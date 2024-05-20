‘Herkes Asya’ya koşuyor, Türkiye Asya’ya sırtını dönüyor’

“Reisi, dini liderin yerine geçecek isimdi. Abdullahiyan da Reisi’nin yerine ileride cumhurbaşkanı olacaktı. Bu iki önemli isim gitti. Ali Hamaney harekete geçti. ‘Siyaset etkilenmeyecek. Fiili atamalar dün yapıldı. Yas ilan edildi’ dedi. Sabahına da şehit ilan ettiler. Reisi’ye kutsallık ithaf ettiler. Şimdi Reisi, Kasım Süleymani gibi İran devriminin en önemli simgelerinden biri haline geldi. Gelecek yıl güzel bir türbe yapılır ve anma törenleri düzenlenir. ‘İlk kez İsrail topraklarına saldıran büyük lider’ diyerek de söylemler kullanılır. İran’da siyaset etkilenmez anlayacağınız zira asıl karar alıcı, Ali Hamaney. Reisi ve diğer yetkililer uygulayıcıdır. Kararları Hamaney veriyor.

Burada Reisi’nin dini lider olma ihtimali yüksekti. Çünkü İran’da dini lider olabilmek için bir dönem cumhurbaşkanlığı yapmış olmanız gerek. Şimdi yerine kim gelecek? Mücteba Hamaney Ali Hamaney’in oğlu. Onun şansı yükseldi. Geçtiğimiz seçimlerde o da vardı fakat Reisi oyları toplamıştı. İran’da üç eksen var. Birincisi muhafazakarlar; Reisi ve Hamaney’in olduğu kesim. İkincisi ılımlı kesim; Hasan Ruhani ve ekibi lurada. Üçüncüsü de Avrasyacı grup; başında Ahmedinejad var. Çin ve Rusya ile ilişkileri iyileştiren, Şangay İşbirliği Örgütü’ne başvuran Ahmedinejad çizgisi. Tabii Ahmedinejad lanetlenmiş gibi. İki-üç seçimdir izin verilmiyor. Onun grubu yani Avrasyacılar baskı altında. Daha çok Batı ile arası iyi olan ılımlılar ve muhafazakarlar arasında bir mücadele var. Ali Hamaney muhafazakar kanatta olduğu için denge muhafazakarlar lehine bozuluyor. Mücadele olursa böyle olur.

Ama ben birkaç gün bekleyip enkazdan çıkacak detayları konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Sabotaj mıdır? Kaza mıdır? Zira Reisi’yi öldürmek, savaş sebebi sayılır. Zaten İsrail’in bin bir türlü sorunu var. Netanyahu’yu Gallant tehdit ediyor. UCM’nin tutuklama talebiyle başvuruları var. Yani İsrail’in başında bu kadar bela varken bir de başına İran’ı bela etmek ister mi? Bilemeyiz fakat Netanyahu’nun sağı solu belli olmaz. O koltukta oturmak için her türlü hainliği de yapabilir.”