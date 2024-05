https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/bati-basinindan-ukraynada-seferberlik-uyarisi-askerlikten-kaciyorlar-1083354766.html

Batı basınından Ukrayna'da seferberlik uyarısı: Askerlikten kaçıyorlar

Batı basınından Ukrayna'da seferberlik uyarısı: Askerlikten kaçıyorlar

01.05.2024

Haberinde, Odessa’da yaşayan askerlik çağındaki vatandaşların kolluk kuvvetleri tarafından taciz edilmekten ve cepheye sürülmekten korktuklarını vurgulayan The Economist, kent sakinlerinin sözlerine atıfta bulunarak, Odessa halkının “Savaşmaktan korktuğumdan değil, orada neler olduğunu bildiğim için korkuyorum” ifadelerine yer verdi.24 yaşındaki Vladislav, dergiye verdiği demeçte, ülke hükümeti tarafından seferberlik yaşının düşürülmesine ilişkin kısa süre önce kabul edilen yasadan da korktuğunu söylerken, savaşın ilk aylarında Ukrayna için savaşmayı arzuladığını, ancak daha sonra savaşın gerçekliği ve cephedeki cephane eksikliği hakkında haberler almaya başladığını anlattı.Derginin sözlerine yer verdiği bir diğer Odessa sakini Sasha, “Gidebilirsiniz ama bu tek yönlü bir bilet. Ya da burada kalıp korku içinde yaşarsınız” diye konuşurken, çözülmez bir ikilemle karşı karşıya olduğunu, evini terk etmek istemediğini, ancak askerlerin her an kapısını çalabileceğinden korktuğunu aktardı.Odessa sakinleri, şehirlerindeki seferberlik önlemlerinin ülkedeki en katı ve acımasız önlemler arasında yer aldığını doğrularken, Vladislav’a göre askeri görevlilerin toplu taşıma istasyonlarının yakınında saklandıklarını ve gördükleri erkekleri durdurup belgelerini kontrol ettiklerini belirtirken, bu nedenle birçok insanın sadece taksiyle seyahat etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.AB’de Ukraynalı mültecilerin cepheye gönderilmesi tartışılıyorPolonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin askerlik çağındaki vatandaşların Ukrayna'ya nakli konusunda bir karar vermesi gerektiğini söyledi.Bakanlar Kurulu'nda askerlikten kaçan Ukrayna vatandaşlarının izinin sürülmesi ve Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını konuştuklarını dile getiren Kosiniak-Kamysz, “Bunun AB düzeyinde bir karar olması çok önemli ve biz de bunu konuştuk. Kiev ve Brüksel arasında bu konuda müzakerelerin devam ettiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.Kosiniak-Kamysz, Polonyalıların genç Ukraynalı erkekleri kafe ve barlarda görmekten öfkelendiğini belirterek askerlik çağındaki erkeklerin yakalanması konusunda Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduklarını belirtmişti.Yakın zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 18-60 yaş arasındaki tüm erkeklerin ülke dışındaki konsolosluk ofislerinden pasaport dahil belge almalarını ya da yenilemelerini yasaklamıştı. Polonya Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Kiev'in bu hamlesine 'şaşırmadığını' ve desteklediğini söyledi.Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de benzer açıklamalarda bulunurken, Rusya'yla çatışmalar başladıktan sonra ülkeyi terk eden 'askerliğe elverişli yaşlardaki Ukraynalıların ülkelerine döndürülmesi' ile ilgili soruna AB düzeyinde çözüm bulunmasını önerdi.24 Şubat 2022'den bu yana sıkıyönetimin yürürlükte olduğu Ukrayna’da, ertesi gün devlet başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından genel seferberlik kararnamesi imzalanmıştı.Sıkıyönetim süresince 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'yı terk etmesi yasaklanmıştı.AB yetkililerine göre, askerlik hizmetine uygun yaklaşık 860 bin Ukraynalı erkeğin Avrupa toraklarında yaşadığı tahmin ediliyor.‘Kiev, barış isteyen halkına bedel ödetiyor’Yakın zamanda, Kiev’i, Moskova ile İstanbul’da vardığı barış anlaşmasını terk etmeye zorlayan Batı’nın ölümcül bir hata yaptığını söyleyen eski NATO Generali Harald Kujat, ülkenin ciddi demografik sorunları olduğuna değindiği demecinde, “20 ila 30 yaş arasındaki nüfus sayısal olarak çok zayıf. 1990'larda Ukrayna'da her yıl 200 bin daha az erkek doğuyordu ve bunların çoğu, uzun zaman önce ülkeyi terk etti” ifadelerini kullanmıştı.Eski Alman general, Kiev'in yeni bir seferberlik yasası çıkararak sadece ordu saflarını yenilemek değil, aynı zamanda ‘sonunda barış isteyen’ halkına da ABD’nin desteklediği çatışmanın bedelini ödetmek istediğini vurgularken, “Son anketlerin de gösterdiği gibi ezici çoğunluk diplomatik bir çözüm talep ediyor" diye ekledi.

