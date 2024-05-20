Doç. Dr. İnan: 'Dünyada azalırken Türkiye’de HIV enfekte oranı artıyor ve bunu konuşmamız gerekiyor'

“Türkiye’deki en önemli sorun tanı. 1981 yılında ilk kez göründüğünden bu yana bakarsak dünyada 39 milyon kişi HIV ile yaşıyor. Bütün bu farkındalıklara, hükümetlerin, yıldız isimlerin çalışmalarına rağmen her yıl 1,3 milyon kişi HIV ile enfekte oluyor. HIV ile yaşayan çocuk sayısı 1,5 milyon. Her yıl 160 bin çocuk HIV ile enfekte oluyor ve 84 bin çocuk ölümü görülüyor. HIV hala çok ciddi. Türkiye’de HIV enfekte sayısı 41 bin olarak bildirilmiş bakanlığa. Bunun yüzde 81’i erkek. En sık 25-34 yaş aralığında görülüyor. Benim çok dikkatimi çeken ise, 15-19 yaş aralığında da vakalar görülmesi. Dünyada azalırken Türkiye’de HIV enfekte oranı artıyor ve bunu konuşmamız gerekiyor.”