için denge muhafazakarlar lehine bozuluyor. Mücadele olursa böyle olur.
Ama ben birkaç gün bekleyip enkazdan çıkacak detayları konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Sabotaj mıdır? Kaza mıdır? Zira Reisi’yi öldürmek, savaş sebebi sayılır. Zaten İsrail’in bin bir türlü sorunu var. Netanyahu’yu Gallant tehdit ediyor. UCM’nin tutuklama talebiyle başvuruları var. Yani İsrail’in başında bu kadar bela varken bir de başına İran’ı bela etmek ister mi? Bilemeyiz fakat Netanyahu’nun sağı solu belli olmaz. O koltukta oturmak için her türlü hainliği de yapabilir.”
‘İran’da daha önceki pek çok suikast ve cinayetin tetikçeleri bulunamadığı için…’
İran içerisinde birçok önemli subayın ve nükleer fizikçinin suikast ile öldürüldüğünü hatırlatan Dr. Barış Adıbelli, bu cinayetlerin failleri aydınlatılamadığı için Reisi’nin hayatını kaybettiği kaza üzerinde şaibe oluştuğu değerlendirmesinde bulundu:
“Daha önce İran’ın birçok üst düzey Devrim Muhafızları komutanları, nükleer fizikçiler vs. suikasta uğradı İran topraklarında. İran devleti bunları aydınlatamadı. Arkasında İsrail olduğunu söyledi fakat işi yapan tetikçi grupları ve işbirlikçi yapıları ortaya çıkaramadı. Bunu yapamadığı için hep bir şaibe var. Bakın helikopterden bir tane vidayı yerinden oynatın faciayla sonuçlanır. Hava araçları böyle. Çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Birkaç vidayı gevşetin, bırakın. ‘Tak’ diye gider. Şimdi işin içinde ihmal zinciri mi var, kaza mı, deşifre edilemeyen grupların parmağı mı var?
İsrail neticede sütten çıkmış ak kaşık değil. Geçmiş deneyimlerimiz ve tecrübelerimiz var. İsrail’in İran topraklarında işlediği suçlar var. Dolayısıyla baş şüpheli. Tabii tam şu anda İran’ı başına bela etmek ister mi, bilemeyiz. Fakat şu çok net: Avrasya cephesi yara aldı. İran’ın Türkiye, Rusya ve Çin ile ilişkileri iyi gidiyordu. Asya-Pasifik’te yeni bir dünya kuruluyor. Ama İran’dan kötü bir haber geldi. Kaza ise zaten kazaya ve kadere yapabilecek bir şeyimiz yok. Tabii İran yoluna devam edeceğini söylüyor.”
‘Herkes Asya’ya koşuyor, Türkiye Asya’ya sırtını dönüyor’
Adıbelli, Rusya ve Çin gibi iki büyük güç Asya-Pasifik’e kanalize olmuşken, Türkiye’nin Asya’ya sırtını dönmemesi gerektiği görüşünde:
“Antony Blinken, uyarmak için geldi. Kibarca azarlanıp geri gönderildi. Hatta Şi Cinping ne zaman gideceğini sordu. Bu ilk defa oluyor. Çin’in çok yaptığı bir şey değil. Türkiye’de takip ediliyor mu bilmiyorum fakat Türkiye, Asya’dan çok uzaklaştı. Rusya’dan da uzaklaştı. Tahıl koridoru artık gündemimizde değil. Tüm bunlar Çin ve Hindistan tarafına gidiyor. Herkes Asya’da yer almak istiyor. Türkiye tam tersine yönünü Avrupa’ya döndürdü. Yeniden bir Avrupa Birliği sevdası baş gösterdi. AB de Türkiye’yi almayacaklarını söylüyor. Biz biraz beklesek zaten önümüzdeki dönemde jeopolitik koşullar zaten AB’yi bize getirecek. Ama nedense Türkiye sırtını Asya’ya döndü. Yeniden Avrupa’ya koşuyor. Fakat Avrupa Birliği’nin çağı kapandı. Fransa, Almanya, Macaristan bile bireysel olarak Avrupa Birliği dışında Asya’ya koşuyor.
‘Şi Cinping herhalde duygulandı’
Adıbelli, Putin’in Pekin ziyaretinde fiziksel temasa çok yanaşmayan Şi tarafından kucaklanmasının önemli bir mesaj olduğu görüşünde. Diğer andan iki liderin yayınladıkları 7-8 bin kelimelik ortak bildiriye dikkat çekerek, bunun özellikle güvenlik konusunda bir manifesto olduğunu söyledi:
“Çin’deki sarılma meselesi önemli. Çinlilerde sarılma, öpüşüp koklaşma olayları olmaz. Kol mesafesi muhafaza edilir. Şi Cinping bütün ziyaretlerinde kol mesafesini korur. Bu ABD Başkanı’na da, Fransa Cumhurbaşkanı’na da aynıdır. Putin gelince de ilk etapta öyle oldu. Fakat uğurlarken herhalde duygulandı, sarıldı. Putin de şaşırdı. Bunu söyleyebiliriz. Bir duygusallık var. Meselenin hep Rusya boyutu konuşuluyor. Ben bu sarılmadan şunu görüyorum: Avrasya’daki ilişkinin alfa aktörü bence Rusya değil, Çin. Böyle bir ağabey modunda, böyle bir büyük modunda. Gurbete giden kardeşe sarılır gibi sarıldı Şi. Bunu tabii John Kirby’ye sordular. O da ‘olabilir, güzel bir şey’ dedi. Bu önemli.
Bir manifesto var. Bu ilişkinin manifestosu. 7-8 bin kelime derinliğinde. Ve bir sonraki gelişme daha da gelişecek. Önümüzdeki dönem alternatifi daha da fazla olacak. Neyin manifestosu? Adını koymuyorlar. Ama fiili olarak yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dünyanın sahası, küresel güneydir. Putin o yüzden ne dedi? ‘Asya-Pasifik’in güvenliğini sağlayacağız’ dedi. Bana göre en büyük gelişme buydu. Rusya, Asya-Pasifik’in güvenliğinin sağlanacağını, Tayvan’ın bağımsızlığının kabul edilmeyeceğini ve Tayvan’ın bitişiğinde tatbikat yapılacağını belirtti. Yani Rusya ve Çin, ‘Asya-Pasifik sahipsiz değildir’ dedi. Amerika’nın burada Filipinler ile at koşturacağı bir alan olmayacağını vurguladılar.”
‘Asyatik bir ülkeyiz. Türk devletleri var. Asya’da birçok dostumuz var. Biz hala Avrupa Birliği ’
Rusya’nın ve Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden Fransa’nın kendilerini Asya-Pasifik eksenine de konumlandırdığını anımsatan Adıbelli, Türkiye’nin ise giderek gücünü yitiren Avrupa Birliği’ne bel bağlayarak tarihi bir jeopolitik fırsatı geri teptiği görüşünde:
“Rusya, özellikle 2014’ten bu yana, kendisini bir Asya-Pasifik ülkesi olarak hazırlıyordu. Ukrayna’daki savaş bittikten sonra dahi Rusya kendisini hiçbir zaman Avrupa devleti olarak görmeyecek. Geçmişte öyle görüyordu, artık Asya-Pasifik önde olacak. Dolayısıyla Çin ile ilişkilere bu pencereden de bakmak lazım. Yani Asya-Pasifik’e yönelen bir Rusya var. Asya-Pasifik’te birlikte hareket edilecek bir Çin var. ABD’nin böyle taşıma suyla AUKUS, Filipinler, Güney Kore, Japonya, üçlü ittifak vs. kursa bile bunu beceremeyeceği ortada. Fransa bile işi çözdü. Ne yaptı? Hindistan, Çin ve Japonya ile yeni bir Asya-Pasifik politikasına giriyor. Rusya ile de ilişkileri büyütecek belki de.
Herkes bu tarafa giderken, Türkiye yine Avrupa’ya döndü. Türkiye de hak ettiği pozisyonda orada olmalı. Asyatik bir ülkeyiz. Türk devletleri var. Asya’da birçok dostumuz var. Biz hala Avrupa Birliği peşindeyiz. Siz Asya’da yerinizi alın, köprübaşı olun. Enerji, mal, hizmet hatlarını üzerinizden geçirin. Ondan sonra Avrupa Birliği kendi ayağıyla gelsin. Şu konjonktürü bir türlü okuyamıyoruz. Mesela İHA’mız gitti, komşu ülkeye yardım etti, gurur duyduk. Daha da fazla olsun. Ama tabii ekonomimiz de düzelsin. Olmamız gereken nokta Güney Kore. Bizi kimse tutamaz o zaman. Öyle bir noktadayız ki, atom bombasına bile gerek yok eğer şu jeopolitik kitabı okuyabilsek.”
‘Bence Tayvan’da denge tam oturdu. Önümüzdeki dönemde orada sular durulacak gibi geliyor’
Rusya ve Çin’in dünya siyasetini şekillendirdiğinin altını çizen Adıbelli, Tayvan’ın dahi ABD ekseninden uzaklaşmasını bekliyor. Adıbelli’ye göre, Asya-Pasifik’in kaderinde rol oynayacak etmenlerden birisi, seçimleri kazanması beklenen Donald Trump’ın ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra alacağı kararlar olacak:
“Rusya ve Çin, küresel güneyin sıkıntılarına çözüm sunacak. Çin, bütün tehditlere rağmen Rusya’dan desteği çekmedi. Şi üstüne Putin’i kucakladı. 2024 daha bitmedi. Putin ve Şi, iki kere daha görüşecek. 2024, Şi Cinping – Vladimir Putin yılı olacak. Önümüzdeki aylarda Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı var. Sonra Rusya’da BRICS zirvesi var. İki lider BRICS ve ŞİÖ başkanlıklarını alacak ve bununla politikaları tamamlayacak. Herhalde Biden, kasım ayında seçimlere giderken Putin ve Şi birkaç defa kucaklaşıp Biden’a el sallayacaklar. 2025’te de Trump’a ‘Hoş geldin’ diyecekler gibi gözüküyor. Trump hazırlıklara devam ediyor. Bakalım Trump, Rusya ve Çin ile ilgili nasıl bir adım atacak?
Biden’a yazık oldu arada. Bir tarafta İsrail, bir tarafta Ukrayna, bir tarafta Asya-Pasifik var. Biden’a ihtiyar diye yazık dedik. Tabii Tayvan’da yeni Cumhurbaşkanı yemin ederek göreve başladı. Çin, ayrılıkçı olduğu gerekçesiyle o ismi sert şekilde eleştiriyor. Hala bir cüret var. Neden var? Çünkü parlamentoda çoğunluk yok artık. Komintang çoğunluğu aldı. Onların eski efsanevi lideri Çin’i ziyaret edip Şi ile görüştü. Eskisi gibi değil Tayvan. Yaygara kopartılıyor fakat artık Tayvan’ın ABD’ye o kadar yakın olduğu düşünmüyorum. Bence Tayvan’da denge tam oturdu. Önümüzdeki dönemde orada sular durulacak gibi geliyor. Ama ABD bunu istemiyor. Bakalım Trump gelince neler olacak? Pek Tayvan odaklı birisi değil. Asya-Pasifik’te yeni bir dönem başlıyor.”