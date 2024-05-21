Gazeteci Adem Metan anlattı 'Reisi'nin cenazesini aldıktan sonra ekiplerin büyük bir bölümü çekildi'

“Öncesinde diyalog kurduk diyorlar, yaralı olarak araçla sevk ediliyor, diyorlar. Buradaki iç akışta da problemlerin olduğunu görüyoruz. Şöyle bir iddia da var: Aslında üç helikopter kalkıyor, Tebriz Havalimanı’na ulaşıyorlar. Bu helikopterin Bell-412 olduğundan bahsediliyor. Helikopter ilk kaybolduktan sonra İranlı yetkililer komşu ülkelere telefon açıyorlar. ‘Bir helikopterimizden sinyal alamıyoruz, siz sinyal alırsanız bilgi verin’ diyorlar. Bir müddet sonra Reisi’nin helikopteri olduğu anlaşılınca daha somut şekilde ülkelerle diyalog kuruyorlar. Türkiye’yi arıyorlar, arama çalışması başlatacaklarını söylüyorlar, yardım istiyorlar. Çünkü Türkiye insansız hava araçları konusunda dünyada önemli bir noktada. Türkiye hemen Van’dan AFAD ekiplerini yola çıkarıyor. AKINCI da göreve başlıyor. AKINCI ile ilgili dünden beri bir termal kamera söylentisi var. Dünyada bunu yapabilecek başka hava araçları da var tabii ama o kategoride olabilecek hava aracı sayısı çok az. Hava şartları çok yoğun, yağmur, sis var, alçak uçuş yapmalısınız… Dolayısıyla burada Türk mühendislerine de haksızlık yapılmış olur. Yoğun havayla mücadele edecek aracı ortaya çıkarmak da başka bir mühendislik harikası."