https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/putin-hakkindaki-tutuklama-kararini-desteklemislerdi-abdnin-netanyahu-tutumuna-rusyadan-tepki-1083314953.html

Putin hakkındaki tutuklama kararını desteklemişlerdi: ABD'nin 'Netanyahu' tutumuna Rusya'dan tepki

Putin hakkındaki tutuklama kararını desteklemişlerdi: ABD'nin 'Netanyahu' tutumuna Rusya'dan tepki

Sputnik Türkiye

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında hüküm verme yetkisi bulunmadığını savunan ABD'ye Moskova'dan teoki geldi. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T13:33+0300

2024-04-30T13:33+0300

2024-04-30T13:33+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

israil

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

vladimir putin

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, UCM'nin Netanyahu'ya yönelik muhtemel tutuklama kararına ilişkin olarak UCM'nin yetkileri konusunda ABD'nin bugüne kadarki pozisyonlarının değişmediğini ve mahkemenin İsrailli yetkililer hakkında hüküm verme yetkisine sahip olduğunu düşünmediklerini söylemişti.Beyaz Saray'dan gelen açıklamaya Telegram üzerinden yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un UCM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer Rus yetkililer hakkındaki tutuklama kararlarını desteklediğini anımsattı.ABD'nin Putin ve diğer Rus yetkililerle ilgili vakalardaki tavrı dikkate alındığında, Netanyahu'ya yönelik mevcut tutumun absürt olduğunu söyleyen Zaharova, bu durumun ABD'deki 'bilinç katlanlaşmasını' gözler önüne serdiğinin altını çizdi.Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Dürüst olmak gerekirse, bu Beyaz Saray stratejistlerindeki 'bilinç katmanlaşmasının' bir kanıtıdır. Ayrıcalıklı olmanın esnekliği; mutlak keyfiyet duygusu, zihinsel yapıların saçmalaşmasına yol açıyor" ifadelerini kullandı.'Bilinç katmanlaşması' tabirine açıklık getiren Zaharova, UCM yargıçlarının ABD'nin yaptırımları altında bulunduğunu ancak Washington'un bu yargıçların Rusya yönetimine karşı aldığı tutuklama kararlarını teşvik etmese de, tümüyle desteklediğini vurgulayarak "Fakat Amerikan siyaset sistemi, bu yapının kendisine ve tebaalarına yönelik meşruiyetini tanımıyor" diye ekledi.UCM'den Netanyahu'ya tutuklama kararı iddiasıİsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında önceki gün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararının gündeme geldiği iddia edilmişti.İsrail'in 'Walla' internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.Adı açıklanmayan İsrailli 2 yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun, UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'e ilettiği kaydedilmişti.Görüşmede, Netanyahu'nun Biden'dan UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarılmıştı.İsrail'in Maariv gazetesindeki adı verilmeyen kaynaklara dayandırılan bir haberde de, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle Netanyahu'nun doğal olmayan bir şekilde korktuğu ve gergin olduğu kaydedilmişti.Putin hakkındaki kararRusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.19 Mayıs'ta Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.

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